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John Natale

Global Content Marketing Manager

John Natale ist Global Content Marketing Manager bei Akamai.

Beiträge von John Natale

Compliance-Einblicke: Wie man die laterale Netzwerkbewegung stoppt und die Autorisierung erhöht

May 19, 2025John Natale

Stoppen Sie die laterale Netzwerkbewegung, bevor sie beginnt. Erfahren Sie, wie Sie mit mehrstufiger Sicherheit, Mikrosegmentierung und intelligentem API-Schutz Compliance-Vorschriften erfüllen können.

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Verbessern Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch mehrschichtige Sicherheitsmaßnahmen

May 02, 2025John Natale

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von mehrschichtigen Verteidigungsmechanismen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern und Angreiferbewegungen einschränken können.

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So verwenden Sie ITSM, SIEM und SOAR zur Abwehr von API-Angriffen

October 08, 2024John Natale

Erfahren Sie mehr über ITSM, SIEM und SOAR und darüber, wie Sie diese verwenden können, um API-Angriffe zu identifizieren, zu analysieren und abzuwehren.

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Warum Fuzzing nicht ausreicht, um APIs auf Sicherheitsprobleme zu testen

October 03, 2024John Natale

Lernen Sie Best Practices für API-Tests kennen und erfahren Sie, warum Fuzzing für Unternehmen, die auf API-Sicherheit bedacht sind, nur begrenzt geeignet ist.

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So erkennen Sie verdächtigen API-Traffic

September 10, 2024John Natale

Hier erfahren Sie, wie Sie verdächtigen API-Traffic proaktiv überwachen und erkennen, um Ihr Unternehmen vor potenziell schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen zu schützen.

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So verringern Sie die API-Ausbreitung mit API-Erkennung

September 09, 2024John Natale

Erfahren Sie, wie API-Erkennung APIs identifizieren, katalogisieren und verwalten und die API-Ausbreitung reduzieren kann.

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5 Gründe, warum Sie eine API-Erkennung benötigen

September 05, 2024John Natale

Erfahren Sie, warum eine API-Erkennung der erste Schritt zur Stärkung Ihrer API-Sicherheit ist.

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Best Practices zur Compliance mit PCI DSS v4.0 im Bereich API-Sicherheit

August 30, 2024John Natale

Erfahren Sie mehr über die Best Practices zur Einhaltung der API-bezogenen Sicherheitsanforderungen von PCI DSS v4.0.

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API-Sicherheit und rechtliche Compliance vereint: Sechs wichtige Beispiele

August 21, 2024John Natale

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie API-bezogene Anforderungen aus sechs wichtigen Vorschriften und Frameworks erfüllen und ihr Unternehmen besser schützen können.

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