Entdecken Sie Tarife und Preise, die zu Ihren Anforderungen passen – von kleinen Projekten bis hin zu globalen Bereitstellungen.
Registrieren Sie sich noch heute und nutzen Sie Cloud-Computing-, Edge- und KI-Tools, die speziell für Ihr Unternehmen entwickelt wurden.
Schützen Sie die Anwendungen, die Ihr Geschäft antreiben – jeden Tag, jederzeit.
Vertrauen Sie auf die Agilität und Skalierbarkeit von Akamai, um außergewöhnliche digitale Erlebnisse fehlerfrei bereitzustellen.
Schnellere Bereitstellung mit einer globalen Cloudinfrastruktur – keine überraschenden Rechnungen, keine Bindung und transparente Preisgestaltung für jedes Rechenzentrum.
* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen
Melden Sie sich noch heute an und erhalten Sie Zugriff auf Cloud-Computing-, Edge- und KI-Tools, die speziell für Ihr Unternehmen entwickelt wurden.
Arbeiten Sie mit Akamai zusammen, um Innovationen zu entwickeln, zu skalieren und sich einen Vorsprung zu sichern
Melden Sie sich noch heute an und erhalten Sie Zugriff auf KI-Compute, Speicher und verwaltetes Kubernetes, die speziell für Ihr Unternehmen entwickelt wurden.
Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Geschäftsanforderungen zu besprechen und die passenden Lösungen zu finden.
Global Content Marketing Manager
John Natale ist Global Content Marketing Manager bei Akamai.
Stoppen Sie die laterale Netzwerkbewegung, bevor sie beginnt. Erfahren Sie, wie Sie mit mehrstufiger Sicherheit, Mikrosegmentierung und intelligentem API-Schutz Compliance-Vorschriften erfüllen können.
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von mehrschichtigen Verteidigungsmechanismen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern und Angreiferbewegungen einschränken können.
Erfahren Sie mehr über ITSM, SIEM und SOAR und darüber, wie Sie diese verwenden können, um API-Angriffe zu identifizieren, zu analysieren und abzuwehren.
Lernen Sie Best Practices für API-Tests kennen und erfahren Sie, warum Fuzzing für Unternehmen, die auf API-Sicherheit bedacht sind, nur begrenzt geeignet ist.
Hier erfahren Sie, wie Sie verdächtigen API-Traffic proaktiv überwachen und erkennen, um Ihr Unternehmen vor potenziell schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen zu schützen.
Erfahren Sie, wie API-Erkennung APIs identifizieren, katalogisieren und verwalten und die API-Ausbreitung reduzieren kann.
Erfahren Sie, warum eine API-Erkennung der erste Schritt zur Stärkung Ihrer API-Sicherheit ist.
Erfahren Sie mehr über die Best Practices zur Einhaltung der API-bezogenen Sicherheitsanforderungen von PCI DSS v4.0.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie API-bezogene Anforderungen aus sechs wichtigen Vorschriften und Frameworks erfüllen und ihr Unternehmen besser schützen können.