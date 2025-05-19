コンプライアンスに関する知見：ラテラルムーブメントを阻止して認可を迅速化するには

ラテラルムーブメントが開始する前に阻止することが重要です。階層型セキュリティ、マイクロセグメンテーション、およびスマートな API 保護を活用し、セキュリティコンプライアンス規制に対応する方法をご紹介します。