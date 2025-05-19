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John Natale

Global Content Marketing Manager

John NataleはAkamaiのGlobal Content Marketing Managerです。

John Nataleによる記事

コンプライアンスに関する知見：ラテラルムーブメントを阻止して認可を迅速化するには

May 19, 2025John Natale

ラテラルムーブメントが開始する前に阻止することが重要です。階層型セキュリティ、マイクロセグメンテーション、およびスマートな API 保護を活用し、セキュリティコンプライアンス規制に対応する方法をご紹介します。

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レイヤー型セキュリティ対策で規制コンプライアンスを強化

May 02, 2025John Natale

組織が規制コンプライアンスを強化し、攻撃者の動きを制限するのに、多層防御がどのように役立つかをご覧ください。

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ITSM、SIEM、SOAR を使用して API 攻撃に対処する方法

October 08, 2024John Natale

ITSM、SIEM、SOAR、およびこれらを使用して API 攻撃を特定、分析し、対処する方法について説明します。

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なぜファジングは API のセキュリティ問題のテストに十分ではないのか

October 03, 2024John Natale

API テストのベストプラクティスと、API セキュリティを必要とするエンタープライズ組織にとってファジングでは限界がある理由について説明します。

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不審な API トラフィックの検知方法

September 10, 2024John Natale

深刻なセキュリティインシデントにつながりかねない可能性から組織を防御するため、不審な API トラフィックをプロアクティブに監視および検知する方法を説明します。

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API 探索による API スプロールの抑制方法

September 09, 2024John Natale

API 探索で API を識別、カタログ化、管理し、API スプロールを減らす方法をご紹介します。

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API 探索が必要な 5 つの理由

September 05, 2024John Natale

API 探索が API セキュリティ体制の強化における最初の一歩である理由をご覧ください。

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PCI DSS v4.0 API セキュリティコンプライアンスの遵守に役立つベストプラクティス

August 30, 2024John Natale

PCI DSS v4.0 で API に関連するセキュリティ要件を遵守する際に従うべきベストプラクティスについて説明します。

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API セキュリティを規制コンプライアンスに組み込む：注目すべき 6 つの例

August 21, 2024John Natale

組織をより適切に保護するための 6 つの重要な規制とフレームワークに定められている API 関連の要件を満たす方法について説明します。

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