Akamai
跳转到主要内容
Akamai
登录
登录 Close
Cloud Manager
管理您的云计算服务
登录 Close
Control Center
管理您的安全和内容交付服务
Background

John Natale

Global Content Marketing Manager

John Natale 是 Akamai 的全球内容营销经理。

John Natale 的博文

合规见解：如何阻止横向移动并增强授权管理

May 19, 2025John Natale

在横向移动开始前阻止它。了解如何利用分层安全措施、微分段和智能 API 保护来满足安全合规性法规的要求。

阅读博客

利用分层安全措施提升监管合规水平

May 02, 2025John Natale

了解分层防御措施如何帮助您的企业提升监管合规水平并限制攻击者的行动。

阅读博客

如何使用 ITSM、SIEM 和 SOAR 来提供 API 攻击补救措施

October 08, 2024John Natale

了解 ITSM、SIEM 和 SOAR 以及如何使用这些平台来识别、分析 API 攻击并提供相应的补救措施。

阅读博客

为什么模糊测试不足以测试 API 安全问题

October 03, 2024John Natale

了解 API 测试最佳实践，找出模糊测试对需要保护 API 安全的企业存在局限性的原因。

阅读博客

如何检测可疑 API 流量

September 10, 2024John Natale

了解如何主动监控和检测可疑的 API 流量，防止企业中可能发生的严重安全事件。

阅读博客

如何使用 API 发现减少 API 蔓延

September 09, 2024John Natale

了解 API 发现功能如何识别、分类和管理 API 并减少 API 蔓延。

阅读博客

企业需要 API 发现工具的 5 大原因

September 05, 2024John Natale

了解为什么发现 API 是强化 API 安全态势的第一步。

阅读博客

助力实现 PCI DSS v4.0 API 安全合规性的最佳做法

August 30, 2024John Natale

了解为了符合 PCI DSS v4.0 中与 API 相关的安全要求，您需要采取的最佳做法。

阅读博客

将 API 安全纳入合规性要求：聚焦六大法规和框架

August 21, 2024John Natale

了解如何满足六大关键法规和框架中与 API 相关的要求，以便能够更好地保护您的企业。

阅读博客