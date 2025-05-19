探索适合您需求的方案和定价，满足从小型项目到全球规模部署的各种需求。
立即注册，解锁专为您海外业务打造的云计算、边缘计算和 AI 工具。
全方位保护助力业务发展的应用程序— 随时随地，风雨无阻。
依托 Akamai 的敏捷性与超大规模，助力您完美打造非凡的数字体验。
借助全球云基础架构，加速出海部署，无隐藏费用、无供应商锁定，并在所有数据中心提供透明定价。
*详情请见促销兑换规则和条件
立即注册，解锁专为您的业务打造的云计算、边缘和 AI 工具。
携手 Akamai，推动创新、扩展规模、提升竞争优势
立即注册，解锁专为您的业务打造的 AI 计算、存储与托管 K8s 服务。
联系我们的销售团队，共同探讨您的业务需求并获取理想的解决方案。
Global Content Marketing Manager
John Natale 是 Akamai 的全球内容营销经理。
在横向移动开始前阻止它。了解如何利用分层安全措施、微分段和智能 API 保护来满足安全合规性法规的要求。
了解分层防御措施如何帮助您的企业提升监管合规水平并限制攻击者的行动。
了解 ITSM、SIEM 和 SOAR 以及如何使用这些平台来识别、分析 API 攻击并提供相应的补救措施。
了解 API 测试最佳实践，找出模糊测试对需要保护 API 安全的企业存在局限性的原因。
了解如何主动监控和检测可疑的 API 流量，防止企业中可能发生的严重安全事件。
了解 API 发现功能如何识别、分类和管理 API 并减少 API 蔓延。
了解为什么发现 API 是强化 API 安全态势的第一步。
了解为了符合 PCI DSS v4.0 中与 API 相关的安全要求，您需要采取的最佳做法。
了解如何满足六大关键法规和框架中与 API 相关的要求，以便能够更好地保护您的企业。