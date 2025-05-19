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John Natale

Global Content Marketing Manager

John Natale svolge il ruolo di Global Content Marketing Manager per Akamai.

Post di John Natale

Approfondimenti sulla conformità: come bloccare il movimento laterale e ottimizzare il processo di autorizzazione

May 19, 2025John Natale

Bloccate tempestivamente il movimento laterale. Scoprite come soddisfare le normative sulla conformità della sicurezza con una sicurezza multilivello, la microsegmentazione e una protezione intelligente delle API.

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Rafforzare la conformità alle normative con misure di sicurezza multilivello

May 02, 2025John Natale

Scoprite come i sistemi di sicurezza multilivello possono aiutare le vostre organizzazioni a rafforzare la conformità alle normative e a limitare i movimenti dei criminali.

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Come utilizzare le piattaforme ITSM, SIEM e SOAR per mitigare gli attacchi alle API

October 08, 2024John Natale

Scoprite le piattaforme ITSM, SIEM e SOAR e come utilizzarle per identificare, analizzare e mitigare gli attacchi alle API.

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Perché il fuzzing non è sufficiente per verificare i problemi di sicurezza delle API

October 03, 2024John Natale

Scopri le best practice utili per eseguire i test sulle API e perché il fuzzing presenta limitazioni per le aziende che hanno bisogno di proteggere le API.

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Come rilevare il traffico sospetto delle API

September 10, 2024John Natale

Scoprite come monitorare e rilevare in modo proattivo il traffico sospetto delle API per proteggere la vostra organizzazione da incidenti di sicurezza potenzialmente gravi.

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Come l'individuazione delle API può ridurne la proliferazione

September 09, 2024John Natale

Scoprite come l'individuazione delle API può identificare, catalogare e gestire le API, riducendone la proliferazione.

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5 motivi per cui l'individuazione delle API è fondamentale

September 05, 2024John Natale

Scoprite perché l'individuazione delle API è il primo passaggio necessario per rafforzare il vostro sistema di sicurezza delle API.

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Le best practice per garantire la conformità delle API allo standard di sicurezza PCI DSS v4.0

August 30, 2024John Natale

Scoprite le best practice da seguire per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza delle API dello standard PCI DSS v4.0.

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La sicurezza delle API integrata nel sistema di conformità alle normative: sei esempi di cui tenere conto

August 21, 2024John Natale

Scoprite come ottemperare ai requisiti relativi alle API in sei normative e modelli fondamentali per proteggere meglio la vostra organizzazione.

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