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John Natale

Global Content Marketing Manager

John Natale is the Global Content Marketing Manager for Akamai.

Posts by John Natale

Información clave sobre el cumplimiento: Cómo detener el movimiento lateral y mejorar la autorización

May 19, 2025John Natale

Detenga el movimiento lateral antes de que comience. Descubra cómo cumplir las normativas de cumplimiento de seguridad con seguridad por capas, microsegmentación y protección de API inteligente.

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Refuerce el cumplimiento normativo con medidas de seguridad por capas

May 02, 2025John Natale

Descubra cómo gracias a las defensas por capas podrá reforzar el cumplimiento normativo y frenar a los atacantes.

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Cómo usar ITSM, SIEM y SOAR para solucionar los ataques de API

October 08, 2024John Natale

Obtenga más información sobre ITSM, SIEM y SOAR, y descubra cómo utilizarlas para identificar, analizar y corregir ataques de API.

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Por qué el fuzzing no es suficiente como método de comprobación de los posibles problemas de seguridad de sus API

October 03, 2024John Natale

Obtenga más información sobre las prácticas recomendadas para las pruebas de API y descubra por qué el fuzzing tiene limitaciones en el caso de aquellas empresas que necesiten proteger sus API.

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Cómo detectar el tráfico sospechoso de API

September 10, 2024John Natale

Aprenda a supervisar y detectar de forma proactiva el tráfico sospechoso de API para proteger a su organización de incidentes de seguridad potencialmente graves.

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Cómo reducir la proliferación de API con la detección de API

September 09, 2024John Natale

Descubra cómo la detección de API le ayuda a identificar, catalogar y gestionar API, así como a reducir su proliferación.

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5 razones por las que necesita la detección de API

September 05, 2024John Natale

Descubra por qué la detección de API es el primer paso para reforzar su estrategia de seguridad de API.

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Prácticas recomendadas para cumplir la norma PCI DSS v4.0 sobre seguridad de API

August 30, 2024John Natale

Conozca las prácticas recomendadas que debe seguir para cumplir los requisitos de seguridad para API de PCI DSS v4.0.

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Integre la seguridad de las API en el cumplimiento de normativas: Seis ejemplos a tener en cuenta

August 21, 2024John Natale

Obtenga más información sobre cómo cumplir los requisitos relacionados con las API en seis normativas y marcos clave para proteger mejor su organización.

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