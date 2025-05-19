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John Natale

Global Content Marketing Manager

John Natale é o gerente de marketing de conteúdo global da Akamai.

Publicações de John Natale

Compliance Insights: How to Stop Lateral Movement and Boost Authorization

May 19, 2025John Natale

Stop lateral movement before it starts. Learn how to meet security compliance regulations with layered security, microsegmentation, and smart API protection.

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Reforce sua conformidade regulatória com medidas de segurança em camadas

May 02, 2025John Natale

Descubra como as estratégias de defesa em camadas podem fortalecer a conformidade regulatória da sua organização e restringir a movimentação de invasores.

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Como usar ITSM, SIEM E SOAR para corrigir ataques de API

October 08, 2024John Natale

Saiba mais sobre ITSM, SIEM e SOAR e como usá-los para identificar, analisar e corrigir ataques de API.

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Por que Fuzzing não é suficiente para testar as APIs para problemas de segurança

October 03, 2024John Natale

Saiba mais sobre as práticas recomendadas de teste de API e descubra por que o Fuzzing tem limitações para empresas que precisam de segurança de API.

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Como detectar o tráfego suspeito de APIs

September 10, 2024John Natale

Saiba como monitorar e detectar proativamente o tráfego suspeito de APIs para proteger sua organização contra incidentes de segurança potencialmente graves.

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Como reduzir a multiplicação de APIs com a descoberta de APIs

September 09, 2024John Natale

Saiba como a descoberta de APIs pode identificar, catalogar e gerenciar APIs e reduzir sua multiplicação.

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5 razões essenciais para adotar a descoberta de API

September 05, 2024John Natale

Entender e controlar esse uso é essencial para fortalecer a postura de segurança de APIs.

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Práticas recomendadas para conformidade com os requisitos de segurança de APIs do PCI DSS v4.0

August 30, 2024John Natale

Conheça as práticas recomendadas a serem seguidas para estar em conformidade com os requisitos de segurança do PCI DSS v4.0 relacionados a APIs.

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Incorpore a segurança de APIs à conformidade regulatória: seis exemplos a serem considerados

August 21, 2024John Natale

Leia sobre como atender aos requisitos relacionados a APIs através de seis normas e estruturas fundamentais para proteger ainda mais sua organização.

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