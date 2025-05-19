Explore planos e preços que se adaptam às suas necessidades — de pequenos projetos a implantações em escala global.
Cadastre-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação em nuvem, edge e IA criadas para o seu negócio.
Proteja os aplicativos que impulsionam o seu negócio — todos os dias, a todo momento.
Confie na agilidade e na escala da Akamai para ajudar você a entregar experiências digitais extraordinárias de forma impecável.
Implemente mais rápido com uma infraestrutura de nuvem global — sem cobranças surpresa, sem compromisso de fidelidade e com preços transparentes em todos os data centers.
*Consulte as regras e condições de resgate de promoções
Inscreva-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação em nuvem, edge e IA criadas para o seu negócio.
Faça parceria com a Akamai para inovar, dimensionar e aumentar sua vantagem
Inscreva-se hoje e tenha acesso a ferramentas de computação de IA, armazenamento e K8s gerenciado criadas para o seu negócio.
Entre em contato com a nossa equipe de Vendas para conversar sobre as necessidades do seu negócio e encontrar as soluções ideais.
Global Content Marketing Manager
John Natale é o gerente de marketing de conteúdo global da Akamai.
Stop lateral movement before it starts. Learn how to meet security compliance regulations with layered security, microsegmentation, and smart API protection.
Descubra como as estratégias de defesa em camadas podem fortalecer a conformidade regulatória da sua organização e restringir a movimentação de invasores.
Saiba mais sobre ITSM, SIEM e SOAR e como usá-los para identificar, analisar e corrigir ataques de API.
Saiba mais sobre as práticas recomendadas de teste de API e descubra por que o Fuzzing tem limitações para empresas que precisam de segurança de API.
Saiba como monitorar e detectar proativamente o tráfego suspeito de APIs para proteger sua organização contra incidentes de segurança potencialmente graves.
Saiba como a descoberta de APIs pode identificar, catalogar e gerenciar APIs e reduzir sua multiplicação.
Entender e controlar esse uso é essencial para fortalecer a postura de segurança de APIs.
Conheça as práticas recomendadas a serem seguidas para estar em conformidade com os requisitos de segurança do PCI DSS v4.0 relacionados a APIs.
Leia sobre como atender aos requisitos relacionados a APIs através de seis normas e estruturas fundamentais para proteger ainda mais sua organização.