Sfruttamento osservato: Ivanti Connect Secure - Vulnerabilità CVE-2023-46805 e CVE-2024-21887

Il 10 gennaio 2024, varie parti (Ivanti, Volexity e Mandiant) hanno divulgato l'esistenza di una vulnerabilità zero-day che influisce sui gateway Ivanti Connect Secure e Ivanti Policy Secure. Questa catena di sfruttamento porta all'esecuzione remota del codice. L'intensa attività di analisi per la vulnerabilità è iniziata il 16 gennaio 2024.

Ivanti Connect Secure, una soluzione SSL-VPN, è una risorsa altamente ambita dai potenziali criminali che cercano un punto di accesso alla rete aziendale interna. La sua funzionalità come rete privata virtuale aggiunge un livello di crittografia e di autenticazione, che, se compromesso, potrebbe far prendere piede ai criminali all'interno dei sistemi aziendali e degli archivi di dati sensibili.

Pertanto, comprendere e rafforzare le misure di sicurezza messe in atto per Ivanti Connect Secure diventano operazioni indispensabili per proteggersi dalle potenziali intrusioni e minacce informatiche che prendono di mira le reti aziendali.