観測された攻撃：Ivanti Connect Secure — CVE-2023-46805 および CVE-2024-21887

Akamai App & API Protector は、弊社のセキュリティソリューションを利用するお客様に対するこれらの攻撃の試みを、適切に緩和してきました。

ベンダーから提供されたパッチを迅速に適用することが最も効果的な防御手段であることには変わりありませんが、セキュリティチームにとって困難なタスクであることを弊社は認識しています。脆弱なソフトウェアを特定して安全にパッチを適用するためには、かなりの時間と労力を投資する必要があります。さらに、アプリケーションや動的な環境の増加により、この仕事はさらに大変なものになります。

ますます増加する脅威から組織の資産を保護するためには、今後も多層防御戦略が不可欠です。攻撃者は公開された PoC を攻撃手段に組み込むことに長けているため、防御者にとっての課題が増大しています。

Akamai App & API Protector などの Web アプリケーションファイアウォール（WAF）を実装することで、防御レイヤーが追加され、新たに発見された CVE に対する防御と追加のセキュリティバッファーがもたらされます。

このブログ記事では、現在入手可能な情報に基づいた Akamai の見解と推奨事項について概要を紹介しています。Akamai ではレビューを継続的に行っているため、本資料に含まれる情報は変更される可能性があります。また、Akamai の X アカウントでリアルタイムの更新情報を確認できます。