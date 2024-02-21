Exploração observada: Ivanti Connect Secure – CVE-2023-46805 e CVE-2024-21887

O Akamai App & API Protector mitigou com sucesso essas tentativas de ataque contra nossos clientes de segurança.

Embora a aplicação imediata de patches fornecidos pelos fornecedores continue sendo a defesa mais eficaz, reconhecemos a árdua tarefa enfrentada pelas equipes de segurança. Identificar e corrigir com segurança softwares vulneráveis pode exigir um investimento substancial de tempo e esforço. Além disso, com o crescente número de aplicações e ambientes dinâmicos, essa empreendimento se torna ainda maior.

Uma estratégia de defesa profunda permanece essencial para proteger os ativos de uma organização contra um número cada vez maior de ameaças. Os invasores são adeptos da integração de PoCs públicas em seu arsenal, intensificando assim o desafio para os defensores.

Implementação de WAFs (firewalls de aplicações daWeb), como o Akamai App & API Protector, pode servir como uma camada adicional de defesa, que pode proteger contra CVEs recém-descobertos e fornecer um buffer extra de segurança.

Esta publicação apresenta uma visão geral da nossa compreensão atual e nossas recomendações com base nas informações disponíveis. Nossa revisão está em andamento e todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações. Você também pode visitar nossa conta do X para obter atualizações em tempo real.