Exploitation observée : Ivanti Connect Secure — CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887

App & API Protector d'Akamai a réussi à atténuer ces tentatives d'attaque contre nos clients du secteur de la sécurité.

Bien que l'application rapide des correctifs fournis par les fournisseurs reste la défense la plus efficace, nous reconnaissons que la tâche est ardue pour les équipes de sécurité. Identifier et mettre à jour en toute sécurité des logiciels vulnérables peut nécessiter un investissement considérable de temps et d'efforts. De plus, avec le nombre croissant d'applications et d'environnements dynamiques, cette entreprise devient encore plus intimidante.

Une stratégie de défense en profondeur reste essentielle pour protéger les actifs d'une organisation contre un nombre croissant de menaces. Les attaquants sont habiles pour intégrer des PoC publics dans leur arsenal, intensifiant ainsi le défi pour les défenseurs.

Mettre en place un Web Application Firewall (WAF)comme Akamai App & API Protector, peut servir de couche de défense supplémentaire, et offrir une protection contre les nouvelles CVE découvertes et fournir un tampon de sécurité supplémentaire.

Cet article de blog donne un aperçu de notre compréhension actuelle et de nos recommandations, compte tenu des informations disponibles. Notre analyse est en cours et toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Suivez également notre compte X pour connaître les dernières informations en temps réel.