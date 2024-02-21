观察到的漏洞利用情况：Ivanti Connect Secure — CVE-2023-46805 和 CVE-2024-21887

2024 年 1 月 10 日，多方（Ivanti、Volexity 和 Mandiant）披露了存在影响 Ivanti Connect Secure 和 Ivanti Policy Secure 网关的零日漏洞。此漏洞利用攻击链会导致远程执行代码。对该漏洞的密集扫描从 2024 年 1 月 16 日开始。

对于寻找进入内部企业网络入侵点的潜在攻击者来说，用作 SSL-VPN 解决方案的 Ivanti Connect Secure 已成为梦寐以求的宝藏。虽然该产品可以用作虚拟专用网络，能够增加一层加密和身份验证保障， 但如果遭到入侵，它便成为了恶意攻击者进入敏感组织系统和数据存储库的立足点。

因此，为了防范以企业网络为目标的潜在网络威胁和入侵，了解并增强针对 Ivanti Connect Secure 的安全措施迫在眉睫。