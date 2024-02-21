Explotación observada: Ivanti Connect Secure — CVE-2023-46805 y CVE-2024-21887

El 10 de enero de 2024, varias partes (Ivanti, Volexity y Mandiant) dieron a conocer la existencia de una vulnerabilidad de día cero que afecta a las puertas de enlace Ivanti Connect Secure e Ivanti Policy Secure. Esta cadena de ataques suele dar lugar a la ejecución de código remoto. El análisis intensivo de la vulnerabilidad comenzó el 16 de enero de 2024.

Ivanti Connect Secure, que actúa como solución VPN de SSL, se ha convertido en un activo muy codiciado para los posibles atacantes que buscan un punto de entrada a la red interna empresarial. Su funcionalidad como red privada virtual añade una capa de cifrado y autenticación que, en caso de verse comprometida, podría permitir a los agentes maliciosos acceder a sistemas y repositorios de datos confidenciales de la organización.

Por lo tanto, comprender y reforzar las medidas de seguridad que rodean a Ivanti Connect Secure es imprescindible para protegerse frente a las posibles ciberamenazas e intrusiones dirigidas a las redes empresariales.