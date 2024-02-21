Am 10. Januar 2024 haben mehrere Parteien (Ivanti, Volexity und Mandiant) eine Zero-Day-Schwachstelle bekannt gegeben, die die Gateways Ivanti Connect Secure und Ivanti Policy Secure betrifft. Diese Exploit-Kette hat die Remoteausführung von Code zur Folge. Die intensive Suche nach der Schwachstelle begann am 16. Januar 2024.

Ivanti Connect Secure, eine SSL-VPN-Lösung, hat sich zu einem begehrten Asset für potenzielle Angreifer entwickelt, die einen Einstiegspunkt in das interne Unternehmensnetzwerk suchen. Seine Funktionalität als virtuelles privates Netzwerk wird um eine Verschlüsselungs- und Authentifizierungsebene erweitert, die, wenn sie kompromittiert wird, Cyberkriminellen Zugang zu sensiblen Unternehmenssystemen und Datenbeständen verschaffen könnte.

Daher ist es unerlässlich, die Sicherheitsmaßnahmen rund um Ivanti Connect Secure zu verstehen und zu stärken, um sich vor potenziellen Cyberbedrohungen und Eindringlingen zu schützen, die es auf Unternehmensnetzwerke abgesehen haben.