X
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

Beobachteter Exploit: Ivanti Connect Secure – CVE-2023-46805 und CVE-2024-21887

Akamai Wave Blue

Verfasser

Noam Atias und Sam Tinklenberg

February 21, 2024

Noam Atias

Verfasser

Noam Atias

Noam Atias ist Sicherheitsforscher in der Apps & APIs Threat Research Group bei Akamai.

Sam Tinklenberg

Verfasser

Sam Tinklenberg

Sam Tinklenberg ist Senior Security Researcher in der Apps & APIs Threat Research Group bei Akamai. Sam verfügt über Erfahrung im Bereich Penetrationstests für Webanwendungen und arbeitet mit großem Engagement daran, kritische Schwachstellen zu finden und Schutz vor entsprechenden Bedrohungen zu entwickeln. Wenn er nicht gerade Webanwendungen knackt, spielt Sam Video- und Brettspiele, ist gerne draußen in der Natur und verbringt Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie.

Ivanti Connect Secure hat sich zu einem begehrten Asset für potenzielle Angreifer entwickelt, die einen Einstiegspunkt in das interne Unternehmensnetzwerk suchen.
Ivanti Connect Secure hat sich zu einem begehrten Asset für potenzielle Angreifer entwickelt, die einen Einstiegspunkt in das interne Unternehmensnetzwerk suchen.

Einführung

Am 10. Januar 2024 haben mehrere Parteien (Ivanti, Volexity und Mandiant) eine Zero-Day-Schwachstelle bekannt gegeben, die die Gateways Ivanti Connect Secure und Ivanti Policy Secure betrifft. Diese Exploit-Kette hat die Remoteausführung von Code zur Folge. Die intensive Suche nach der Schwachstelle begann am 16. Januar 2024. 

Ivanti Connect Secure, eine SSL-VPN-Lösung, hat sich zu einem begehrten Asset für potenzielle Angreifer entwickelt, die einen Einstiegspunkt in das interne Unternehmensnetzwerk suchen. Seine Funktionalität als virtuelles privates Netzwerk wird um eine Verschlüsselungs- und Authentifizierungsebene erweitert, die, wenn sie kompromittiert wird, Cyberkriminellen Zugang zu sensiblen Unternehmenssystemen und Datenbeständen verschaffen könnte.

Daher ist es unerlässlich, die Sicherheitsmaßnahmen rund um Ivanti Connect Secure zu verstehen und zu stärken, um sich vor potenziellen Cyberbedrohungen und Eindringlingen zu schützen, die es auf Unternehmensnetzwerke abgesehen haben.

Direkt zu den Abwehrmaßnahmen

Über die CVE

Am 10. Januar veröffentlichte Ivanti einen Sicherheitshinweis, der diese Schwachstellen offenlegt. Für einen erfolgreichen Exploit müssen zwei Schwachstellen miteinander verknüpft werden. Bei der ersten Schwachstelle, CVE-2023-46805, handelt es sich um eine Schwachstelle zur Umgehung der Authentifizierung. Bei ihr werden Pfadüberschreitungen zur Umgehung von Zugriffskontrollprüfungen genutzt. Die zweite, CVE-2024-21887, erlaubt es einem authentifizierten Nutzer mit Administratorrechten, beliebige Befehle auszuführen. In Kombination könnte ein nicht authentifizierter Angreifer die Remoteausführung von Code erreichen.

Folgen Sie uns auf X

Beobachtete Exploit-Versuche

Unsere Daten zeigen deutliche Anzeichen von Scans, die auf CVE-Aktivitäten auf unserer gesamten Plattform abzielen. Nach der vollständigen Veröffentlichung der Exploit-Details am 16. Januar wurde ein erheblicher Anstieg der Exploit-Versuche beobachtet, der innerhalb der ersten 24 Stunden seinen Höhepunkt erreichte. Bei den meisten dieser Angriffsversuche handelte es sich um Sonden. Diese haben versucht, eine Payload zu übermitteln, die wiederum eine Beacon-Anfrage an eine vom Angreifer kontrollierte Domain sendet und als Proof of Concept (PoC) für eine erfolgreiche Remoteausführung von Befehlen dient.

  • Etwa 250.000 Exploit-Versuche pro Tag

  • Mehr als 1.000 betroffene Kunden

  • Mehr als 10.000 betroffene Domains

  • Mehr als 3.300 einzigartige IP-Adressen der Angreifer

  • Angriffstraffic aus 18 verschiedenen Ländern

 

Exploit 1:

/api/v1/totp/user-backup-code/../../system/maintenance/archiving/cloud-server-test-connection (Abbildung 1, Abbildung 2)

Exploit-Versuch Abb. 1: Exploit-Versuch von CVE-2023-46805 von einer Adaptive Security Engine-Regel abgewehrt
Exploit-Versuch Abb. 2: Exploit-Versuch von CVE-2024-21887 von mehreren Adaptive Security Engine-Regeln abgewehrt

Exploit 2: /api/v1/totp/user-backup-code/../../license/keys-status/ (Abbildung 3)

Exploit-Versuch Abb. 3: Exploit-Versuch von CVE-2023-46805 von einer Adaptive Security Engine-Regel abgewehrt
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

Abwehr mit App & API Protector

Nutzer, die Akamai Adaptive Security Engine im automatischen Modus verwenden und die Gruppen „Local File Inclusion“ (LFI) und „Command Injection“ im DENY-Modus haben, sind automatisch vor diesen Angriffen geschützt. Nutzer, die Adaptive Security Engine im manuellen Modus verwenden, sollten überprüfen, ob sie die Gruppen „LFI“ und „Command Injection“ oder die folgende Einzelregel im DENY-Modus haben:

  • 950204 v4 – LFI attack on PATH

Zusammenfassung

Akamai App & API Protector hat diese Angriffsversuche auf unsere Sicherheitskunden erfolgreich abgewehrt.

Auch wenn die sofortige Anwendung der von den Herstellern bereitgestellten Patches nach wie vor der wirksamste Schutz ist, sind wir uns der komplexen Aufgabe der Sicherheitsteams bewusst. Das Identifizieren und sichere Patchen anfälliger Software kann viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen. Mit der wachsenden Zahl von Anwendungen und dynamischen Umgebungen wird diese Aufgabe noch schwieriger.

Eine „Defense-in-Depth“-Strategie ist nach wie vor unerlässlich, um die Unternehmensressourcen vor einer wachsenden Zahl von Bedrohungen zu schützen. Angreifer sind geschickt darin, öffentliche PoCs in ihr Arsenal zu integrieren, was die Herausforderung für die Verteidiger weiter erhöht.

Die Implementierung einer Web Application Firewall (WAF), wie z. B. Akamai App & API Protector, kann als zusätzliche Verteidigungsschicht dienen, die vor neu erkannten CVEs schützt und einen zusätzlichen Sicherheitspuffer bietet.

Dieser Blogbeitrag gibt einen Überblick über unser aktuelles Verständnis der verfügbaren Informationen und über unsere Empfehlungen. Unsere Überprüfung läuft und alle hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Besuchen Sie auch unser X -Konto für Updates in Echtzeit.

Weitere Forschungsergebnisse
Akamai Wave Blue

Verfasser

Noam Atias und Sam Tinklenberg

February 21, 2024

Noam Atias

Verfasser

Noam Atias

Noam Atias ist Sicherheitsforscher in der Apps & APIs Threat Research Group bei Akamai.

Sam Tinklenberg

Verfasser

Sam Tinklenberg

Sam Tinklenberg ist Senior Security Researcher in der Apps & APIs Threat Research Group bei Akamai. Sam verfügt über Erfahrung im Bereich Penetrationstests für Webanwendungen und arbeitet mit großem Engagement daran, kritische Schwachstellen zu finden und Schutz vor entsprechenden Bedrohungen zu entwickeln. Wenn er nicht gerade Webanwendungen knackt, spielt Sam Video- und Brettspiele, ist gerne draußen in der Natur und verbringt Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie.

Verwandte Blogbeiträge

Diese Ergebnisse deuten auf ein aktives Ökosystem hin, das mehrere Monetarisierungs- und Angriffsstrategien gleichzeitig unterstützen kann.
Diese Ergebnisse deuten auf ein aktives Ökosystem hin, das mehrere Monetarisierungs- und Angriffsstrategien gleichzeitig unterstützen kann.
Forschung

Browsererweiterungen schaffen neue Angriffsflächen

September 30, 2026
Unsere Studie ergab eine Kampagne mit 32 schädlichen Browsererweiterungen, die Remote-Konfigurationen verwendet, um mehr als 9.800 Nutzer auszuspionieren und die Browsing-Aktivität zu kapern.
von Natalie Zagarov
Weitere Informationen
Der Austausch wichtiger Bedrohungsinformationen ermöglicht es der breiteren Sicherheitscommunity, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben.
Der Austausch wichtiger Bedrohungsinformationen ermöglicht es der breiteren Sicherheitscommunity, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben.
Forschung

Akamai schließt sich der Athena Coalition an, um Nutzer vor neuen Schwachstellen zu schützen

September 28, 2026
Akamai tritt der Athena Coalition von Chainguard bei, um zu gewährleisten, dass Kunden von Akamai App & API Protector automatisch vor neu aufgedeckten Schwachstellen geschützt sind.
von Akamai Security Intelligence Group
Weitere Informationen
Der Command-Injection-Schutz von ASE blockiert die primären GraphQL-Header- und -Parameter-basierten Exploit-Vektoren bereits nativ.
Der Command-Injection-Schutz von ASE blockiert die primären GraphQL-Header- und -Parameter-basierten Exploit-Vektoren bereits nativ.
Sicherheitsforschung

CVE-2026-75650: StyleSmuggler – kritische RCE-Schwachstelle in Adobe Commerce und Magento

September 14, 2026
Entdecken Sie CVE-2026-75650 (StyleSmuggler), eine RCE‑Schwachstelle in Adobe Commerce und Magento. Der Command-Injection-Schutz von Akamai Adaptive Security Engine blockiert wichtige Vektoren.
von Akamai Security Intelligence Group
Weitere Informationen