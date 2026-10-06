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Piani e prezzi delle CPU

Confronta piani, dimensioni e prezzi delle VM per garantire le performance ideali in base al tuo carico di lavoro

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COMPUTING

Piani Dedicated CPU

Macchine virtuali con CPU dedicata, ideali per applicazioni e carichi di lavoro ad uso intensivo di CPU.

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Dedicated CPU

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano$/hRAMvCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita
G8 Dedicated 4x2$ 0,074 GB240 GB0 TB40/4 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 8x4$ 0,148 GB480 GB0 TB40/5 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 16x8$ 0,2716 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 32x16$ 0,5432 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 64x32$ 1,0864 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 96x48$ 1,6296 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 128x64$ 2,16128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 256x128$ 4,32256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 512x256$ 8,64512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

Piano$/hRAMvCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita
G8 Dedicated 8x2$ 0,118 GB280 GB0 TB40/4 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 16x4$ 0,2116 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 32x8$ 0,4232 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 64x16$ 0,8464 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 96x24$ 1,2696 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 128x32$ 1,68128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 256x64$ 3,36256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsRegistrati
G8 Dedicated 512x128$ 6,84512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano$/mese$/hRAMvCPUStorageTrasferimento Traffico di rete in entrata/uscita                      
G7 Dedicated 4 GB$ 43,00$ 0,064 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 8 GB$ 86,00$ 0,138 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 16 GB$ 173,00$ 0,2616 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 32 GB$ 346,00$ 0,5232 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 64 GB$ 691,00$ 1,0464 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 96 GB$ 1.037,00$ 1,5696 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 128 GB$ 1.382,00$ 2,07128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 256 GB$ 2.765,00$ 4,15256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrati
G7 Dedicated 512 GB$ 5.530,00$ 8,29512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita                         
G6 Dedicated 4 GB$ 36,00$ 0,0544 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 8 GB$ 72,00$ 0,1088 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 16 GB$ 144,00$ 0,21616 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 32 GB$ 288,00$ 0,43232 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 64 GB$ 576,00$ 0,86464 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 96 GB$ 864,00$ 1,29696 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 128 GB$ 1.152,00$ 1,728128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 256 GB$ 2.304,00$ 3,456256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsRegistrati
G6 Dedicated 512 GB$ 4.608,00$ 6,912512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

COMPUTING

Piani Shared CPU

I piani Shared CPU offrono un'opzione conveniente per gli ambienti di sviluppo e test, nonché per i carichi di lavoro che non richiedono un uso intensivo di risorse.

See pricing for:
Shared CPU
Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
Nanode 1 GB$ 5,00$ 0,00751 GB125 GB1 TB40/1 GbpsRegistrati
Linode 2 GB$ 12,00$ 0,01802 GB150 GB2 TB40/2 GbpsRegistrati
Linode 4 GB$ 24,00$ 0,03604 GB280 GB4 TB40/4 GbpsRegistrati
Linode 8 GB$ 48,00$ 0,07208 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
Linode 16 GB$ 96,00$ 0,144016 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsRegistrati
Linode 32 GB$ 192,00$ 0,288032 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsRegistrati
Linode 64 GB$ 384,00$ 0,576064 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsRegistrati
Linode 96 GB$ 576,00$ 0,864096 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsRegistrati
Linode 128 GB$ 768,00$ 1,1520128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsRegistrati
Linode 192 GB$ 1.152,00$ 1,7280192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

COMPUTING

Piani High Memory

Le macchine virtuali con rapporti tra memoria e CPU ottimizzati rendono queste VM più adatte per le applicazioni a uso intensivo di memoria.

See pricing for:
High Memory
Piano$/mese$/hRAMCPUStorageTrasferimentoTraffico di rete in entrata/uscita 
Linode 24 GB$ 60,00$ 0,0924 GB220 GB5 TB40/5 GbpsRegistrati
Linode 48 GB$ 120,00$ 0,1848 GB240 GB6 TB40/6 GbpsRegistrati
Linode 90 GB$ 240,00$ 0,3690 GB490 GB7 TB40/7 GbpsRegistrati
Linode 150 GB$ 480,00$ 0,72150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsRegistrati
Linode 300 GB$ 960,00$ 1,44300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsRegistrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

No, la RAM e lo storage su disco locale sono riuniti nelle dimensioni specifiche delle VM. Non è possibile acquistare separatamente RAM aggiuntiva o ulteriore spazio su disco locale per un piano di istanza esistente. Se hai bisogno di più risorse specifiche, devi aggiornare l'istanza al livello successivo. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriore spazio di storage altamente scalabile a qualsiasi istanza collegando i volumi di Block Storage o utilizzando Object Storage.

Sì, il prezzo di alcuni piani è diverso a seconda dell'area geografica.

I piani G6 e G7 includono alcuni trasferimenti di rete (uscita) nella tariffa oraria. Tuttavia, i costi di uscita possono essere raggruppati e utilizzati per la VM. Le famiglie di VM più recenti, come la serie G8 Dedicated Compute, non includono più i costi di uscita in bundle.

Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.

L'Akamai Cloud offre i piani Dedicated CPU, Shared CPU e High Memory per soddisfare i requisiti dei vari carichi di lavoro.

Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.

Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se si desidera interrompere la ricezione delle fatture per un determinato servizio, è necessario rimuoverlo interamente dal proprio account.

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