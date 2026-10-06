Piani Dedicated CPU
Macchine virtuali con CPU dedicata, ideali per applicazioni e carichi di lavoro ad uso intensivo di CPU.
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 4x2
|$ 0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 8x4
|$ 0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 16x8
|$ 0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 32x16
|$ 0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 64x32
|$ 1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 96x48
|$ 1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 128x64
|$ 2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 256x128
|$ 4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 512x256
|$ 8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 8x2
|$ 0,11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 16x4
|$ 0,21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 32x8
|$ 0,42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 64x16
|$ 0,84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 96x24
|$ 1,26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 128x32
|$ 1,68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 256x64
|$ 3,36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G8 Dedicated 512x128
|$ 6,84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|vCPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G7 Dedicated 4 GB
|$ 43,00
|$ 0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 8 GB
|$ 86,00
|$ 0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 16 GB
|$ 173,00
|$ 0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 32 GB
|$ 346,00
|$ 0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 64 GB
|$ 691,00
|$ 1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 96 GB
|$ 1.037,00
|$ 1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 128 GB
|$ 1.382,00
|$ 2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 256 GB
|$ 2.765,00
|$ 4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G7 Dedicated 512 GB
|$ 5.530,00
|$ 8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|G6 Dedicated 4 GB
|$ 36,00
|$ 0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 8 GB
|$ 72,00
|$ 0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 16 GB
|$ 144,00
|$ 0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 32 GB
|$ 288,00
|$ 0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 64 GB
|$ 576,00
|$ 0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 96 GB
|$ 864,00
|$ 1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 128 GB
|$ 1.152,00
|$ 1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 256 GB
|$ 2.304,00
|$ 3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrati
|G6 Dedicated 512 GB
|$ 4.608,00
|$ 6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Piani High Memory
Le macchine virtuali con rapporti tra memoria e CPU ottimizzati rendono queste VM più adatte per le applicazioni a uso intensivo di memoria.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Storage
|Trasferimento
|Traffico di rete in entrata/uscita
|Linode 24 GB
|$ 60,00
|$ 0,09
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrati
|Linode 48 GB
|$ 120,00
|$ 0,18
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrati
|Linode 90 GB
|$ 240,00
|$ 0,36
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrati
|Linode 150 GB
|$ 480,00
|$ 0,72
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrati
|Linode 300 GB
|$ 960,00
|$ 1,44
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrati
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
No, la RAM e lo storage su disco locale sono riuniti nelle dimensioni specifiche delle VM. Non è possibile acquistare separatamente RAM aggiuntiva o ulteriore spazio su disco locale per un piano di istanza esistente. Se hai bisogno di più risorse specifiche, devi aggiornare l'istanza al livello successivo. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriore spazio di storage altamente scalabile a qualsiasi istanza collegando i volumi di Block Storage o utilizzando Object Storage.
Sì, il prezzo di alcuni piani è diverso a seconda dell'area geografica.
I piani G6 e G7 includono alcuni trasferimenti di rete (uscita) nella tariffa oraria. Tuttavia, i costi di uscita possono essere raggruppati e utilizzati per la VM. Le famiglie di VM più recenti, come la serie G8 Dedicated Compute, non includono più i costi di uscita in bundle.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
L'Akamai Cloud offre i piani Dedicated CPU, Shared CPU e High Memory per soddisfare i requisiti dei vari carichi di lavoro.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se si desidera interrompere la ricezione delle fatture per un determinato servizio, è necessario rimuoverlo interamente dal proprio account.
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