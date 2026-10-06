No, la RAM e lo storage su disco locale sono riuniti nelle dimensioni specifiche delle VM. Non è possibile acquistare separatamente RAM aggiuntiva o ulteriore spazio su disco locale per un piano di istanza esistente. Se hai bisogno di più risorse specifiche, devi aggiornare l'istanza al livello successivo. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriore spazio di storage altamente scalabile a qualsiasi istanza collegando i volumi di Block Storage o utilizzando Object Storage.