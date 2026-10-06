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Planos e preços de CPU

Compare planos, tamanhos e preços de máquinas virtuais para garantir o desempenho ideal para a sua workload.

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COMPUTAÇÃO

Planos Dedicated CPU

Máquinas virtuais com CPU dedicada, ideais para aplicações e workloads que exigem alto desempenho da CPU.

Documentação
See pricing for:
Dedicated CPU

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoValor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede
G8 Dedicated 4x2$0,074 GB240 GB0 TB40/4 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 8x4$0,148 GB480 GB0 TB40/5 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 16x8$0,2716 GB8160 GB0 TB40/6 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 32x16$0,5432 GB16320 GB0 TB40/7 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 64x32$1,0864 GB32640 GB0 TB40/8 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 96x48$1,6296 GB48960 GB0 TB40/9 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 128x64$2,16128 GB641280 GB0 TB40/10 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 256x128$4,32256 GB1282560 GB0 TB40/11 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 512x256$8,64512 GB2565120 GB0 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

PlanoValor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede
G8 Dedicated 8x2$0,118 GB280 GB0 TB40/4 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 16x4$0,2116 GB4160 GB0 TB40/5 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 32x8$0,4232 GB8320 GB0 TB40/6 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 64x16$0,8464 GB16640 GB0 TB40/7 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 96x24$1,2696 GB24960 GB0 TB40/8 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 128x32$1,68128 GB321280 GB0 TB40/9 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 256x64$3,36256 GB642560 GB0 TB40/10 GbpsInscrever-se
G8 Dedicated 512x128$6,84512 GB1285120 GB0 TB40/11 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMvCPUsArmazenamentoTransferência Entrada/saída de rede                      
G7 Dedicated 4 GB$43,00$0,064 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 8 GB$86,00$0,138 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 16 GB$173,00$0,2616 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 32 GB$346,00$0,5232 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 64 GB$691,00$1,0464 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 96 GB$1.037,00$1,5696 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 128 GB$1.382,00$2,07128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 256 GB$2.765,00$4,15256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsInscrever-se
G7 Dedicated 512 GB$5.530,00$8,29512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede                         
G6 Dedicated 4 GB$36,00$0,0544 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 8 GB$72,00$0,1088 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 16 GB$144,00$0,21616 GB8320 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 32 GB$288,00$0,43232 GB16640 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 64 GB$576,00$0,86464 GB321280 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 96 GB$864,00$1,29696 GB481920 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 128 GB$1.152,00$1,728128 GB502500 GB10 TB40/10 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 256 GB$2.304,00$3,456256 GB565000 GB11 TB40/11 GbpsInscrever-se
G6 Dedicated 512 GB$4.608,00$6,912512 GB647200 GB12 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

COMPUTAÇÃO

Planos Shared CPU

Planos da Shared CPU são uma opção econômica para ambientes de desenvolvimento e testes e para workloads que não exigem muitos recursos.

See pricing for:
Shared CPU
PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
Nanode 1 GB$5,00$0,00751 GB125 GB1 TB40/1 GbpsInscrever-se
Linode 2 GB$12,00$0,01802 GB150 GB2 TB40/2 GbpsInscrever-se
Linode 4 GB$24,00$0,03604 GB280 GB4 TB40/4 GbpsInscrever-se
Linode 8 GB$48,00$0,07208 GB4160 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
Linode 16 GB$96,00$0,144016 GB6320 GB8 TB40/6 GbpsInscrever-se
Linode 32 GB$192,00$0,288032 GB8640 GB16 TB40/7 GbpsInscrever-se
Linode 64 GB$384,00$0,576064 GB161280 GB20 TB40/9 GbpsInscrever-se
Linode 96 GB$576,00$0,864096 GB201920 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
Linode 128 GB$768,00$1,1520128 GB242560 GB20 TB40/11 GbpsInscrever-se
Linode 192 GB$1.152,00$1,7280192 GB323840 GB20 TB40/12 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

COMPUTAÇÃO

Planos High Memory

Máquinas virtuais com proporções otimizadas de memória em relação à CPU são ideais para aplicações que exigem alto consumo de memória.

See pricing for:
High Memory
PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)RAMCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
Linode 24 GB$60,00$0,0924 GB220 GB5 TB40/5 GbpsInscrever-se
Linode 48 GB$120,00$0,1848 GB240 GB6 TB40/6 GbpsInscrever-se
Linode 90 GB$240,00$0,3690 GB490 GB7 TB40/7 GbpsInscrever-se
Linode 150 GB$480,00$0,72150 GB8200 GB8 TB40/8 GbpsInscrever-se
Linode 300 GB$960,00$1,44300 GB16340 GB9 TB40/9 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Não, a memória RAM e o armazenamento em disco local estão incluídos no tamanho específico da máquina virtual. Não é possível adquirir RAM adicional ou espaço em disco local separadamente para um plano de instância já existente. Se você precisar de mais recursos específicos, será necessário aumentar o tamanho da sua instância para o próximo nível. No entanto, é possível adicionar armazenamento auxiliar altamente escalável a qualquer instância, conectando volumes de Block Storage ou utilizando armazenamento de objetos.

Sim, o preço de alguns planos varia de acordo com a região.

Os planos G6 e G7 incluem uma quantidade limitada de transferência de dados (saída) na sua tarifa horária. Esta saída pode ser agrupada e utilizada para a sua máquina virtual. As famílias de máquinas virtuais mais recentes, como a série G8 de computação dedicada, não incluem mais o tráfego de saída incluso.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

A Akamai Cloud oferece Dedicated CPU, Shared CPU, e High Memory para atender a diferentes necessidades de workload.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber uma conta por um serviço específico, será necessário removê-lo de sua conta totalmente.

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