Não, a memória RAM e o armazenamento em disco local estão incluídos no tamanho específico da máquina virtual. Não é possível adquirir RAM adicional ou espaço em disco local separadamente para um plano de instância já existente. Se você precisar de mais recursos específicos, será necessário aumentar o tamanho da sua instância para o próximo nível. No entanto, é possível adicionar armazenamento auxiliar altamente escalável a qualquer instância, conectando volumes de Block Storage ou utilizando armazenamento de objetos.