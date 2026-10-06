Nein, RAM und lokaler Datenträgerspeicher sind an die spezifische VM‑Größe gebunden. Sie können zusätzlichen Arbeits- oder lokalen Datenträgerspeicher nicht individuell für einen bestehenden Instanztarif erwerben. Wenn Sie mehr dieser spezifischen Ressourcen benötigen, müssen Sie die Größe Ihrer Instanz auf die nächste Stufe ändern. Sie können jedoch jeder Instanz hochgradig skalierbaren Sekundärspeicher hinzufügen, indem Sie Block-Storage-Volumes hinzufügen oder Object Storage verwenden.