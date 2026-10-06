Dedicated-CPU-Tarife
Virtuelle Maschinen mit dedizierter CPU eignen sich ideal für CPU‑intensive Anwendungen und Workloads.
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 4x2
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 8x4
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x8
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x16
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x32
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x48
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x64
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x128
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x256
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
|Tarif
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G8 Dedicated 8x2
|0,11 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 16x4
|0,21 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 32x8
|0,42 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 64x16
|0,84 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 96x24
|1,26 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 128x32
|1,68 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 256x64
|3,36 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G8 Dedicated 512x128
|6,84 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|vCPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G7 Dedicated 4 GB
|43,00 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 8 GB
|86,00 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 16 GB
|173,00 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 32 GB
|346,00 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 64 GB
|691,00 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 96 GB
|1.037,00 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 128 GB
|1.382,00 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 256 GB
|2.765,00 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G7 Dedicated 512 GB
|5.530,00 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|G6 Dedicated 4 GB
|36,00 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 8 GB
|72,00 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 16 GB
|144,00 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 32 GB
|288,00 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 64 GB
|576,00 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 96 GB
|864,00 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 128 GB
|1.152,00 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 256 GB
|2.304,00 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbit/s
|Registrieren
|G6 Dedicated 512 GB
|4.608,00 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
High-Memory-Tarife
Virtuelle Maschinen mit optimiertem Verhältnis zwischen Arbeitsspeicher und CPU eignen sich am besten für arbeitsspeicherintensive Anwendungen.
|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std.
|RAM
|CPUs
|Speicher
|Transfer
|Netzwerkeingang/-ausgang
|Linode 24 GB
|60,00 $
|0,09 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 48 GB
|120,00 $
|0,18 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 90 GB
|240,00 $
|0,36 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 150 GB
|480,00 $
|0,72 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbit/s
|Registrieren
|Linode 300 GB
|960,00 $
|1,44 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbit/s
|Registrieren
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Nein, RAM und lokaler Datenträgerspeicher sind an die spezifische VM‑Größe gebunden. Sie können zusätzlichen Arbeits- oder lokalen Datenträgerspeicher nicht individuell für einen bestehenden Instanztarif erwerben. Wenn Sie mehr dieser spezifischen Ressourcen benötigen, müssen Sie die Größe Ihrer Instanz auf die nächste Stufe ändern. Sie können jedoch jeder Instanz hochgradig skalierbaren Sekundärspeicher hinzufügen, indem Sie Block-Storage-Volumes hinzufügen oder Object Storage verwenden.
Ja, die Preise für einige Tarife sind je nach Region unterschiedlich.
Die G6- und G7‑Tarife beinhalten einen Teil der Netzwerkübertragung (Egress) in ihrem Stundenpreis. Diese Egress-Übertragung kann gebündelt und für Ihre VM verwendet werden. Neuere VM‑Familien, wie die dedizierte G8‑Computing-Reihe, enthalten keine gebündelte Egress-Übertragung mehr.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Akamai Cloud bietet die Tarife „Dedicated CPU“, „Shared CPU“ und „High Memory“ für verschiedene Workload-Anforderungen.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie keine Rechnung für einen bestimmten Dienst mehr erhalten möchten, müssen Sie diesen vollständig aus Ihrem Konto entfernen.
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