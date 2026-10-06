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CPU‑Tarife und -Preise

Vergleichen Sie VM‑Tarife, -Größen und -Preise, um die ideale Performance für Ihre Workload zu gewährleisten.

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COMPUTING

Dedicated-CPU-Tarife

Virtuelle Maschinen mit dedizierter CPU eignen sich ideal für CPU‑intensive Anwendungen und Workloads.

Dokumentation
See pricing for:
Dedicated CPU

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang
G8 Dedicated 4x20,07 $4 GB240 GB0 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 8x40,14 $8 GB480 GB0 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 16x80,27 $16 GB8160 GB0 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 32x160,54 $32 GB16320 GB0 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 64x321,08 $64 GB32640 GB0 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 96x481,62 $96 GB48960 GB0 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 128x642,16 $128 GB641280 GB0 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 256x1284,32 $256 GB1282560 GB0 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 512x2568,64 $512 GB2565120 GB0 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Hochbeständiges Computing mit AMD EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

TarifUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang
G8 Dedicated 8x20,11 $8 GB280 GB0 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 16x40,21 $16 GB4160 GB0 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 32x80,42 $32 GB8320 GB0 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 64x160,84 $64 GB16640 GB0 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 96x241,26 $96 GB24960 GB0 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 128x321,68 $128 GB321280 GB0 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 256x643,36 $256 GB642560 GB0 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G8 Dedicated 512x1286,84 $512 GB1285120 GB0 TB40/11 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMvCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang               
G7 Dedicated 4 GB43,00 $0,06 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 8 GB86,00 $0,13 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 16 GB173,00 $0,26 $16 GB8320 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 32 GB346,00 $0,52 $32 GB16640 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 64 GB691,00 $1,04 $64 GB321280 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 96 GB1.037,00 $1,56 $96 GB481920 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 128 GB1.382,00 $2,07 $128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 256 GB2.765,00 $4,15 $256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G7 Dedicated 512 GB5.530,00 $8,29 $512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang                  
G6 Dedicated 4 GB36,00 $0,054 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 8 GB72,00 $0,108 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 16 GB144,00 $0,216 $16 GB8320 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 32 GB288,00 $0,432 $32 GB16640 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 64 GB576,00 $0,864 $64 GB321280 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 96 GB864,00 $1,296 $96 GB481920 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 128 GB1.152,00 $1,728 $128 GB502500 GB10 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 256 GB2.304,00 $3,456 $256 GB565000 GB11 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
G6 Dedicated 512 GB4.608,00 $6,912 $512 GB647200 GB12 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

COMPUTING

Shared-CPU-Tarife

Shared‑CPU-Tarife bieten eine kosteneffiziente Option für Entwicklungs- und Testumgebungen oder für nicht ressourcenintensive Workloads.

See pricing for:
Shared CPU
TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
Nanode 1 GB5,00 $0,0075 $1 GB125 GB1 TB40/1 Gbit/sRegistrieren
Linode 2 GB12,00 $0,0180 $2 GB150 GB2 TB40/2 Gbit/sRegistrieren
Linode 4 GB24,00 $0,0360 $4 GB280 GB4 TB40/4 Gbit/sRegistrieren
Linode 8 GB48,00 $0,0720 $8 GB4160 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
Linode 16 GB96,00 $0,1440 $16 GB6320 GB8 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
Linode 32 GB192,00 $0,2880 $32 GB8640 GB16 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
Linode 64 GB384,00 $0,5760 $64 GB161280 GB20 TB40/9 Gbit/sRegistrieren
Linode 96 GB576,00 $0,8640 $96 GB201920 GB20 TB40/10 Gbit/sRegistrieren
Linode 128 GB768,00 $1,1520 $128 GB242560 GB20 TB40/11 Gbit/sRegistrieren
Linode 192 GB1.152,00 $1,7280 $192 GB323840 GB20 TB40/12 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

COMPUTING

High-Memory-Tarife

Virtuelle Maschinen mit optimiertem Verhältnis zwischen Arbeitsspeicher und CPU eignen sich am besten für arbeitsspeicherintensive Anwendungen.

See pricing for:
High Memory
TarifUSD/MonatUSD/Std.RAMCPUsSpeicherTransferNetzwerkeingang/-ausgang 
Linode 24 GB60,00 $0,09 $24 GB220 GB5 TB40/5 Gbit/sRegistrieren
Linode 48 GB120,00 $0,18 $48 GB240 GB6 TB40/6 Gbit/sRegistrieren
Linode 90 GB240,00 $0,36 $90 GB490 GB7 TB40/7 Gbit/sRegistrieren
Linode 150 GB480,00 $0,72 $150 GB8200 GB8 TB40/8 Gbit/sRegistrieren
Linode 300 GB960,00 $1,44 $300 GB16340 GB9 TB40/9 Gbit/sRegistrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Nein, RAM und lokaler Datenträgerspeicher sind an die spezifische VM‑Größe gebunden. Sie können zusätzlichen Arbeits- oder lokalen Datenträgerspeicher nicht individuell für einen bestehenden Instanztarif erwerben. Wenn Sie mehr dieser spezifischen Ressourcen benötigen, müssen Sie die Größe Ihrer Instanz auf die nächste Stufe ändern. Sie können jedoch jeder Instanz hochgradig skalierbaren Sekundärspeicher hinzufügen, indem Sie Block-Storage-Volumes hinzufügen oder Object Storage verwenden.

Ja, die Preise für einige Tarife sind je nach Region unterschiedlich.

Die G6- und G7‑Tarife beinhalten einen Teil der Netzwerkübertragung (Egress) in ihrem Stundenpreis. Diese Egress-Übertragung kann gebündelt und für Ihre VM verwendet werden. Neuere VM‑Familien, wie die dedizierte G8‑Computing-Reihe, enthalten keine gebündelte Egress-Übertragung mehr.

Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.

Akamai Cloud bietet die Tarife „Dedicated CPU“, „Shared CPU“ und „High Memory“ für verschiedene Workload-Anforderungen.

Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.

Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie keine Rechnung für einen bestimmten Dienst mehr erhalten möchten, müssen Sie diesen vollständig aus Ihrem Konto entfernen.

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