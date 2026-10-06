Non, la mémoire RAM et le stockage sur disque local sont inclus dans la taille spécifique de la machine virtuelle. Il n'est pas possible d'acheter de la mémoire RAM ou de l'espace disque supplémentaire individuellement pour un plan d'instance existant. Si les ressources de ce type dont vous disposez ne sont pas suffisantes, vous devez passer votre instance au niveau supérieur. Cependant, vous pouvez ajouter un stockage auxiliaire hautement évolutif à n'importe quelle instance en attachant des volumes Block Storage ou en utilisant Object Storage.