Forfaits Dedicated CPU
Les machines virtuelles dotées d'un processeur dédié sont idéales pour les applications et les charges de travail gourmandes en ressources informatiques.
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 4x2
|0,07 $
|4 Go
|2
|40 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 8x4
|0,14 $
|8 Go
|4
|80 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x8
|0,27 $
|16 Go
|8
|160 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x16
|0,54 $
|32 Go
|16
|320 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x32
|1,08 $
|64 Go
|32
|640 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x48
|1,62 $
|96 Go
|48
|960 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x64
|2,16 $
|128 Go
|64
|1280 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x128
|4,32 $
|256 Go
|128
|2560 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x256
|8,64 $
|512 Go
|256
|5120 Go
|0 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.
|Forfait
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G8 Dedicated 8x2
|0,11 $
|8 Go
|2
|80 Go
|0 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 16x4
|0,21 $
|16 Go
|4
|160 Go
|0 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 32x8
|0,42 $
|32 Go
|8
|320 Go
|0 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 64x16
|0,84 $
|64 Go
|16
|640 Go
|0 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 96x24
|1,26 $
|96 Go
|24
|960 Go
|0 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 128x32
|1,68 $
|128 Go
|32
|1280 Go
|0 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 256x64
|3,36 $
|256 Go
|64
|2560 Go
|0 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G8 Dedicated 512x128
|6,84 $
|512 Go
|128
|5120 Go
|0 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|vCPU
|Stockage
|Transfert.
|Entrée/sortie réseau
|G7 Dedicated 4 Go
|43,00 $
|0,06 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 8 Go
|86,00 $
|0,13 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 16 Go
|173,00 $
|0,26 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 32 Go
|346,00 $
|0,52 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 64 Go
|691,00 $
|1,04 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 96 Go
|1 037,00 $
|1,56 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 128 Go
|1 382,00 $
|2,07 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 256 Go
|2 765,00 $
|4,15 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G7 Dedicated 512 Go
|5 530,00 $
|8,29 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|G6 Dedicated 4 Go
|36,00 $
|0,054 $
|4 Go
|2
|80 Go
|4 To
|40/4 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 8 Go
|72,00 $
|0,108 $
|8 Go
|4
|160 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 16 Go
|144,00 $
|0,216 $
|16 Go
|8
|320 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 32 Go
|288,00 $
|0,432 $
|32 Go
|16
|640 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 64 Go
|576,00 $
|0,864 $
|64 Go
|32
|1280 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 96 Go
|864,00 $
|1,296 $
|96 Go
|48
|1920 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 128 Go
|1 152,00 $
|1,728 $
|128 Go
|50
|2500 Go
|10 To
|40/10 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 256 Go
|2 304,00 $
|3,456 $
|256 Go
|56
|5000 Go
|11 To
|40/11 Gbit/s
|S'inscrire
|G6 Dedicated 512 Go
|4 608,00 $
|6,912 $
|512 Go
|64
|7200 Go
|12 To
|40/12 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Forfaits High Memory
Les machines virtuelles dotées d'un ratio mémoire-processeur optimisé sont particulièrement adaptées aux applications exigeant une grande quantité de mémoire.
|Forfait
|$/mois
|$/h
|RAM
|CPU
|Stockage
|Transfert
|Entrée/sortie réseau
|Linode 24 Go
|60,00 $
|0,09 $
|24 Go
|2
|20 Go
|5 To
|40/5 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 48 Go
|120,00 $
|0,18 $
|48 Go
|2
|40 Go
|6 To
|40/6 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 90 Go
|240,00 $
|0,36 $
|90 Go
|4
|90 Go
|7 To
|40/7 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 150 Go
|480,00 $
|0,72 $
|150 Go
|8
|200 Go
|8 To
|40/8 Gbit/s
|S'inscrire
|Linode 300 Go
|960,00 $
|1,44 $
|300 Go
|16
|340 Go
|9 To
|40/9 Gbit/s
|S'inscrire
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Non, la mémoire RAM et le stockage sur disque local sont inclus dans la taille spécifique de la machine virtuelle. Il n'est pas possible d'acheter de la mémoire RAM ou de l'espace disque supplémentaire individuellement pour un plan d'instance existant. Si les ressources de ce type dont vous disposez ne sont pas suffisantes, vous devez passer votre instance au niveau supérieur. Cependant, vous pouvez ajouter un stockage auxiliaire hautement évolutif à n'importe quelle instance en attachant des volumes Block Storage ou en utilisant Object Storage.
Oui. Les tarifs de certains forfaits varient selon la région.
Les forfaits G6 et G7 incluent un certain volume de transfert réseau (trafic sortant) dans leur tarif horaire. Ce trafic sortant peut être groupé et utilisé pour votre machine virtuelle. Les gammes de machines virtuelles plus récentes, comme la gamme G8 dédiée au calcul, n'incluent plus le trafic sortant groupé.
Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.
Akamai Cloud propose des forfaits Dedicated CPU, Shared CPU et High Memory pour répondre aux différents besoins en matière de charge de travail.
Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.
Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.
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