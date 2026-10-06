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Forfaits et tarifs CPU

Comparer les forfaits, les tailles et les tarifs des machines virtuelles pour garantir des performances optimales adaptées à votre charge de travail

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CALCUL

Forfaits Dedicated CPU

Les machines virtuelles dotées d'un processeur dédié sont idéales pour les applications et les charges de travail gourmandes en ressources informatiques.

Documentation
See pricing for:
Dedicated CPU

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:2 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait$/hRAMvCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau
G8 Dedicated 4x20,07 $4 Go240 Go0 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 8x40,14 $8 Go480 Go0 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 16x80,27 $16 Go8160 Go0 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 32x160,54 $32 Go16320 Go0 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 64x321,08 $64 Go32640 Go0 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 96x481,62 $96 Go48960 Go0 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 128x642,16 $128 Go641280 Go0 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 256x1284,32 $256 Go1282560 Go0 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 512x2568,64 $512 Go2565120 Go0 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Calcul à haute stabilité, optimisé par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machine virtuelle 1:4 et des options de mémoire étendues. Conçu pour les applications professionnelles, sensibles à la latence et exigeantes.

Forfait$/hRAMvCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau
G8 Dedicated 8x20,11 $8 Go280 Go0 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 16x40,21 $16 Go4160 Go0 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 32x80,42 $32 Go8320 Go0 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 64x160,84 $64 Go16640 Go0 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 96x241,26 $96 Go24960 Go0 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 128x321,68 $128 Go321280 Go0 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 256x643,36 $256 Go642560 Go0 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G8 Dedicated 512x1286,84 $512 Go1285120 Go0 To40/11 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Des cœurs de CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD EPYC de 3e génération avec une configuration mémoire haut de gamme, offrant un débit constant même en cas de charge importante. Conçus pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.

Forfait$/mois$/hRAMvCPUStockageTransfert. Entrée/sortie réseau               
G7 Dedicated 4 Go43,00 $0,06 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 8 Go86,00 $0,13 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 16 Go173,00 $0,26 $16 Go8320 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 32 Go346,00 $0,52 $32 Go16640 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 64 Go691,00 $1,04 $64 Go321280 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 96 Go1 037,00 $1,56 $96 Go481920 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 128 Go1 382,00 $2,07 $128 Go502500 Go10 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 256 Go2 765,00 $4,15 $256 Go565000 Go11 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G7 Dedicated 512 Go5 530,00 $8,29 $512 Go647200 Go12 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Cœurs de CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, avec un risque minimal de conflits de ressources. Solution idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.

Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau                  
G6 Dedicated 4 Go36,00 $0,054 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 8 Go72,00 $0,108 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 16 Go144,00 $0,216 $16 Go8320 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 32 Go288,00 $0,432 $32 Go16640 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 64 Go576,00 $0,864 $64 Go321280 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 96 Go864,00 $1,296 $96 Go481920 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 128 Go1 152,00 $1,728 $128 Go502500 Go10 To40/10 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 256 Go2 304,00 $3,456 $256 Go565000 Go11 To40/11 Gbit/sS'inscrire
G6 Dedicated 512 Go4 608,00 $6,912 $512 Go647200 Go12 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

CALCUL

Forfaits Shared CPU

Les forfaits basés sur un processeur partagé constituent une solution économique pour les environnements de développement et de test, ainsi que pour les charges de travail peu gourmandes en ressources.

See pricing for:
Shared CPU
Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
Nanode 1 Go5,00 $0,0075 $1 Go125 Go1 To40/1 Gbit/sS'inscrire
Linode 2 Go12,00 $0,0180 $2 Go150 Go2 To40/2 Gbit/sS'inscrire
Linode 4 Go24,00 $0,0360 $4 Go280 Go4 To40/4 Gbit/sS'inscrire
Linode 8 Go48,00 $0,0720 $8 Go4160 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
Linode 16 Go96,00 $0,1440 $16 Go6320 Go8 To40/6 Gbit/sS'inscrire
Linode 32 Go192,00 $0,2880 $32 Go8640 Go16 To40/7 Gbit/sS'inscrire
Linode 64 Go384,00 $0,5760 $64 Go161280 Go20 To40/9 Gbit/sS'inscrire
Linode 96 Go576,00 $0,8640 $96 Go201920 Go20 To40/10 Gbit/sS'inscrire
Linode 128 Go768,00 $1,1520 $128 Go242560 Go20 To40/11 Gbit/sS'inscrire
Linode 192 Go1 152,00 $1,7280 $192 Go323840 Go20 To40/12 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

CALCUL

Forfaits High Memory

Les machines virtuelles dotées d'un ratio mémoire-processeur optimisé sont particulièrement adaptées aux applications exigeant une grande quantité de mémoire.

See pricing for:
High Memory
Forfait$/mois$/hRAMCPUStockageTransfertEntrée/sortie réseau 
Linode 24 Go60,00 $0,09 $24 Go220 Go5 To40/5 Gbit/sS'inscrire
Linode 48 Go120,00 $0,18 $48 Go240 Go6 To40/6 Gbit/sS'inscrire
Linode 90 Go240,00 $0,36 $90 Go490 Go7 To40/7 Gbit/sS'inscrire
Linode 150 Go480,00 $0,72 $150 Go8200 Go8 To40/8 Gbit/sS'inscrire
Linode 300 Go960,00 $1,44 $300 Go16340 Go9 To40/9 Gbit/sS'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

Non, la mémoire RAM et le stockage sur disque local sont inclus dans la taille spécifique de la machine virtuelle. Il n'est pas possible d'acheter de la mémoire RAM ou de l'espace disque supplémentaire individuellement pour un plan d'instance existant. Si les ressources de ce type dont vous disposez ne sont pas suffisantes, vous devez passer votre instance au niveau supérieur. Cependant, vous pouvez ajouter un stockage auxiliaire hautement évolutif à n'importe quelle instance en attachant des volumes Block Storage ou en utilisant Object Storage.

Oui. Les tarifs de certains forfaits varient selon la région.

Les forfaits G6 et G7 incluent un certain volume de transfert réseau (trafic sortant) dans leur tarif horaire. Ce trafic sortant peut être groupé et utilisé pour votre machine virtuelle. Les gammes de machines virtuelles plus récentes, comme la gamme G8 dédiée au calcul, n'incluent plus le trafic sortant groupé.

Nous acceptons les cartes Visa, Mastercard, American Express et Discover. Vous pouvez ajouter du crédit à votre compte en transférant des fonds depuis un compte PayPal. La présence d'une carte de crédit valide enregistrée sur votre compte est une exigence de notre Accord-cadre de services. Lisez ce guide sur le fonctionnement de la facturation.

Akamai Cloud propose des forfaits Dedicated CPU, Shared CPU et High Memory pour répondre aux différents besoins en matière de charge de travail.

Oui, vous pouvez effectuer des paiements anticipés qui créditent votre compte. Lorsque votre compte est facturé pour les services utilisés, le montant prépayé est appliqué avant que la carte de paiement enregistrée ne soit débitée.

Oui. Nous conservons vos données enregistrées et réservons votre capacité à utiliser d'autres ressources (RAM, transfert de données, etc.), même lorsque votre VM est arrêtée. Vous recevrez également une facture pour tout autre service actif, comme Longview Pro ou une adresse IP supplémentaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir de facture pour un service en particulier, vous devez le supprimer entièrement de votre compte.

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