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악성 해커란 무엇인가요?

악성 해커 또는 비윤리적인 해커라고도 하는 악성 해커는 컴퓨터 시스템과 네트워크의 취약점을 악용하는 능력으로 악명이 높습니다. 악성 해커들은 다양한 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제, 소프트웨어 결함을 심층적으로 파악해 취약점을 찾아내고 민감한 정보에 무단으로 접속할 수 있습니다.

악성 해커는 고급 해킹 능력을 보유하고 악의적인 의도로 사용하는 사람입니다. 윤리적 해커 또는 화이트 해커와 달리 악성 해커는 소유자의 허가 없이 또는 소유자가 알지 못하는 상태에서 무단 행위를 하고 컴퓨터 시스템의 취약점을 악용합니다. 사이버 보안 논의에서 이러한 공격자는 흔히 "나쁜 사람들"로 묘사되는 반면, 시스템을 방어하는 윤리적 해커는 "좋은 사람들"이라고도 합니다.

악성 해커는 다양한 방법을 사용해 대외비 데이터를 얻거나, 네트워크를 방해하거나, 피해를 입힙니다. 은밀하게 작동하며 프록시 서버와 암호화 소프트웨어 같은 정교한 수단을 통해 신원을 숨깁니다.

이들은 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제, 소프트웨어 약점에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있습니다. Akamai는 신기술과 보안 취약점을 지속적으로 연구해 기업이 구축한 보안 조치를 능가합니다. 경험이 부족한 해커도 있으며, 경험이 많은 사이버 범죄자가 만든 사전 구축된 툴에 의존하는 스크립트 키디라고도 합니다.

이러한 종류의 해킹에 참여하는 것은 전 세계 대다수 국가에서 법률로 금지되어 있음을 강조해야 합니다. 사이버 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 악성 해킹 활동에 가담한 사람들의 법적 처벌도 증가하고 있습니다. 케빈 미트닉(Kevin Mitnick)과 같은 개인이 관련된 주요 사례는 무단 해킹의 위험성과 최신 사이버 보안 관행의 중요성에 대한 대중의 관심을 이끌어냈습니다.

악성 해커는 취약점을 어떻게 악용하나요?

악성 해커는 컴퓨터 시스템과 네트워크의 취약점을 악용하는 기술로 잘 알려져 있습니다. 다양한 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제, 소프트웨어 취약점에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있어 취약점을 탐지하고 대외비 데이터에 대한 무단 접속을 얻을 수 있습니다. 이러한 숙련된 해커 중 다수는 다크 웹의 지하 커뮤니티에서 활동하거나 익명의 온라인 포럼과 암호화된 메시징 플랫폼을 통해 통신합니다.

악성 해커들이 자주 사용하는 방법은 특정 시스템에서 열린 포트를 검색하는 것입니다. 이러한 포트는 네트워크 연결을 위한 게이트웨이 역할을 하며, 적절히 보호되지 않거나 최신 보안 조치로 업데이트되지 않으면 악용될 수 있습니다. 악성 해커는 이러한 열린 포트를 찾고 공격을 시작할 잠재적 영역을 찾기 위해 전문 툴에 의존합니다.

취약점이 탐지되면 악성 해커는 다음과 같은 기법을 사용합니다.

  1. 소프트웨어 취약점 악용: 악성 해커는 표적 시스템을 제어하기 위해 악용될 수 있는 소프트웨어 애플리케이션 또는 운영 체제 내에서 프로그래밍 결함이나 버그를 검색합니다. 여기에는 버퍼 오버플로 공격, 코드 인젝션 공격 또는 권한 상승 악용이 포함됩니다. 널리 사용되는 플랫폼과 소프트웨어 생태계(Microsoft와 같은 주요 벤더사의 플랫폼 포함)는 대규모 사용자 기반 때문에 자주 표적이 됩니다.
  2. 멀웨어 생성: 악성 해커는 바이러스, 웜, 트로이 목마 같은 멀웨어를 개발하고 배포해 전 세계 컴퓨터를 감염시킵니다. 이러한 프로그램은 파일 및 시스템을 손상시키거나 비밀번호 및 금융 정보와 같은 민감한 정보를 수집하도록 설계되었습니다. 일부 멀웨어는 공격자가 스팸을 배포하거나 DDoS 공격을 수행하거나 자동화된 인증정보 도용 캠페인을 시작하는 데 사용하는 봇넷이라는 감염된 디바이스의 대규모 네트워크를 통해 배포됩니다.
  3. 소셜 엔지니어링: 악성 해커는 인간이 보안 시스템에서 가장 취약한 고리라는 사실을 잘 알고 있습니다. 피싱 이메일이나 전화 통화와 같은 소셜 엔지니어링 기법으로 개인을 조작합니다. 이러한 기법은 피해자를 속여 로그인 인증정보와 같은 민감한 정보를 공개하거나 보안 영역에 대한 접속 권한을 부여하게 합니다. 공격자는 소셜 미디어 플랫폼에서 형성된 신뢰를 악용해 실제 연락 상대를 사칭하고 악성 링크를 유포할 수도 있습니다.
  4. 무차별 대입 공격: 취약한 비밀번호가 사용되거나 접속 제어가 제대로 구축되지 않은 경우, 악성 해커는 무차별 대입 공격을 감행할 수 있습니다. 로그인에 성공할 때까지 가능한 모든 사용자 이름과 비밀번호 조합을 시도하는 자동화된 툴을 사용해 인증 메커니즘을 우회할 수 있습니다.
  5. 제로데이 악용: 제로데이 악용은 개발자가 패치나 수정 사항을 릴리스하기 전에 소프트웨어의 이전에 알려지지 않은 취약점을 이용하는 것입니다. 이러한 취약점은 악성 해커와 같은 악의적인 공격자가 악용할 때까지 사용자와 개발자 모두 자신의 존재를 인식하지 못하기 때문에 심각한 위협이 됩니다.
  6. 설정 오류 악용: 관리자가 서버, 네트워크 또는 소프트웨어 구성요소에 적절한 보안 설정을 구현하지 않으면 시스템 설정 오류가 발생합니다. 악성 해커는 설정 오류가 있는 시스템을 적극적으로 검색하고 악용해 무단 접속을 얻거나 민감한 데이터를 추출합니다.
  7. 신원 도용: 악성 해커는 온라인 플랫폼의 취약점을 악용하거나 스미싱 사기와 같은 소셜 엔지니어링 기술을 사용해 금전을 탈취하거나 사기를 저지르는 등 불법 활동을 위해 의심하지 않는 개인으로부터 개인 정보를 얻습니다.

기업은 방법을 지속적으로 수정해 방어하기가 어렵게 만드는 악성 해커에 맞서 끊임없이 어려움을 겪고 있습니다. 표적이 될 가능성을 줄이기 위해 기업은 시스템을 지속적으로 업데이트하고, 취약점 스캔을 수행하고, 침입 탐지 시스템과 방화벽을 활용하고, 직원에게 최적의 사이버 보안 기법에 대한 교육을 제공하는 등 강력한 보안 조치를 구축해야 합니다.

취약점의 무단 악용에 관여하는 것은 불법으로 간주된다는 점을 강조해야 합니다. 윤리적 해커(화이트 해커라고도 함)는 소유자의 동의를 받아 시스템을 합법적으로 테스트함으로써 취약점을 발견하고 수정하는 데 상당한 책임이 있습니다.

악성 해커 대 화이트 해커

악성 해커와 화이트 해커는 사이버 보안 전문 지식을 매우 다른 목적으로 사용하는 두 가지 범주의 개인을 나타냅니다. 다음은 이 두 가지 유형의 해커 간의 주요 차이점입니다.

의도: 이들을 차별화시키는 것은 그들이 가진 의도입니다. 악성 해커는 허락이나 승인 없이 약점을 악용해 스스로 이익을 얻거나, 피해를 입히거나, 혼란을 야기할 목적으로 해로운 행동을 합니다. 반면 화이트 해커는 소유자의 요청에 따라 시스템의 보안 취약점을 탐지하고 해결하는 기술을 활용해 윤리적이고 합법적으로 활동합니다.

법무: 악성 해킹은 허가 없이 시스템에 침입하거나, 데이터를 훔치거나, 피해를 입히거나, 컴퓨터 범죄 법률에 위배되는 행동을 하기 때문에 불법으로 간주됩니다. 화이트 해킹은 법의 경계 내에서 수행되며 일반적으로 확립된 규칙과 권한을 따릅니다.

윤리: 화이트 해커는 전문적인 행동 강령을 따르고 표적 시스템에서 보안 평가 또는 모의 해킹을 수행할 때 윤리적 고려 사항의 우선순위를 정합니다. 사이버 위협으로부터 개인과 기업을 보호하고 개인정보 보호 권리를 유지하는 것이 목표입니다. 반면 악성 해커는 잠재적인 결과를 고려하지 않고 윤리를 존중하지 않으며, 자신의 이익을 위해 취약점을 악용하거나 피해를 입힙니다.

전문 지식 사용: 악성 해커와 화이트 해커 모두 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제 및 기타 기술 영역에 대한 깊은 이해를 가지고 있지만, 이러한 지식을 서로 다른 방식으로 적용합니다. 화이트 해커는 전문 지식을 활용해 시스템의 취약점을 식별하고 선제적으로 보안을 강화하기 위한 권장 사항을 제공합니다. 악성 해커는 유사한 기술 역량을 활용해 취약점을 발견하고, 데이터 탈취나 공격 개시 등 유해한 목적으로 이를 악용합니다.

의미: 악성 해킹은 금전적 피해, 민감한 데이터 손상, 시스템 장애 발생, 기업 이미지 손상 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 화이트 해킹 활동은 기업이 악의적인 개인이 악용하기 전에 취약점을 탐지하고 수정하는 데 도움이 되기 때문에 유리합니다. 화이트 해커는 전반적인 보안 수준을 개선해 사이버 공격의 가능성을 최소화합니다.

개인이 명확한 허가 없이 선의의 동기로 해킹에 참여할 수 있는 "그레이 해커"라는 개념이 존재한다는 점을 인정해야 합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 종류의 해킹은 여전히 법적 불확실성에 속하며 주의해서 처리해야 합니다. 많은 사이버 보안 전문가는 업무가 법률 및 전문 기준에 부합하도록 윤리적 해킹 또는 모의 해킹 분야의 정규 교육을 받고 업계 인증을 취득합니다.

악성 해커 및 사이버 범죄

악성 해커는 조직적인 사이버 범죄의 최전선에 서 있으며, 다양한 불법 활동을 실행하는 데 자신의 기술을 활용합니다. 이러한 해커들은 종종 범죄 네트워크에서 협력해 기업, 정부, 개인에 대한 대규모 공격을 조율합니다. DDoS(분산 서비스 거부) 공격을 통해 컴퓨터 네트워크를 마비시켜 사용자가 사용할 수 없게 만들 수 있습니다. 다른 악성 해킹 작업으로는 금융 사기를 위해 신용카드 번호를 훔치고, 장기간 접속할 수 있도록 백도어 멀웨어를 설치하고, 데이터를 암호화해 피해자를 갈취하는 랜섬웨어를 사용하는 것이 있습니다.


악성 해커가 야기하는 가장 큰 위협 중 하나는 API 취약점을 악용할 수 있다는 점입니다. API는 서로 다른 소프트웨어 시스템 간의 통신을 지원하는 데 널리 사용됩니다. 보안이 취약하면 해커가 민감한 데이터와 서비스에 접속할 수 있는 쉬운 표적이 될 수 있습니다. 암호화폐 거래소의 증가와 봇 공격의 증가로 인해 악성 해커들은 암호화폐 계정에 접속하거나 자동화된 공격을 시작하기 위해 API를 표적으로 삼는 경우가 증가하고 있습니다. 경우에 따라 공격자는 웹사이트 순위를 조작하거나 감염된 사이트를 통해 멀웨어를 확산시켜 검색 엔진 인덱싱 시스템의 취약점을 악용하기도 합니다.

악성 해커 및 사이버 범죄

악성 해커는 조직적인 사이버 범죄의 최전선에 서 있으며, 다양한 불법 활동을 실행하는 데 자신의 기술을 활용합니다. 이러한 해커들은 종종 범죄 네트워크에서 협력해 기업, 정부, 개인에 대한 대규모 공격을 조율합니다. DDoS(분산 서비스 거부) 공격을 통해 컴퓨터 네트워크를 마비시켜 사용자가 사용할 수 없게 만들 수 있습니다. 다른 악성 해킹 작업으로는 금융 사기를 위해 신용카드 번호를 훔치고, 장기간 접속할 수 있도록 백도어 멀웨어를 설치하고, 데이터를 암호화해 피해자를 갈취하는 랜섬웨어를 사용하는 것이 있습니다.

악성 해커가 야기하는 가장 큰 위협 중 하나는 API 취약점을 악용할 수 있다는 점입니다. API는 서로 다른 소프트웨어 시스템 간의 통신을 지원하는 데 널리 사용됩니다. 보안이 취약하면 해커가 민감한 데이터와 서비스에 접속할 수 있는 쉬운 표적이 될 수 있습니다. 암호화폐 거래소의 증가와 봇 공격의 증가로 인해 악성 해커들은 암호화폐 계정에 접속하거나 자동화된 공격을 시작하기 위해 API를 표적으로 삼는 경우가 증가하고 있습니다. 경우에 따라 공격자는 웹사이트 순위를 조작하거나 감염된 사이트를 통해 멀웨어를 확산시켜 검색 엔진 인덱싱 시스템의 취약점을 악용하기도 합니다.

악성 해커를 방어하는 방법은 무엇이 있을까요?

악성 해커를 방어하려면 사이버 보안에 대한 선제적 자세를 취해야 합니다. 간단한 제안은 시스템을 보호하기 위해 강력한 보안 조치와 윤리적 해킹 방법에 지속적으로 투자하는 것입니다. 개인과 기업 모두 경고를 유지하고, 최신 보안 수정 사항을 통해 소프트웨어를 정기적으로 업데이트하고, 강력한 암호를 사용하고, 멀티팩터 인증(MFA) 전략을 구축해 악성 해커의 전술에 노출될 가능성을 줄이는 것이 중요합니다.

보다 자세한 모범 사례를 찾고 계시다면 Akamai가 도와드리겠습니다. 개인과 기업은 다음과 같은 조치를 구축함으로써 공격에 대한 취약점을 크게 줄일 수 있습니다.

  1. 업데이트된 소프트웨어: 모든 소프트웨어 애플리케이션, 운영 체제, 펌웨어를 최신 보안 패치로 정기적으로 업데이트하여 악의적인 공격자가 악용할 수 있는 알려진 취약점을 해결합니다.
  2. 강력한 비밀번호: 계정을 보호하려면 강력하고 고유한 암호를 사용하고 정기적으로 변경하십시오. 가능한 경우, 멀티팩터 인증(MFA)을 활성화하여 추가 보안 레이어를 적용하십시오.
  3. 피싱 인식: 악성 해커가 사용하는 피싱 사기 및 소셜 엔지니어링 기법에 대해 자신과 직원들에게 교육하십시오. 알 수 없는 출처의 링크를 클릭하거나 첨부 파일을 다운로드할 때는 주의해야 합니다.
  4. 보안 네트워크: 방화벽, 침입 탐지 시스템, Wi-Fi 네트워크용 WPA3(호환성을 위해 필요한 경우 WPA2) 등의 암호화 프로토콜로 네트워크 인프라를 보호하십시오. 중요 시스템에서 디바이스를 격리하기 위해 별도의 게스트 네트워크를 생성하십시오.
  5. 호스트 기반 방화벽 및 안티바이러스 소프트웨어: 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿을 포함한 모든 디바이스에 안정적인 안티바이러스 소프트웨어를 설치하고 정기적으로 업데이트하십시오. 특정 사용자 요구사항에 따라 불필요한 수신 및 발신 연결을 차단하는 호스트 기반 방화벽 규칙을 정의하십시오.
  6. 직원 교육 및 인식: 사이버 보안을 강화하려면 정기적인 교육 세션을 통해 직원들에게 다양한 모범 사례를 교육해야 합니다. 여기에는 피싱 이메일을 식별하기, 안전한 브라우징 습관 기르기, 적절한 비밀번호 관리 습관 실천하기, 올바른 데이터 처리 절차 따르기, 그리고 의심스러운 인시던트가 발생하면 즉시 보고하기가 포함됩니다.
  7. 정기적으로 데이터 백업: 랜섬웨어 공격이나 기타 악성 활동으로 인한 데이터 손실을 방지하려면 안정적인 백업 전략을 수립하십시오. 오프라인이나 보안 클라우드 스토리지 서비스에 백업을 저장하십시오. 또한 복원 프로세스를 정기적으로 테스트하여 작동하는지 확인하십시오.
  8. 사용자 권한 제한: 보안을 강화하려면 최소 권한 원칙을 준수하여 사용자가 특정 역할에 필요한 필수 접속 권한만 갖도록 해야 합니다. 권한 부여된 계정은 공격자의 표적이 되는 경우가 많기 때문에 관리 권한을 면밀히 모니터링합니다.
  9. 모의 해킹: 윤리적 해커(화이트 해커)와 협력해 모의 해킹 연습을 수행하십시오. 이러한 전문가들은 시스템 취약점을 평가하고, 약점을 찾아내고, 개선 사항을 추천합니다. 발견된 취약점을 즉시 해결하십시오.
  10. 인시던트 대응 계획: 보안 유출 또는 사이버 공격이 발생할 경우 취할 조치를 설명하는 인시던트 대응 계획을 수립하십시오. 피해를 최소화하고, 인시던트를 보고하고, 영향을 받은 시스템을 복원하기 위해 전담 팀과 명확한 프로세스를 마련하십시오.

FAQ

네. 악성 해킹은 컴퓨터 시스템, 네트워크 또는 데이터에 대한 무단 접속을 수반하기 때문에 대부분의 국가에서 불법입니다.

많은 국가에서는 데이터 유출, 멀웨어 배포, 서비스 중단과 같은 해킹 활동을 금지하는 엄격한 사이버 범죄 법률을 시행하고 있습니다. 미국에서는 CFAA(Computer Fraud and Abuse Act)와 같은 법률에 따라 무단 시스템 침입이 기소 대상이 됩니다. 유럽 연합, 영국, 캐나다, 기타 여러 관할권에도 유사한 사이버 범죄 규정이 존재합니다.

악성 해킹에 대한 처벌에는 공격의 심각성과 피해 규모에 따라 형사 기소, 벌금, 징역형 등이 포함될 수 있습니다.

악성 해커는 권한 없이 악의적인 의도로 보안 취약점을 악용하기 때문에 다른 유형의 해커와 다릅니다.

사이버 보안에서 해커는 일반적으로 의도와 적법성에 따라 분류됩니다.

  • 악성 해커는 데이터를 훔치거나, 멀웨어를 배포하거나, 사기를 저지르거나, 서비스를 방해하기 위해 시스템에 불법적으로 접속하는 사이버 범죄자입니다.
  • 화이트 해커는 사이버 보안을 강화하기 위해 모의 해킹과 취약점 평가를 합법적으로 수행하는 윤리적 해커입니다.
  • 그레이 해커는 허가 없이 시스템에 접속할 수 있지만 항상 범죄 의도를 가지고 행동하지는 않는 개인입니다. 이들은 취약점을 발견한 후 공개할 수 있습니다.
  • 스크립트 키디는 숙련된 해커가 만든 사전 구축 해킹 툴이나 익스플로잇 키트에 의존하는 경험이 부족한 공격자입니다.

이러한 그룹 간의 주요 차이점은 권한 부여와 의도입니다. 악성 해커는 법 밖에서 활동하는 반면, 윤리적 해커는 정보 보안을 개선하기 위해 노력합니다.

악성 해커는 일반적으로 금전적 이득, 사이버 범죄, 정치적 목표, 복수 또는 해킹 커뮤니티에서의 악명을 동기로 삼습니다.

일반적인 동기는 다음과 같습니다.

  • 금전적 이득 – 돈을 훔치거나, 사기를 하거나, 랜섬웨어 공격을 시작합니다.
  • 데이터 유출 – 개인 정보, 로그인 인증정보 또는 지적 재산을 탈취합니다.
  • 정치적 또는 이데올로기적 목표 - 이데올로기적 이유로 기업이나 정부를 공격합니다.
  • 지하 커뮤니티에서의 평판 – 다크 웹의 사이버 범죄 집단 내에서 지위를 얻는 것
  • 개인적 복수 또는 방해 - 개인이나 기업을 표적으로 삼아 피해를 입힙니다.

많은 악성 해커는 조직화된 사이버 범죄자로 활동하며, 멀웨어를 배포하고 봇넷을 제어하며 대규모 사이버 공격을 수행하는 집단을 이루어 협력합니다.

악성 해킹은 개인, 기업, 정부에 심각한 재정적, 운영상, 법적 결과를 초래할 수 있습니다.

일반적인 영향은 다음과 같습니다.

  • 민감한 개인 또는 기업 정보가 노출되는 데이터 유출
  • 사기, 랜섬웨어, 유출로 인한 금전적 손실
  • DDoS(분산 서비스 거부) 등의 공격으로 인한 서비스 중단
  • 감염된 로그인 인증정보 및 계정에 대한 무단 접속
  • 고객 신뢰를 떨어뜨리는 평판 하락
  • 보안 유출 후 규제 처벌 또는 소송

악성 해커는 멀웨어, 피싱 공격, 봇넷을 사용해 컴퓨터 시스템과 네트워크의 취약점을 악용하는 경우가 많습니다. 이러한 공격은 비즈니스 운영을 방해하고 대량의 민감한 데이터를 감염시킬 수 있습니다.

악성 해커의 표적이 된 것으로 의심되는 경우 공격을 차단하고 민감한 데이터를 보호하기 위해 즉각적인 조치를 취하세요.

다음과 같은 조치를 권장합니다.

  1. 영향을 받는 디바이스를 네트워크에서 분리해 무단 접속 또는 멀웨어 확산을 차단합니다.
  2. 영향을 받는 계정에 대한 암호 및 로그인 인증정보를 변경합니다.
  3. 가능한 경우 멀티팩터 인증(MFA)을 활성화합니다.
  4. 사이버 보안 전문가나 IT 보안팀에 알리고 인시던트 조사를 요청합니다.
  5. 포렌식 분석을 위해 로그와 증거를 보존합니다.
  6. 민감한 데이터나 금융 정보가 유출될 수 있는 경우 해당 인시던트를 관계 당국에 보고합니다.

신속한 대응은 피해를 줄이고 공격자가 시스템 접속 상태를 유지하지 못하게 하는 데 도움이 됩니다.

기업은 강력한 사이버 보안 관행과 계층형 보안 방어를 구축해 악성 해커의 공격 리스크를 줄일 수 있습니다.

효과적인 보호 조치는 다음과 같습니다.

  • 정기적인 소프트웨어 업데이트 및 보안 패치로 취약점 해결
  • 로그인 인증정보를 보호하기 위한 강력한 비밀번호 정책 및 멀티팩터 인증(MFA)
  • 네트워크 활동을 모니터링하는 방화벽 및 침입 탐지 시스템
  • 멀웨어를 탐지하는 엔드포인트 보안 및 안티바이러스 소프트웨어
  • 실시간 위협 모니터링으로 의심스러운 행동 탐지
  • 피싱 및 소셜 엔지니어링 공격을 방지하기 위한 직원 사이버 보안 교육
  • 윤리적 해커의 모의 해킹을 통해 공격자가 취약점을 악용하기 전에 취약점을 탐지

기술 방어와 보안 인식 교육을 결합하면 기업이 컴퓨터 보안 및 정보 보안 체계를 강화하는 데 도움이 됩니다.

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