악성 해커란 무엇인가요?

악성 해커 또는 비윤리적인 해커라고도 하는 악성 해커는 컴퓨터 시스템과 네트워크의 취약점을 악용하는 능력으로 악명이 높습니다. 악성 해커들은 다양한 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제, 소프트웨어 결함을 심층적으로 파악해 취약점을 찾아내고 민감한 정보에 무단으로 접속할 수 있습니다.

악성 해커는 고급 해킹 능력을 보유하고 악의적인 의도로 사용하는 사람입니다. 윤리적 해커 또는 화이트 해커와 달리 악성 해커는 소유자의 허가 없이 또는 소유자가 알지 못하는 상태에서 무단 행위를 하고 컴퓨터 시스템의 취약점을 악용합니다. 사이버 보안 논의에서 이러한 공격자는 흔히 "나쁜 사람들"로 묘사되는 반면, 시스템을 방어하는 윤리적 해커는 "좋은 사람들"이라고도 합니다.

악성 해커는 다양한 방법을 사용해 대외비 데이터를 얻거나, 네트워크를 방해하거나, 피해를 입힙니다. 은밀하게 작동하며 프록시 서버와 암호화 소프트웨어 같은 정교한 수단을 통해 신원을 숨깁니다.

이들은 프로그래밍 언어, 네트워크 프로토콜, 운영 체제, 소프트웨어 약점에 대한 광범위한 전문 지식을 보유하고 있습니다. Akamai는 신기술과 보안 취약점을 지속적으로 연구해 기업이 구축한 보안 조치를 능가합니다. 경험이 부족한 해커도 있으며, 경험이 많은 사이버 범죄자가 만든 사전 구축된 툴에 의존하는 스크립트 키디라고도 합니다.

이러한 종류의 해킹에 참여하는 것은 전 세계 대다수 국가에서 법률로 금지되어 있음을 강조해야 합니다. 사이버 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 악성 해킹 활동에 가담한 사람들의 법적 처벌도 증가하고 있습니다. 케빈 미트닉(Kevin Mitnick)과 같은 개인이 관련된 주요 사례는 무단 해킹의 위험성과 최신 사이버 보안 관행의 중요성에 대한 대중의 관심을 이끌어냈습니다.