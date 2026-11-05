Akamai
메인 콘텐츠로 건너뛰기
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리
Background

Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Palo Alto SSE 비교

브라우저 교체 없는 보안

데모 요청하기

Akamai Workforce Protector와 Palo Alto SSE의 주요 차이점은 무엇인가요?

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE는 프록시, 트래픽 스티어링 및 SSL 복호화를 통해 네트워크를 보호하지만, 브라우저 내 사용자 작업에 대한 가시성이 제한되고 복잡성이 증가합니다.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector는 네트워크를 재설계할 필요 없이 AI, SaaS, 웹, 프라이빗 및 데스크톱 앱 전반에서 브라우저를 넘어 AI 및 사용자 상호 작용을 보호합니다.

단점

Palo Alto SSE의 주요 단점은 무엇인가요?

브라우저 내 사용자 작업에 대한 제한된 가시성

Palo Alto SSE는 주로 네트워크 트래픽을 검사하므로 사용자 작업, 프롬프트, 신원 및 데이터 교환 등 세션 내 전체 맥락에 대한 가시성이 제한적입니다.

복호화에 의존하는 보안으로 인한 제약 조건

SSL 복호화는 지연 시간을 늘리고 인증서 고정 앱의 작동을 방해하며 개인정보 보호 문제를 야기하므로, 팀에서 인증서, 우회 목록 및 라우팅 룰을 관리해야 합니다.

일관되지 않은 상호 작용 수준의 데이터 제어

데이터 제어의 일관성은 애플리케이션, 라이선스, 검사 경로 및 지원되는 적용 채널에 따라 달라집니다.

복잡한 배포 및 지속적인 IT 운영 부담

Palo Alto SSE에는 프록시, 에이전트, 터널, PAC 파일, 인증서 및 지속적인 튜닝이 필요하므로 인프라 및 정책 관리 오버헤드가 증가합니다.

장점

Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?

상호 작용 지점에서 완전한 가시성 및 적용

Akamai Workforce Protector는 복사/붙여넣기, 업로드, 프롬프트, 키 입력 및 신원을 포함한 데이터와 사용자 작업을 실시간으로 파악하고 제어합니다.

프록시, 트래픽 스티어링 또는 네트워크 재설계 불필요

Akamai Workforce Protector는 프록시, 복잡한 트래픽 라우팅 또는 기존 네트워크 아키텍처 변경 없이 상호 작용을 직접 보호합니다.

모든 앱과 신원 전반에 적용되는 DLP

Akamai Workforce Protector는 개인 계정과 섀도 AI를 포함한 모든 환경에서 콘텐츠 중심 DLP를 적용하며, 마스킹 및 테넌트 인식 정책을 지원합니다.

기업 수준 확장성에서 간편하고 빠른 배포

Akamai Workforce Protector는 몇 분 만에 배포할 수 있으며 SSE 스택의 네트워크 복잡성과 유지 관리 부담을 제거합니다.

비교

Palo Alto SSE와 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?

기능Palo Alto SSEAkamai Workforce Protector
보안 모델네트워크 중심의 프록시 기반 방식
사용자 및 AI 에이전트를 위한 상호 작용 레이어 보안
가시성 모델
세분화된 가시성. 애플리케이션 및 적용 채널에 따라 달라짐애플리케이션 내 프롬프트, 데이터 교환, 신원 및 사용자 작업에 대한 직접적인 가시성
SSL 복호화
대부분의 제어에 필요필요하지 않음
DLP 적용
지원되는 앱으로 제한모든 앱에서 완전한 콘텐츠 인식 적용
SaaS 및 GenAI 지원 범위
프록시를 통해 라우팅되는 승인된 앱 지원승인된 AI 및 섀도 AI, SaaS, 웹 애플리케이션, AI 브라우저 및 데스크톱 AI 툴 지원
배포 및 운영
프록시, 에이전트, 인증서 및 튜닝이 필요하며 배포가 복잡함가볍고 배포가 간편함

네트워크 복잡성 없이 AI 및 사용자 상호 작용을 보호할 준비가 되셨나요?

모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.

Akamai Workforce Protector가 보안팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 무료 데모를 신청하세요.

  • 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
  • 민감한 데이터 노출 방지
  • 실시간으로 AI 상호작용 관리
  • 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
  • 자신감을 가지고 AI 도입 가속

간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.

  1. 양식 제출
  2. Akamai와 시간 예약