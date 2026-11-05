|기능
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|보안 모델
|네트워크 중심의 프록시 기반 방식
|사용자 및 AI 에이전트를 위한 상호 작용 레이어 보안
|가시성 모델
|세분화된 가시성. 애플리케이션 및 적용 채널에 따라 달라짐
|애플리케이션 내 프롬프트, 데이터 교환, 신원 및 사용자 작업에 대한 직접적인 가시성
|SSL 복호화
|대부분의 제어에 필요
|필요하지 않음
|DLP 적용
|지원되는 앱으로 제한
|모든 앱에서 완전한 콘텐츠 인식 적용
|SaaS 및 GenAI 지원 범위
|프록시를 통해 라우팅되는 승인된 앱 지원
|승인된 AI 및 섀도 AI, SaaS, 웹 애플리케이션, AI 브라우저 및 데스크톱 AI 툴 지원
|배포 및 운영
|프록시, 에이전트, 인증서 및 튜닝이 필요하며 배포가 복잡함
|가볍고 배포가 간편함
Akamai Workforce Protector와 Palo Alto SSE의 주요 차이점은 무엇인가요?
단점
Palo Alto SSE의 주요 단점은 무엇인가요?
장점
Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?
비교
Palo Alto SSE와 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?
네트워크 복잡성 없이 AI 및 사용자 상호 작용을 보호할 준비가 되셨나요?
모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.
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- 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
- 민감한 데이터 노출 방지
- 실시간으로 AI 상호작용 관리
- 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
- 자신감을 가지고 AI 도입 가속
간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.
- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약