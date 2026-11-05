복호화에 의존하는 보안으로 인한 제약 조건

SSL 복호화는 지연 시간을 늘리고 인증서 고정 앱의 작동을 방해하며 개인정보 보호 문제를 야기하므로, 팀에서 인증서, 우회 목록 및 라우팅 룰을 관리해야 합니다.