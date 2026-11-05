|Capacité
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|Modèle de sécurité
|Centré sur le réseau et basé sur des proxys
|Sécurité au niveau de la couche d'interaction pour les utilisateurs et les agents d'IA
|Modèle de visibilité
|Visibilité fragmentée ; dépend de l'application et du canal de contrôle
|Visibilité directe des prompts, des échanges de données, des identités et des actions des utilisateurs au sein des applications
|Déchiffrement SSL
|Requis pour la plupart des contrôles
|Non requis
|Application de la prévention des pertes de données
|Uniquement disponible pour les applications prises en charge
|Mise en œuvre complète et intelligente sur toutes les applications
|Couverture du SaaS et de l'IA générative
|Couvre les applications autorisées qui sont acheminées vers le proxy
|IA fantôme et autorisée, SaaS, applications Web, navigateurs d'IA et outils d'IA de bureau
|Déploiement et exploitation
|Nécessite des proxys, des agents, des certificats et des ajustements ; déploiement complexe
|Léger et facile à déployer
Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et Palo Alto SSE ?
Inconvénients
Quels sont les principaux inconvénients de Palo Alto SSE ?
Avantages
Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?
Comparaison
Comparaison entre Palo Alto SSE et Akamai Workforce Protector
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