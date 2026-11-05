Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) face à Palo Alto SSE

La sécurité sans changer de navigateur

Demander une démonstration

Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et Palo Alto SSE ?

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE sécurise le réseau grâce aux proxys, à l'acheminement du trafic et au décryptage SSL, ce qui limite la visibilité sur les actions des utilisateurs dans le navigateur et complexifie les processus.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector sécurise les interactions avec l'IA et les utilisateurs au-delà du navigateur (applications d'IA, SaaS, Web, privées et de bureau), sans pour autant nécessiter de refonte de l'architecture réseau.

Inconvénients

Quels sont les principaux inconvénients de Palo Alto SSE ?

Visibilité limitée des actions des utilisateurs dans le navigateur

Palo Alto SSE analyse principalement le trafic réseau, avec une visibilité réduite sur le contexte global des actions des utilisateurs, des prompts, des identités et des échanges de données dans la session.

Frictions engendrées par la sécurité reposant sur le déchiffrement

Le déchiffrement SSL augmente la latence, interrompt les applications épinglées par des certificats et augmente les risques en matière de confidentialité. Il oblige de ce fait les équipes à gérer des certificats, des listes de contournement et des règles de routage.

Contrôles incohérents des données au niveau des interactions

L'incohérence des contrôles de données dépend de l'application, de la licence, du chemin d'inspection et du canal d'application pris en charge.

Déploiement complexe et dépenses informatique continues

Palo Alto SSE nécessite des proxys, des agents, des tunnels, des fichiers PAC, des certificats et des ajustements constants, ce qui crée une charge supplémentaire en matière d'infrastructure et de gestion des règles.

Avantages

Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?

Visibilité complète et application au point d'interaction

Akamai Workforce Protector détecte et contrôle en temps réel les données et les actions des utilisateurs, y compris les opérations de copier/coller, les chargements, les prompts, les frappes au clavier et les identités.

Aucun proxy, aucun routage du trafic ni aucune refonte du réseau

Akamai Workforce Protector sécurise directement les interactions, sans proxy, sans routage complexe du trafic et sans aucune modification de l'architecture réseau existante.

Prévention des pertes de données pour toutes les applications et identités

Akamai Workforce Protector assure une protection des pertes de données sensible au contenu partout, y compris sur les comptes personnels et l'IA fantôme, tout en prenant en charge les règles de masquage et en fonction du locataire.

Déploiement simple et rapide à l'échelle de l'entreprise

Akamai Workforce Protector se déploie en quelques minutes et élimine la complexité du réseau et la charge de maintenance des piles SSE.

Comparaison

Comparaison entre Palo Alto SSE et Akamai Workforce Protector

CapacitéPalo Alto SSEAkamai Workforce Protector
Modèle de sécuritéCentré sur le réseau et basé sur des proxys
Sécurité au niveau de la couche d'interaction pour les utilisateurs et les agents d'IA
Modèle de visibilité
Visibilité fragmentée ; dépend de l'application et du canal de contrôleVisibilité directe des prompts, des échanges de données, des identités et des actions des utilisateurs au sein des applications
Déchiffrement SSL
Requis pour la plupart des contrôlesNon requis
Application de la prévention des pertes de données
Uniquement disponible pour les applications prises en chargeMise en œuvre complète et intelligente sur toutes les applications
Couverture du SaaS et de l'IA générative
Couvre les applications autorisées qui sont acheminées vers le proxyIA fantôme et autorisée, SaaS, applications Web, navigateurs d'IA et outils d'IA de bureau
Déploiement et exploitation
Nécessite des proxys, des agents, des certificats et des ajustements ; déploiement complexeLéger et facile à déployer

Prêt à sécuriser l'IA et les interactions des utilisateurs sans complexifier le réseau ?

Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.

Profitez d'une démonstration gratuite pour savoir comment Akamai Workforce Protector aide les équipes de sécurité à :

  • Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
  • Prévenir l'exposition de données sensibles
  • Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
  • Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
  • Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance

Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe