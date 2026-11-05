Prêt à sécuriser l'IA et les interactions des utilisateurs sans complexifier le réseau ?

Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.

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Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée



Prévenir l'exposition de données sensibles

Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel

Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux

Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance

Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :