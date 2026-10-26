|Recurso
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|Modelo de segurança
|Centrado na rede, baseado em proxy
|Segurança na camada de interação para usuários e agentes de IA
|Modelo de visibilidade
|Visibilidade fragmentada; depende da aplicação e do canal de aplicação
|Visibilidade direta de solicitações, trocas de dados, identidades e ações do usuário dentro das aplicações
|Descriptografia SSL
|Necessária para a maioria dos controles
|Não necessária
|Aplicação de DLP
|Limitada apenas às aplicações compatíveis
|Aplicação completa e sensível ao conteúdo em todas as aplicações
|Cobertura de SaaS e IA gerativa
|Abrange aplicações autorizadas que são roteadas para o proxy
|IA autorizada e oculta, SaaS, aplicações web, navegadores com IA e ferramentas de IA para desktop
|Implantação e operações
|Requer proxies, agentes, certificados e ajuste; complexo de implantar
|Leve e fácil de implantar
Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e o Palo Alto SSE?
Desvantagens
Quais são as principais desvantagens do Palo Alto SSE?
Vantagens
Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?
Comparação
Como o Palo Alto SSE e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?
Tudo pronto para proteger a IA e as interações dos usuários sem complexidade de rede?
Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.
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- Acelerar a adoção da IA com confiança
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
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