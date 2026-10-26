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Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Palo Alto SSE

Segurança sem troca de navegador

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Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e o Palo Alto SSE?

Palo Alto SSE

O Palo Alto SSE protege a rede por meio de proxies, direcionamento de tráfego e descriptografia SSL, limitando a visibilidade das ações do usuário no navegador e aumentando a complexidade.

Akamai Workforce Protector

O Akamai Workforce Protector protege a IA e as interações do usuário além do navegador, abrangendo aplicações de IA, SaaS, web, privadas e para desktop, sem qualquer reprojeto da rede.

Desvantagens

Quais são as principais desvantagens do Palo Alto SSE?

Visibilidade limitada das ações do usuário no navegador

O Palo Alto SSE inspeciona principalmente o tráfego de rede, com menor visibilidade do contexto completo da sessão em relação às ações do usuário, solicitações, identidades e trocas de dados.

A segurança dependente de descriptografia gera atrito

A descriptografia SSL aumenta a latência, prejudica o funcionamento de aplicações com certificados fixados e levanta preocupações com a privacidade, forçando as equipes a gerenciar certificados, listas de exceções e regras de roteamento.

Controles de dados inconsistentes no nível da interação

Os controles de dados inconsistentes dependem da aplicação, da licença, do caminho de inspeção e do canal de aplicação compatível.

Implantação pesada e sobrecarga contínua de TI

O Palo Alto SSE requer proxies, agentes, túneis, arquivos PAC, certificados e ajustes constantes, o que aumenta a sobrecarga de gerenciamento de infraestrutura e políticas.

Vantagens

Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?

Visibilidade total e aplicação de políticas no ponto de interação

O Akamai Workforce Protector monitora e controla dados e ações dos usuários, incluindo copiar/colar, uploads, solicitações, teclas digitadas e identidades em tempo real.

Sem proxies, redirecionamento de tráfego ou reprojeto de rede

O Akamai Workforce Protector protege as interações diretamente, sem a necessidade de proxies, roteamento complexo de tráfego ou alterações na arquitetura de rede existente.

DLP em todas as aplicações e identidades

O Akamai Workforce Protector aplica o DLP com reconhecimento de conteúdo em todos os lugares, incluindo contas pessoais e IA oculta, com suporte para ocultação de informações e políticas específicas para cada locatário.

Implantação simples e rápida em escala empresarial

O Akamai Workforce Protector é implantado em minutos e elimina a complexidade da rede e a carga de manutenção dos stacks de SSE.

Comparação

Como o Palo Alto SSE e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?

RecursoPalo Alto SSEAkamai Workforce Protector
Modelo de segurançaCentrado na rede, baseado em proxy
Segurança na camada de interação para usuários e agentes de IA
Modelo de visibilidade
Visibilidade fragmentada; depende da aplicação e do canal de aplicaçãoVisibilidade direta de solicitações, trocas de dados, identidades e ações do usuário dentro das aplicações
Descriptografia SSL
Necessária para a maioria dos controlesNão necessária
Aplicação de DLP
Limitada apenas às aplicações compatíveisAplicação completa e sensível ao conteúdo em todas as aplicações
Cobertura de SaaS e IA gerativa
Abrange aplicações autorizadas que são roteadas para o proxyIA autorizada e oculta, SaaS, aplicações web, navegadores com IA e ferramentas de IA para desktop
Implantação e operações
Requer proxies, agentes, certificados e ajuste; complexo de implantarLeve e fácil de implantar

Tudo pronto para proteger a IA e as interações dos usuários sem complexidade de rede?

Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.

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  • Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
  • Evitar a exposição de dados confidenciais
  • Gerenciar as interações com IA em tempo real
  • Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
  • Acelerar a adoção da IA com confiança

Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:

  1. Envie o formulário
  2. Agende um horário com nossa equipe