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Background

Vergleich zwischen Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX) und Palo Alto SSE

Sicherheit ohne Browserwechsel

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Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und Palo Alto SSE?

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE schützt das Netzwerk durch Proxys, Trafficumleitung und SSL‑Entschlüsselung, was die Transparenz von Nutzeraktionen im Browser einschränkt und die Komplexität erhöht.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector schützt KI- und Nutzerinteraktionen über den Browser hinaus und deckt auch KI-, SaaS-, Web-, Privat- und Desktopanwendungen ab, ohne dass eine Umgestaltung des Netzwerks erforderlich ist.

Nachteile

Wo liegen die größten Nachteile von Palo Alto SSE?

Eingeschränkte Einblicke in Nutzeraktionen im Browser

Palo Alto SSE überprüft in erster Linie den Netzwerktraffic und bietet weniger Einblick in den gesamten Sitzungskontext von Nutzeraktionen, Prompts, Identitäten und Datenaustausch.

Probleme aufgrund entschlüsselungsbasierter Sicherheit

Die SSL‑Entschlüsselung steigert die Latenz, beeinträchtigt Anwendungen mit eingebettetem Zertifikat und schafft Datenschutzbedenken, wodurch Teams gezwungen sind, Zertifikate, Umgehungslisten und Routingregeln zu verwalten.

Uneinheitliche Datenkontrollen auf Interaktionsebene

Die uneinheitlichen Datenkontrollen sind von Anwendung, Lizenz, Untersuchungspfad und unterstützten Durchsetzungskanälen abhängig.

Aufwendige Bereitstellung und laufende IT‑Verwaltung

Palo Alto SSE erfordert Proxys, Agenten, Tunnel, PAC‑Dateien, Zertifikate und ständige Optimierung, was den Infrastruktur- und Richtlinienmanagement-Aufwand steigert.

Vorteile

Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?

Vollständige Transparenz und Durchsetzung am Punkt der Interaktion

Akamai Workforce Protector erkennt und kontrolliert Daten und Nutzeraktionen in Echtzeit, einschließlich Copy/Paste, Uploads, Prompts, Tastaturanschlägen und Identitäten.

Keine Proxys, Trafficumleitungen oder Netzwerkanpassungen

Akamai Workforce Protector schützt Interaktionen direkt, ohne dass Proxys, komplexe Trafficumleitung oder Änderungen an der bestehenden Netzwerkarchitektur erforderlich sind.

DLP für alle Anwendungen und Identitäten

Akamai Workforce Protector setzt inhaltsabhängige DLP überall durch, einschließlich persönlicher Konten und Schatten‑KI – mit Unterstützung für Maskierung und mandantenabhängige Richtlinien.

Einfache und schnelle Bereitstellung

Akamai Workforce Protector wird innerhalb von Minuten bereitgestellt und beseitigt die Netzwerkkomplexität und den Wartungsaufwand, die mit SSE‑Stacks einhergehen.

Vergleich

Wie schneiden Palo Alto SSE und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?

FähigkeitenPalo Alto SSEAkamai Workforce Protector
SicherheitsmodellNetzwerkorientiert, proxybasiert
Sicherheit auf Interaktionsebene für Nutzer und KI‑Agenten
Transparenzmodell
Fragmentierte Transparenz; abhängig von Anwendung und DurchsetzungskanalDirekte Einblicke in Prompts, Datenaustausch, Identitäten und Nutzeraktionen innerhalb von Anwendungen
SSL‑Entschlüsselung
Für die meisten Kontrollen erforderlichNicht erforderlich
DLP‑Durchsetzung
Nur für unterstützte Anwendungen verfügbarUmfassende, inhaltsabhängige Durchsetzung für alle Anwendungen
SaaS- und GenAI‑Abdeckung
Deckt genehmigte Anwendungen ab, die an den Proxy weitergeleitet werdenDeckt genehmigte und Schatten‑KI, SaaS, Webanwendungen, KI‑Browser und Desktop-KI‑Tools ab
Bereitstellung und Betrieb
Erfordert Proxys, Agenten, Zertifikate und Konfigurationsanpassungen; komplexe BereitstellungKompakt und einfach bereitzustellen

Sind Sie bereit, KI- und Nutzerinteraktionen zu schützen, ohne die Netzwerkkomplexität zu steigern?

Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.

Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Akamai Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:

  • Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
  • Vertrauliche Daten schützen
  • Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
  • Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
  • KI-Einführung sicher beschleunigen

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Reichen Sie das Formular ein.
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team.