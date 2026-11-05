|Fähigkeiten
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|Sicherheitsmodell
|Netzwerkorientiert, proxybasiert
|Sicherheit auf Interaktionsebene für Nutzer und KI‑Agenten
|Transparenzmodell
|Fragmentierte Transparenz; abhängig von Anwendung und Durchsetzungskanal
|Direkte Einblicke in Prompts, Datenaustausch, Identitäten und Nutzeraktionen innerhalb von Anwendungen
|SSL‑Entschlüsselung
|Für die meisten Kontrollen erforderlich
|Nicht erforderlich
|DLP‑Durchsetzung
|Nur für unterstützte Anwendungen verfügbar
|Umfassende, inhaltsabhängige Durchsetzung für alle Anwendungen
|SaaS- und GenAI‑Abdeckung
|Deckt genehmigte Anwendungen ab, die an den Proxy weitergeleitet werden
|Deckt genehmigte und Schatten‑KI, SaaS, Webanwendungen, KI‑Browser und Desktop-KI‑Tools ab
|Bereitstellung und Betrieb
|Erfordert Proxys, Agenten, Zertifikate und Konfigurationsanpassungen; komplexe Bereitstellung
|Kompakt und einfach bereitzustellen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und Palo Alto SSE?
Nachteile
Wo liegen die größten Nachteile von Palo Alto SSE?
Vorteile
Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?
Vergleich
Wie schneiden Palo Alto SSE und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?
Sind Sie bereit, KI- und Nutzerinteraktionen zu schützen, ohne die Netzwerkkomplexität zu steigern?
Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.
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- KI-Einführung sicher beschleunigen
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