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Confronto tra Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) e Palo Alto SSE

La sicurezza senza scambio del browser

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Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Palo Alto SSE?

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE protegge la rete tramite proxy, indirizzamento del traffico e decrittografia SSL, limitando la visibilità delle azioni degli utenti nel browser e aggiungendo complessità.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protegge l'AI e le interazioni degli utenti all'interno di app basate sull'AI, SaaS, web, private e desktop, senza richiedere di riprogettare la rete.

Svantaggi

Quali sono i principali svantaggi di Palo Alto SSE?

Limitata visibilità sulle azioni degli utenti nel browser

Palo Alto SSE ispeziona principalmente il traffico di rete, offrendo una ridotta visibilità sul contesto completo di azioni degli utenti, prompt, identità e scambi di dati nel browser.

La sicurezza basata sulla decrittografia crea maggiori problemi

La decrittografia SSL aggiunge latenza, interrompe le app basate sui certificati e crea maggiori problemi di privacy, obbligando i team a gestire certificati, elenchi di bypass e regole di routing.

Controlli dei dati a livello di interazione incoerenti

I controlli dei dati incoerenti dipendono dall'applicazione, dalla licenza, dal percorso di ispezione e dal canale di applicazione delle policy supportato.

Implementazione complessa e costante carico di lavoro per l'IT

Palo Alto SSE richiede proxy, agenti, tunnel, file PAC, certificati e continue operazioni di ottimizzazione, che aumentano l'onere di gestione delle policy e dell'infrastruttura.

Vantaggi

Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?

Visibilità e applicazione delle policy complete nel punto di interazione

Akamai Workforce Protector osserva e controlla i dati e le azioni degli utenti, tra cui operazioni di copia/incolla, caricamenti, prompt, tasti premuti e identità in tempo reale.

Nessun proxy, senza gestione del traffico o riprogettazione della rete

Akamai Workforce Protector protegge le interazioni direttamente senza richiedere proxy, routing del traffico complesso o modifiche all'architettura di rete esistente.

DLP per ogni app e identità

Akamai Workforce Protector applica le funzioni DLP ovunque in base ai contenuti, anche agli account personali e all'AI ombra, supportando le policy di oscuramento e tenant-aware.

Implementazione semplice e veloce su scala aziendale

Akamai Workforce Protector si installa in pochi minuti, eliminando così le complessità della rete e il carico di manutenzione degli stack SSE.

Confronto

Quali sono le differenze tra Palo Alto SSE e Akamai Workforce Protector?

FunzionalitàPalo Alto SSEAkamai Workforce Protector
Modello di sicurezzaModello basato su proxy e sulla rete
Sicurezza a livello di interazione per utenti e agenti AI
Modello di visibilità
Visibilità frammentata; dipende dall'app e dal canale di applicazione delle policyVisibilità diretta su prompt, scambio di dati, identità e azioni degli utenti all'interno delle applicazioni
Decrittografia SSL
Richiesta per la maggior parte dei controlliNon richiesta
Applicazione di funzioni DLP
Limitata solo alle app supportateApplicazione delle policy completa e in base ai contenuti a tutte le app
Compatibilità con app SaaS e GenAI
Compatibile con le app autorizzate che vengono instradate al proxyAI ombra e autorizzata, SaaS, app web, browser basati sull'AI e strumenti di AI desktop
Implementazione e operazioni
Richiede proxy, agenti, certificati e ottimizzazione; implementazione complessaAgile e facile da installare

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