|Funzionalità
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|Modello di sicurezza
|Modello basato su proxy e sulla rete
|Sicurezza a livello di interazione per utenti e agenti AI
|Modello di visibilità
|Visibilità frammentata; dipende dall'app e dal canale di applicazione delle policy
|Visibilità diretta su prompt, scambio di dati, identità e azioni degli utenti all'interno delle applicazioni
|Decrittografia SSL
|Richiesta per la maggior parte dei controlli
|Non richiesta
|Applicazione di funzioni DLP
|Limitata solo alle app supportate
|Applicazione delle policy completa e in base ai contenuti a tutte le app
|Compatibilità con app SaaS e GenAI
|Compatibile con le app autorizzate che vengono instradate al proxy
|AI ombra e autorizzata, SaaS, app web, browser basati sull'AI e strumenti di AI desktop
|Implementazione e operazioni
|Richiede proxy, agenti, certificati e ottimizzazione; implementazione complessa
|Agile e facile da installare
Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Palo Alto SSE?
Svantaggi
Quali sono i principali svantaggi di Palo Alto SSE?
Vantaggi
Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?
Confronto
Quali sono le differenze tra Palo Alto SSE e Akamai Workforce Protector?
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