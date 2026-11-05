|Capacidad
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|Modelo de seguridad
|Centrado en la red y basado en proxy
|Seguridad de la capa de interacción para usuarios y agentes de IA
|Modelo de visibilidad
|Visibilidad fragmentada; en función de la aplicación y del canal de ejecución
|Visibilidad directa de los prompts, los intercambios de datos, las identidades y las acciones de los usuarios dentro de las aplicaciones
|Descifrado de SSL
|Necesario para la mayoría de los controles
|No es necesario
|Aplicación de DLP
|Limitado solo a aplicaciones compatibles
|Ejecución completa con reconocimiento del contenido en todas las aplicaciones
|Cobertura de SaaS y GenAI
|Cubre las aplicaciones aprobadas que se enrutan al proxy
|IA aprobada y en la sombra, SaaS, aplicaciones web, navegadores con IA y herramientas de IA de escritorio
|Implementación y operaciones
|Requiere proxies, agentes, certificados y ajustes; implementación compleja
|Ligero y fácil de implementar
¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Palo Alto SSE?
Inconvenientes
¿Cuáles son los principales inconvenientes de Palo Alto SSE?
Ventajas
¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?
Comparación
¿En qué se diferencian Palo Alto SSE y Akamai Workforce Protector?
¿Está preparado para proteger la IA y las interacciones de los usuarios sin complejidad de la red?
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