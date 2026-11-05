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Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) frente a Palo Alto SSE

Seguridad sin necesidad de cambiar de navegador

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¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Palo Alto SSE?

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE protege la red mediante proxies, direccionamiento del tráfico y descifrado SSL, lo que limita la visibilidad de la acción del usuario en el navegador y añade complejidad.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protege la IA y las interacciones de los usuarios más allá del navegador en aplicaciones de IA, SaaS, web, privadas y de escritorio sin rediseñar la red.

Inconvenientes

¿Cuáles son los principales inconvenientes de Palo Alto SSE?

Visibilidad limitada de las acciones de los usuarios en el navegador

Palo Alto SSE inspecciona principalmente el tráfico de red, con menos visibilidad del contexto completo de la sesión de las acciones de los usuarios, los prompts, las identidades y los intercambios de datos.

La seguridad que depende del descifrado añade fricciones

El descifrado SSL añade latencia, rompe las aplicaciones ancladas a certificados y plantea problemas de privacidad, lo que obliga a los equipos a gestionar certificados, listas de omisión y reglas de enrutamiento.

Controles de datos incoherentes a nivel de interacción

Los controles de datos incoherentes dependen de la aplicación, la licencia, la ruta de inspección y el canal de aplicación compatible.

Implementación compleja y sobrecarga de TI continua

Palo Alto SSE requiere proxies, agentes, túneles, archivos PAC, certificados y ajustes constantes, lo que añade sobrecarga de gestión de políticas e infraestructura.

Ventajas

¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?

Visibilidad completa y aplicación en el punto de interacción

Akamai Workforce Protector ve y controla los datos y las acciones de los usuarios, incluidas las operaciones de copiar y pegar, las cargas, los prompts, las pulsaciones de teclas y las identidades en tiempo real.

Sin proxies, direccionamiento del tráfico ni rediseño de la red

Akamai Workforce Protector protege las interacciones directamente sin requerir proxies, rutas de tráfico complejas ni cambios en la arquitectura de red existente.

DLP en todas las aplicaciones e identidades

Akamai Workforce Protector aplica la DLP con reconocimiento de contenido en todas partes, incluidas las cuentas personales y la IA en la sombra, y es compatible con políticas de redacción y de reconocimiento de inquilinos.

Implementación sencilla y rápida a escala empresarial

Akamai Workforce Protector se implementa en minutos y elimina la complejidad de la red y la carga de mantenimiento de las pilas de SSE.

Comparación

¿En qué se diferencian Palo Alto SSE y Akamai Workforce Protector?

CapacidadPalo Alto SSEAkamai Workforce Protector
Modelo de seguridadCentrado en la red y basado en proxy
Seguridad de la capa de interacción para usuarios y agentes de IA
Modelo de visibilidad
Visibilidad fragmentada; en función de la aplicación y del canal de ejecuciónVisibilidad directa de los prompts, los intercambios de datos, las identidades y las acciones de los usuarios dentro de las aplicaciones
Descifrado de SSL
Necesario para la mayoría de los controlesNo es necesario
Aplicación de DLP
Limitado solo a aplicaciones compatiblesEjecución completa con reconocimiento del contenido en todas las aplicaciones
Cobertura de SaaS y GenAI
Cubre las aplicaciones aprobadas que se enrutan al proxyIA aprobada y en la sombra, SaaS, aplicaciones web, navegadores con IA y herramientas de IA de escritorio
Implementación y operaciones
Requiere proxies, agentes, certificados y ajustes; implementación complejaLigero y fácil de implementar

¿Está preparado para proteger la IA y las interacciones de los usuarios sin complejidad de la red?

Proteja los datos y controle el comportamiento de los usuarios en cualquier navegador o dispositivo.

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  • Evite la exposición de datos confidenciales
  • Controle las interacciones de IA en tiempo real
  • Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
  • Acelere la adopción de la IA con confianza

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