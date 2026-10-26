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Akamai Workforce Protector（原 LayerX）与 Palo Alto SSE 的对比

无需更换浏览器即可获得安全防护

申请演示

Akamai Workforce Protector 与 Palo Alto SSE 之间的主要区别是什么？

Palo Alto SSE

Palo Alto SSE 通过代理、流量引导和 SSL 解密来保护网络，但会限制浏览器内用户操作的可见性，并增加复杂性。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector 将防护延伸至浏览器之外，全面保护 AI 及用户交互，覆盖 AI、SaaS、Web、私有应用和桌面应用，无需重新设计网络。

缺点

Palo Alto SSE 的主要缺点是什么？

对浏览器内用户操作的可见性有限

Palo Alto SSE 主要检查网络流量，对用户操作、提示词、身份标识和数据交换的完整会话上下文可见性较低。

依赖解密的安全机制会增加使用阻力

SSL 解密会增加延迟、破坏证书固定应用并引发隐私担忧，迫使团队管理证书、绕过列表和路由规则。

交互层数据控制不一致

数据管控不一致，取决于应用、许可证、检查路径以及受支持的执行通道。

部署繁重且 IT 运维开销持续增加

Palo Alto SSE 需要代理、代理程序、隧道、PAC 文件、证书以及持续调优，增加了基础架构和策略管理开销。

优势

Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？

在交互环节实现全面可见性和策略执行

Akamai Workforce Protector 能够实时查看和控制数据及用户操作，包括复制/粘贴、上传、提示词、按键输入和身份标识。

无需代理、流量引导或网络重新设计

Akamai Workforce Protector 直接保护交互，无需代理、复杂的流量路由，也无需更改现有网络架构。

覆盖所有应用和身份的 DLP

Akamai Workforce Protector 可在包括个人帐户和影子 AI 在内的所有场景执行内容感知 DLP，并支持脱敏和租户感知策略。

简单、快速的企业级部署

Akamai Workforce Protector 可在数分钟内完成部署，消除 SSE 技术栈带来的网络复杂性和维护负担。

对比

Palo Alto SSE 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？

功能Palo Alto SSEAkamai Workforce Protector
安全模型以网络为中心、基于代理
面向用户和 AI 智能体的交互层安全
可见性模型
可见性分散，取决于应用和执行渠道直接查看应用内部的提示词、数据交换、身份标识和用户操作
SSL 解密
大多数控制功能均需解密无需解密
DLP 执行
仅限受支持的应用对所有应用提供全面、内容感知的执行能力
SaaS 与 GenAI 覆盖范围
覆盖被路由至代理的受管控应用受管控与影子 AI、SaaS、Web 应用、AI 浏览器和桌面 AI 工具
部署与运维
需要代理、代理程序、证书和调优，部署复杂轻量，易于部署

准备好无需应对网络复杂性即可保障 AI 与用户交互安全了吗？

在各类浏览器或设备上保护数据安全并管控用户行为。

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  • Discover shadow AI and unmanaged usage发现影子 AI 和非受管的使用情况
  • Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
  • Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用

    Schedule your demo in two easy steps:只需两步即可预约演示：Submit the form提交表格