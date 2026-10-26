|功能
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|安全模型
|以网络为中心、基于代理
|面向用户和 AI 智能体的交互层安全
|可见性模型
|可见性分散，取决于应用和执行渠道
|直接查看应用内部的提示词、数据交换、身份标识和用户操作
|SSL 解密
|大多数控制功能均需解密
|无需解密
|DLP 执行
|仅限受支持的应用
|对所有应用提供全面、内容感知的执行能力
|SaaS 与 GenAI 覆盖范围
|覆盖被路由至代理的受管控应用
|受管控与影子 AI、SaaS、Web 应用、AI 浏览器和桌面 AI 工具
|部署与运维
|需要代理、代理程序、证书和调优，部署复杂
|轻量，易于部署
Akamai Workforce Protector 与 Palo Alto SSE 之间的主要区别是什么？
缺点
Palo Alto SSE 的主要缺点是什么？
优势
Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？
对比
Palo Alto SSE 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？
准备好无需应对网络复杂性即可保障 AI 与用户交互安全了吗？
在各类浏览器或设备上保护数据安全并管控用户行为。
获取免费演示，了解 Akamai Workforce Protector 如何帮助安全团队：
- Discover shadow AI and unmanaged usage发现影子 AI 和非受管的使用情况
- Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
- Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用
Schedule your demo in two easy steps:只需两步即可预约演示：Submit the form提交表格