Akamai Workforce ProtectorとPalo Alto SSEの比較

|機能
|Palo Alto SSE
|Akamai Workforce Protector
|セキュリティモデル
|ネットワーク中心、プロキシベース
|ユーザーとAIエージェントのインタラクション層セキュリティ
|可視化モデル
|アプリケーションと適用チャネルに依存する断片的な可視化
|アプリケーション内部のプロンプト、データ交換、ID、ユーザーによる操作を直接可視化
|SSL復号化
|大半の制御機能で必須
|不要
|DLP適用
|サポート対象のアプリに限定
|すべてのアプリで完全なコンテンツ認識型の適用
|SaaSと生成AIへの対応
|プロキシにルーティングされる承認済みアプリに対応
|承認済みおよび未承認のAI、SaaS、Webアプリ、AIブラウザー、デスクトップAIツールに対応
|展開と運用
|プロキシ、エージェント、証明書、調整が必要で、展開は複雑
|軽量で展開は容易
Akamai Workforce ProtectorとPalo Alto SSEの主な違い
欠点
Palo Alto SSEの主な欠点
利点
Akamai Workforce Protectorの主な利点
比較
対比で見るPalo Alto SSEとAkamai Workforce Protectorの違い
ネットワークの複雑化を回避しつつ、AIとユーザーインタラクションを保護しませんか？
あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。
無料のデモでは、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。
- シャドーAIと管理されていない利用の検知
- 機微な情報の漏えい防止
- AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
- ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
- 自信を持ってAIの導入を加速
デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する