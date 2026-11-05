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Akamai Workforce ProtectorとPalo Alto SSEの比較

ブラウザーを乗り換えずにセキュリティを強化

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Akamai Workforce ProtectorとPalo Alto SSEの主な違い

Palo Alto SSE

Palo Alto SSEは、プロキシ、トラフィック制御、SSL復号化を通じてネットワークを保護するので、ブラウザーでのユーザーによる操作の可視化に限界があり、複雑さが増します。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protectorは、ネットワークを再設計することなく、AI、SaaS、Web、プライベート、デスクトップの各種アプリにわたるAIとユーザーのインタラクションを、ブラウザーの枠を超えて保護します。

欠点

Palo Alto SSEの主な欠点

ブラウザー内でのユーザーによる操作の可視化の限界

Palo Alto SSEは、もっぱらネットワークトラフィックの検査を得意とし、ユーザーによる操作、プロンプト、ID、データ交換といったセッション内で完結するコンテキストについては、可視化に限界があります。

復号化に依存したセキュリティがもたらすストレス

SSL復号化によりレイテンシーは増え、証明書固定アプリは遮断され、プライバシーに関する懸念は高まり、チームは証明書、バイパスリスト、ルーティングルールの管理を強いられます。

一貫性に欠けるインタラクションレベルのデータ制御

データ制御は一貫性に欠け、アプリケーション、ライセンス、検査する経路、サポート対象の適用チャネルに応じて異なります。

大規模な展開とIT部門への継続的な負担

Palo Alto SSEでは、プロキシ、エージェント、トンネル、PACファイル、証明書、定期的な調整が必要なので、インフラとポリシーの管理に関する負担が増えます。

利点

Akamai Workforce Protectorの主な利点

インタラクションの時点で完全に可視化、適用

Akamai Workforce Protectorは、コピー／貼り付け、アップロード、プロンプト、キー入力、IDなど、データとユーザーによる操作をリアルタイムで可視化し、制御します。

プロキシ、トラフィック制御、ネットワークの再設計は不要

Akamai Workforce Protectorは、直接インタラクションを保護するので、プロキシも、複雑なトラフィックルーティングも、既存のネットワークアーキテクチャの変更も不要です。

すべてのアプリとIDがDLPの対象

Akamai Workforce Protectorは、秘匿化とテナント対応ポリシーをサポートし、個人用アカウントやシャドーAIを含めて、あらゆる場面でコンテンツ認識型DLPを適用します。

エンタープライズ規模でもシンプルで迅速な展開

Akamai Workforce Protectorは数分で導入でき、ネットワークの複雑化とも、SSEスタックのメンテナンスにかかる負担とも無縁です。

比較

対比で見るPalo Alto SSEとAkamai Workforce Protectorの違い

機能Palo Alto SSEAkamai Workforce Protector
セキュリティモデルネットワーク中心、プロキシベース
ユーザーとAIエージェントのインタラクション層セキュリティ
可視化モデル
アプリケーションと適用チャネルに依存する断片的な可視化アプリケーション内部のプロンプト、データ交換、ID、ユーザーによる操作を直接可視化
SSL復号化
大半の制御機能で必須不要
DLP適用
サポート対象のアプリに限定すべてのアプリで完全なコンテンツ認識型の適用
SaaSと生成AIへの対応
プロキシにルーティングされる承認済みアプリに対応承認済みおよび未承認のAI、SaaS、Webアプリ、AIブラウザー、デスクトップAIツールに対応
展開と運用
プロキシ、エージェント、証明書、調整が必要で、展開は複雑軽量で展開は容易

ネットワークの複雑化を回避しつつ、AIとユーザーインタラクションを保護しませんか？

あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。

無料のデモでは、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。

  • シャドーAIと管理されていない利用の検知
  • 機微な情報の漏えい防止
  • AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
  • ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
  • 自信を持ってAIの導入を加速

デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。

  1. フォームを送信する
  2. 弊社チームと時間を調整する