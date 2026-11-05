Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Prisma 브라우저 확장 프로그램 비교

|기능
|Prisma 브라우저 확장 프로그램
|Akamai Workforce Protector
|주요 역할
|지원되는 브라우저에서 Prisma Browser 기능의 일부를 제공하는 가시성 중심의 애드온
|상호작용 지점에서 사용자 및 에이전트 전반에 걸친 AI 거버넌스 및 상호작용 보안
|브라우저 및 OS 지원 범위
|일부 Chromium 브라우저 및 지원되는 AI 브라우저
|모든 주요 브라우저, OS, 모바일 및 시크릿 모드
|DLP 적용
|가시성만 제공하며 콘텐츠 검사 및 마스킹 기능 없음
|실시간 콘텐츠 인식 및 마스킹 지원
|신원 및 계정 제어
|지원되는 SaaS 및 AI 애플리케이션에 테넌트 인식 정책 적용 지원
|업무용 및 개인 계정 전반에 완전한 정책 적용
|최신 브라우저 런타임 보안
|전체 Prisma Browser에서 제공되는 최신 브라우저 보호 및 브라우저 자체 보호 기능은 확장 프로그램에서 지원되지 않음
|브라우저 네이티브 보호 및 런타임 상호작용 제어
|사용자 경험
|지원되지 않는 작업은 Prisma Browser로 리디렉션
|리디렉션 없이 기존 환경에서 바로 사용
Akamai Workforce Protector와 Prisma 브라우저 확장 프로그램의 주요 차이점은 무엇인가요?
단점
Prisma 브라우저 확장 프로그램의 주요 단점은 무엇인가요?
장점
Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?
비교
Prisma 브라우저 확장 프로그램과 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?
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- 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
- 민감한 데이터 노출 방지
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- 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
- 자신감을 가지고 AI 도입 가속
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- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약