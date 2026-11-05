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Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Prisma 브라우저 확장 프로그램 비교

성능 저하 없는 보안

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Akamai Workforce Protector와 Prisma 브라우저 확장 프로그램의 주요 차이점은 무엇인가요?

Prisma 브라우저 확장 프로그램

Prisma 브라우저 확장 프로그램은 일부 Prisma Browser 제어 기능을 상용 브라우저에서 제공하지만, 최신 데이터 보호 및 브라우저 보안 제어 기능은 부족합니다.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector는 사용자 경험에 영향을 주지 않으면서 AI, SaaS, 웹, 프라이빗 및 데스크톱 앱 전반에서 브라우저를 넘어 AI 및 사용자 상호작용을 보호합니다.

단점

Prisma 브라우저 확장 프로그램의 주요 단점은 무엇인가요?

제한적인 적용 기능

Prisma 브라우저 확장프로그램은 사용자 활동에 대한 가시성을 제공하지만, 적용 기능은 제한적입니다.

브라우저 및 OS 지원 범위의 공백

일부 Chromium 브라우저만 지원하며 Firefox, Safari, 모바일 브라우저, Linux 또는 시크릿/프라이빗 모드에서는 보호 기능을 제공하지 않습니다.

제한적인 상호작용 수준의 DLP

Prisma 브라우저 확장프로그램은 클립보드, 양식 입력 및 복사/붙여넣기 전반에 걸친 콘텐츠 중심 DLP 기능이 부족합니다.

제한적인 브라우저 네이티브 위협 방어

Prisma 브라우저 확장프로그램은 전체 Prisma Browser에서 제공되는 최신 브라우저 런타임 보안 기능을 지원하지 않습니다.

장점

Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?

AI 거버넌스 및 상호작용 보안을 위한 설계

Akamai Workforce Protector는 AI, SaaS, 웹, 프라이빗 애플리케이션 및 데스크톱 애플리케이션 전반의 모든 AI 상호작용에 대한 실시간 가시성과 제어 기능을 제공합니다.

브라우저 및 디바이스 전반의 넓은 보호 범위

Akamai Workforce Protector는 시크릿 모드를 포함한 모든 주요 브라우저와 운영 체제에서 작동해 일반적인 보안 우회 경로를 차단합니다.

상호작용 레이어에서의 콘텐츠 인식 보호

Akamai Workforce Protector는 인풋, 복사/붙여넣기, 업로드, 다운로드 및 AI 프롬프트 전반에서 민감한 데이터를 실시간으로 검사하고 차단하거나 마스킹합니다.

원활한 배포

Akamai Workforce Protector는 기존 사용자 워크플로를 방해하지 않으면서 관리형 및 관리되지 않는 디바이스 전반에 원활하게 배포할 수 있습니다.

비교

Prisma 브라우저 확장 프로그램과 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?

기능Prisma 브라우저 확장 프로그램Akamai Workforce Protector
주요 역할지원되는 브라우저에서 Prisma Browser 기능의 일부를 제공하는 가시성 중심의 애드온상호작용 지점에서 사용자 및 에이전트 전반에 걸친 AI 거버넌스 및 상호작용 보안
브라우저 및 OS 지원 범위일부 Chromium 브라우저 및 지원되는 AI 브라우저모든 주요 브라우저, OS, 모바일 및 시크릿 모드
DLP 적용가시성만 제공하며 콘텐츠 검사 및 마스킹 기능 없음실시간 콘텐츠 인식 및 마스킹 지원
신원 및 계정 제어
지원되는 SaaS 및 AI 애플리케이션에 테넌트 인식 정책 적용 지원업무용 및 개인 계정 전반에 완전한 정책 적용
최신 브라우저 런타임 보안전체 Prisma Browser에서 제공되는 최신 브라우저 보호 및 브라우저 자체 보호 기능은 확장 프로그램에서 지원되지 않음브라우저 네이티브 보호 및 런타임 상호작용 제어
사용자 경험지원되지 않는 작업은 Prisma Browser로 리디렉션리디렉션 없이 기존 환경에서 바로 사용

브라우저 가시성 수준을 넘어 포괄적인 AI 및 상호작용 보안 체계로 전환할 준비가 되셨나요?

모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.

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