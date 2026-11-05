Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Prisma 브라우저 확장 프로그램 비교

브라우저 가시성 수준을 넘어 포괄적인 AI 및 상호작용 보안 체계로 전환할 준비가 되셨나요?

모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.

Akamai Workforce Protector가 보안팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 무료 데모를 신청하세요.

섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견

민감한 데이터 노출 방지

실시간으로 AI 상호작용 관리

모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호

자신감을 가지고 AI 도입 가속

간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.

