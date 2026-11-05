Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) frente a Prisma Browser Extension

|Capacidad
|Prisma Browser Extension
|Akamai Workforce Protector
|Función principal
|Complemento centrado en la visibilidad que proporciona un subconjunto de funciones de Prisma Browser a los navegadores compatibles
|Control de IA y seguridad de las interacciones entre usuarios y agentes en el punto de interacción
|Cobertura de navegador y sistema operativo
|Navegadores Chromium limitados y navegadores con IA compatibles
|Todos los principales navegadores, sistemas operativos, móviles y modo incógnito
|Aplicación de DLP
|Solo visibilidad, sin inspección de contenido, sin redacción
|En tiempo real, con reconocimiento de contenido y redacción
|Control de cuentas e identidades
|Admite la aplicación de políticas con reconocimiento de inquilinos para aplicaciones SaaS e IA compatibles
|Aplicación total en el entorno laboral y en el personal
|Protección avanzada del navegador en tiempo de ejecución
|La protección avanzada del navegador y la autoprotección del navegador disponibles en la solución Prisma Browser completa no son compatibles con la extensión
|Protección nativa del navegador y controles de las interacciones en tiempo de ejecución
|Experiencia de usuario
|Redirige a Prisma Browser para acciones no admitidas
|Nativo, sin redireccionamientos
¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Prisma Browser Extension?
Inconvenientes
¿Cuáles son los principales inconvenientes de Prisma Browser Extension?
Ventajas
¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?
Comparación
¿En qué se diferencian Prisma Browser Extension y Akamai Workforce Protector?
¿Está preparado para pasar de la visibilidad del navegador a la seguridad integral de las interacciones y de la IA?
Proteja los datos y controle el comportamiento de los usuarios en cualquier navegador o dispositivo.
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- Descubra la IA en la sombra y el uso no gestionado
- Evite la exposición de datos confidenciales
- Controle las interacciones de IA en tiempo real
- Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
- Acelere la adopción de la IA con confianza
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