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Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) frente a Prisma Browser Extension

Seguridad sin concesiones

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¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Prisma Browser Extension?

Prisma Browser Extension

Prisma Browser Extension aporta controles seleccionados de Prisma Browser a los navegadores comerciales, pero carece de protección de datos avanzada y controles de seguridad de navegador.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protege la IA y las interacciones de los usuarios más allá del navegador en aplicaciones de IA, SaaS, web, privadas y de escritorio sin que esto afecte a la experiencia del usuario.

Inconvenientes

¿Cuáles son los principales inconvenientes de Prisma Browser Extension?

Capacidades de aplicación limitadas

Prisma Browser Extension ofrece visibilidad de la actividad de los usuarios, con capacidades de aplicación limitadas.

Lagunas en la cobertura del navegador y el sistema operativo

Solo es compatible con un subconjunto de navegadores Chromium y no ofrece protección en Firefox, Safari, navegadores móviles, Linux o el modo incógnito/privado.

DLP de nivel de interacción limitada

Prisma Browser Extension carece de DLP con reconocimiento de contenido en el portapapeles, cumplimentación de formularios y operaciones de copiar/pegar.

Protección limitada frente a amenazas nativa del navegador

Prisma Browser Extension no es compatible con las protecciones avanzadas de tiempo de ejecución del navegador disponibles en la solución Prisma Browser completa.

Ventajas

¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?

Diseñado para el control de la IA y la seguridad de las interacciones

Akamai Workforce Protector proporciona visibilidad y control en tiempo real de todas las interacciones de IA en aplicaciones de IA, SaaS, web, privadas y de escritorio.

Amplia cobertura en todos los navegadores y dispositivos

Akamai Workforce Protector funciona en los principales navegadores y sistemas operativos, incluido el modo incógnito, cerrando las rutas de omisión comunes.

Protección con reconocimiento del contenido en la capa de interacción

Akamai Workforce Protector inspecciona, bloquea o redacta los datos confidenciales en tiempo real a través de entradas de texto, operaciones de copiar/pegar, cargas, descargas y prompts de IA.

Implementación sin fricciones

Akamai Workforce Protector se implementa sin problemas en dispositivos gestionados y no gestionados sin interrumpir los flujos de trabajo de los usuarios existentes.

Comparación

¿En qué se diferencian Prisma Browser Extension y Akamai Workforce Protector?

CapacidadPrisma Browser ExtensionAkamai Workforce Protector
Función principalComplemento centrado en la visibilidad que proporciona un subconjunto de funciones de Prisma Browser a los navegadores compatiblesControl de IA y seguridad de las interacciones entre usuarios y agentes en el punto de interacción
Cobertura de navegador y sistema operativoNavegadores Chromium limitados y navegadores con IA compatiblesTodos los principales navegadores, sistemas operativos, móviles y modo incógnito
Aplicación de DLPSolo visibilidad, sin inspección de contenido, sin redacciónEn tiempo real, con reconocimiento de contenido y redacción
Control de cuentas e identidades
Admite la aplicación de políticas con reconocimiento de inquilinos para aplicaciones SaaS e IA compatiblesAplicación total en el entorno laboral y en el personal
Protección avanzada del navegador en tiempo de ejecuciónLa protección avanzada del navegador y la autoprotección del navegador disponibles en la solución Prisma Browser completa no son compatibles con la extensiónProtección nativa del navegador y controles de las interacciones en tiempo de ejecución
Experiencia de usuarioRedirige a Prisma Browser para acciones no admitidasNativo, sin redireccionamientos

¿Está preparado para pasar de la visibilidad del navegador a la seguridad integral de las interacciones y de la IA?

Proteja los datos y controle el comportamiento de los usuarios en cualquier navegador o dispositivo.

Consiga una demostración gratuita para ver cómo Akamai Workforce Protector ayuda a los equipos de seguridad:

  • Descubra la IA en la sombra y el uso no gestionado
  • Evite la exposición de datos confidenciales
  • Controle las interacciones de IA en tiempo real
  • Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
  • Acelere la adopción de la IA con confianza

Concierte una demostración en dos sencillos pasos:

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