Akamai Workforce Protector（原 LayerX）与 Prisma Browser Extension 的对比

|功能
|Prisma Browser Extension
|Akamai Workforce Protector
|主要作用
|以可见性为核心的附加组件，为受支持的浏览器提供 Prisma Browser 的部分功能
|在交互环节为用户和智能体提供 AI 治理与交互安全
|浏览器与操作系统覆盖范围
|有限的 Chromium 浏览器和受支持的 AI 浏览器
|所有主流浏览器、操作系统、移动端和无痕模式
|DLP 执行
|仅提供可见性，无内容检查，无脱敏
|实时、内容感知并支持脱敏
|身份与帐户控制
|支持针对受支持的 SaaS 和 AI 应用实施租户感知的策略执行
|在工作和个人场景中全面执行
|高级运行时浏览器保护
|完整版 Prisma Browser 提供的高级浏览器保护和浏览器自保护功能在扩展程序中不受支持
|浏览器原生的运行时保护与交互控制
|用户体验
|对于不支持的操作，将重定向至 Prisma Browser
|原生支持，无重定向
Akamai Workforce Protector 与 Prisma Browser Extension 之间的主要区别是什么？
缺点
Prisma Browser Extension 的主要缺点是什么？
优势
Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？
对比
Prisma Browser Extension 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？
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- Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
- Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互
- Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全
- Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用
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