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Akamai Workforce Protector（原 LayerX）与 Prisma Browser Extension 的对比

安全不打折扣

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Akamai Workforce Protector 与 Prisma Browser Extension 之间的主要区别是什么？

Prisma Browser Extension

Prisma Browser Extension 将 Prisma Browser 的部分控制功能引入商业浏览器，但缺少高级数据保护和浏览器安全控制能力。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector 将防护延伸至浏览器之外，全面保护 AI 及用户交互，覆盖 AI、SaaS、Web、私有应用和桌面应用，同时不影响用户体验。

缺点

Prisma Browser Extension 的主要缺点是什么？

执行能力有限

Prisma Browser Extension 可提供对用户活动的可见性，但执行能力有限。

浏览器和操作系统覆盖存在缺口

它仅支持部分 Chromium 浏览器，在 Firefox、Safari、移动浏览器、Linux 或无痕/隐私模式下不提供任何保护。

交互级 DLP 能力有限

Prisma Browser Extension 在剪贴板、表单填写和复制/粘贴方面缺少内容感知 DLP。

浏览器原生威胁防护有限

Prisma Browser Extension 不支持完整版 Prisma Browser 提供的高级浏览器运行时保护功能。

优势

Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？

专为 AI 治理和交互安全而打造

Akamai Workforce Protector 可对 AI、SaaS、Web、私有应用和桌面应用中的所有 AI 交互提供实时可见性和控制能力。

广泛的浏览器与设备覆盖

Akamai Workforce Protector 可在所有主流浏览器和操作系统上运行，包括无痕模式，从而封堵常见的绕过路径。

交互层的内容感知保护

Akamai Workforce Protector 可对文本输入、复制/粘贴、上传、下载和 AI 提示中的敏感数据进行实时检查、拦截或脱敏。

无缝部署

Akamai Workforce Protector 可在受管和非受管设备上无缝部署，不会中断现有的用户工作流。

对比

Prisma Browser Extension 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？

功能Prisma Browser ExtensionAkamai Workforce Protector
主要作用以可见性为核心的附加组件，为受支持的浏览器提供 Prisma Browser 的部分功能在交互环节为用户和智能体提供 AI 治理与交互安全
浏览器与操作系统覆盖范围有限的 Chromium 浏览器和受支持的 AI 浏览器所有主流浏览器、操作系统、移动端和无痕模式
DLP 执行仅提供可见性，无内容检查，无脱敏实时、内容感知并支持脱敏
身份与帐户控制
支持针对受支持的 SaaS 和 AI 应用实施租户感知的策略执行在工作和个人场景中全面执行
高级运行时浏览器保护完整版 Prisma Browser 提供的高级浏览器保护和浏览器自保护功能在扩展程序中不受支持浏览器原生的运行时保护与交互控制
用户体验对于不支持的操作，将重定向至 Prisma Browser原生支持，无重定向

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在各类浏览器或设备上保护数据安全并管控用户行为。

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  • 发现影子 AI 和非受管的使用情况
  • Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
  • Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互
  • Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全
  • Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用

    Schedule your demo in two easy steps:只需两步即可预约演示：

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