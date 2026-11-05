Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) face à l'extension Prisma Browser

|Capacité
|Extension Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Rôle principal
|Module complémentaire axé sur la visibilité qui offre un sous-ensemble des fonctionnalités Prisma Browser aux navigateurs pris en charge
|Gouvernance de l'IA et sécurité des interactions entre utilisateurs et agents au point d'interaction
|Compatibilité avec les navigateurs et systèmes d'exploitation
|Navigateurs Chromium limités et navigateurs IA compatibles
|Tous les principaux navigateurs, systèmes d'exploitation et terminaux mobiles, y compris en mode incognito
|Application de la prévention des pertes de données
|Visibilité uniquement, pas d'analyse du contenu ni de masquage de données
|En temps réel, sensible au contenu et fonction de masquage
|Contrôle de l'identité et du compte
|Prend en charge l'application de règles en fonction du locataire pour les applications SaaS et d'IA prises en charge
|Application intégrale, tant dans le cadre professionnel que personnel
|Protection avancée de l'environnement d'exécution du navigateur
|Protection avancée du navigateur et autoprotection du navigateur non prises en charge dans l'extension, bien que disponibles dans la version complète de Prisma Browser
|Protection et contrôles des interactions natifs du navigateur au moment de l'exécution
|Expérience utilisateur
|Redirection vers Prisma Browser pour les actions non prises en charge
|Natif, sans redirection
Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et l'extension Prisma Browser ?
Inconvénients
Quels sont les principaux inconvénients de l'extension Prisma Browser ?
Avantages
Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?
Comparaison
Comparaison entre l'extension Prisma Browser et Akamai Workforce Protector
Prêt à passer d'une simple visibilité dans les navigateurs à la sécurité complète de l'IA et des interactions ?
Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.
Profitez d'une démonstration gratuite pour savoir comment Akamai Workforce Protector aide les équipes de sécurité à :
- Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
- Prévenir l'exposition de données sensibles
- Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
- Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
- Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance
Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :
- Envoyez le formulaire
- Réservez un créneau avec notre équipe