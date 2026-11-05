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Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) face à l'extension Prisma Browser

La sécurité sans compromis

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Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et l'extension Prisma Browser ?

Extension Prisma Browser

L'extension Prisma Browser permet de bénéficier des contrôles de Prisma Browser dans les navigateurs commerciaux, mais n'offre pas de protection des données avancée ni de contrôles de sécurité du navigateur suffisants.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector sécurise l'IA et les interactions avec l'utilisateur au-delà du navigateur dans les applications d'IA, SaaS, Web, privées et de bureau, sans impact sur l'expérience utilisateur.

Inconvénients

Quels sont les principaux inconvénients de l'extension Prisma Browser ?

Capacités d'application limitées

L'extension Prisma Browser offre de la visibilité sur l'activité de l'utilisateur, avec toutefois des capacités d'application limitées.

Lacunes dans le navigateur, couverture du système d'exploitation

Cette solution prend uniquement en charge un sous-ensemble des navigateurs Chromium et n'offre aucune protection dans Firefox, Safari, les navigateurs mobiles, Linux, ni en mode incognito/privé.

Prévention des pertes de données avec niveau d'interaction limité

L'extension Prisma Browser n'inclut pas de prévention des pertes de données sensible au contenu dans le presse-papiers, les formulaires et les opérations de copier/coller.

Protection native au navigateur limitée contre les menaces

L'extension Prisma Browser ne prend pas en charge les protections avancées de l'environnement d'exécution du navigateur, cependant disponibles dans le navigateur Prisma Browser.

Avantages

Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?

Conçu pour la gouvernance de l'IA et la sécurité des interactions

Akamai Workforce Protector fournit visibilité et contrôle en temps réel sur toutes les interactions avec l'IA dans les applications d'IA, SaaS, Web, privées et de bureau.

Large compatibilité avec les navigateurs et les terminaux

Akamai Workforce Protector est compatible avec les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation, y compris Incognito, ce qui évite les contournements les plus fréquents.

Protection adaptée au contenu au niveau de la couche d'interaction

Akamai Workforce Protector inspecte, bloque ou masque les données sensibles en temps réel lors de la saisie de texte, des opérations de copier/coller, des chargements, des téléchargements et de l'utilisation de prompts d'IA.

Déploiement fluide

Akamai Workforce Protector est facile à déployer sur les terminaux gérés et non gérés, sans interruption des flux de travail des utilisateurs.

Comparaison

Comparaison entre l'extension Prisma Browser et Akamai Workforce Protector

CapacitéExtension Prisma BrowserAkamai Workforce Protector
Rôle principalModule complémentaire axé sur la visibilité qui offre un sous-ensemble des fonctionnalités Prisma Browser aux navigateurs pris en chargeGouvernance de l'IA et sécurité des interactions entre utilisateurs et agents au point d'interaction
Compatibilité avec les navigateurs et systèmes d'exploitationNavigateurs Chromium limités et navigateurs IA compatiblesTous les principaux navigateurs, systèmes d'exploitation et terminaux mobiles, y compris en mode incognito
Application de la prévention des pertes de donnéesVisibilité uniquement, pas d'analyse du contenu ni de masquage de donnéesEn temps réel, sensible au contenu et fonction de masquage
Contrôle de l'identité et du compte
Prend en charge l'application de règles en fonction du locataire pour les applications SaaS et d'IA prises en chargeApplication intégrale, tant dans le cadre professionnel que personnel
Protection avancée de l'environnement d'exécution du navigateurProtection avancée du navigateur et autoprotection du navigateur non prises en charge dans l'extension, bien que disponibles dans la version complète de Prisma BrowserProtection et contrôles des interactions natifs du navigateur au moment de l'exécution
Expérience utilisateurRedirection vers Prisma Browser pour les actions non prises en chargeNatif, sans redirection

Prêt à passer d'une simple visibilité dans les navigateurs à la sécurité complète de l'IA et des interactions ?

Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.

Profitez d'une démonstration gratuite pour savoir comment Akamai Workforce Protector aide les équipes de sécurité à :

  • Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
  • Prévenir l'exposition de données sensibles
  • Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
  • Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
  • Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance

Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe