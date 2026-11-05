Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browser Extensionの比較

|機能
|Prisma Browser Extension
|Akamai Workforce Protector
|主な役割
|Prisma Browserの一部の機能をサポート対象のブラウザーで使用できるようにする、可視性を重視したアドオン
|インタラクションの時点で機能する、ユーザーおよびエージェント向けのAIガバナンスとインタラクションセキュリティ
|対応するブラウザーとOS
|Chromium系ブラウザーとサポート対象のAIブラウザーに限定
|主要なブラウザー、OS、モバイル、シークレットモードを網羅
|DLP適用
|可視化のみ、コンテンツ検査なし、秘匿化なし
|リアルタイム、コンテンツ認識型、秘匿化あり
|IDとアカウントの制御
|サポート対象のSaaSアプリケーションとAIアプリケーションにテナント認識型ポリシー適用を支援
|業務用と個人用の両方に完全に適用
|高度なランタイムブラウザー保護
|完全版のPrisma Browserで利用できる高度なブラウザー保護機能とブラウザー自己保全機能は、Prisma Browser Extensionには未搭載
|実行時に機能するブラウザーネイティブ保護とインタラクション制御
|ユーザー体験
|サポートされていない操作の場合はPrisma Browserにリダイレクト
|ネイティブ、リダイレクトなし
Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browser Extensionの主な違い
欠点
Prisma Browser Extensionの主な欠点
利点
Akamai Workforce Protectorの主な利点
比較
対比で見るPrisma Browser ExtensionとAkamai Workforce Protectorの違い
ブラウザーの可視化から、包括的なAI・インタラクションセキュリティへ移行しませんか？
あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。
無料のデモで、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認ください。
- シャドーAIと管理されていない利用の検知
- 機微な情報の漏えい防止
- AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
- ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
- 自信を持ってAIの導入を加速
デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する