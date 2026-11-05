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Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browser Extensionの比較

妥協のないセキュリティ

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Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browser Extensionの主な違い

Prisma Browser Extension

Prisma Browser Extensionは、Prisma Browserの一部の制御機能を商用ブラウザーで使用できるようにしたものですが、高度なデータ保護機能やブラウザーセキュリティ制御機能はありません。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protectorは、ユーザー体験に影響を及ぼすことなく、AI、SaaS、Web、プライベート、デスクトップの各種アプリにわたるAIとユーザーのインタラクションを、ブラウザーの枠を超えて保護します。

欠点

Prisma Browser Extensionの主な欠点

限定的な適用機能

Prisma Browser Extensionは、ユーザーのアクティビティを可視化できますが、適用機能は限定的です。

対応するブラウザーとOSの少なさ

Prisma Browser Extensionは、一部のChromium系ブラウザーのみをサポートし、Firefox、Safari、モバイルブラウザー、Linux、シークレット／プライベートモードには、いずれにも対応していません。

限定的なインタラクションレベルDLP

Prisma Browser Extensionには、クリップボード、フォーム入力、コピー／貼り付けを区別できる、コンテンツ認識型のDLP機能がありません。

ブラウザーネイティブな脅威対策の制限

Prisma Browser Extensionは、完全版のPrisma Browserに搭載されている高度なブラウザーランタイム保護をサポートしていません。

利点

Akamai Workforce Protectorの主な利点

AIガバナンスとインタラクションセキュリティを目的に開発

Akamai Workforce Protectorは、AI、SaaS、Web、プライベート、デスクトップの各種アプリケーションにわたるAIインタラクションをリアルタイムで可視化、制御します。

幅広いブラウザーとデバイスに対応

Akamai Workforce Protectorは、主要なあらゆるブラウザーとオペレーティングシステムで（シークレットモードであっても）動作し、一般的な回避経路を塞ぎます。

インタラクション層でコンテンツに応じて保護

Akamai Workforce Protectorは、テキスト入力、コピー／貼り付け、アップロード、ダウンロード、AIプロンプトにわたって機微な情報をリアルタイムで検査、ブロック、秘匿化します。

フリクションレスな展開

Akamai Workforce Protectorは、既存のユーザーワークフローを邪魔することなく、管理対象のデバイスと管理対象外のデバイスのどちらにもシームレスに展開します。

比較

対比で見るPrisma Browser ExtensionとAkamai Workforce Protectorの違い

機能Prisma Browser ExtensionAkamai Workforce Protector
主な役割Prisma Browserの一部の機能をサポート対象のブラウザーで使用できるようにする、可視性を重視したアドオンインタラクションの時点で機能する、ユーザーおよびエージェント向けのAIガバナンスとインタラクションセキュリティ
対応するブラウザーとOSChromium系ブラウザーとサポート対象のAIブラウザーに限定主要なブラウザー、OS、モバイル、シークレットモードを網羅
DLP適用可視化のみ、コンテンツ検査なし、秘匿化なしリアルタイム、コンテンツ認識型、秘匿化あり
IDとアカウントの制御
サポート対象のSaaSアプリケーションとAIアプリケーションにテナント認識型ポリシー適用を支援業務用と個人用の両方に完全に適用
高度なランタイムブラウザー保護完全版のPrisma Browserで利用できる高度なブラウザー保護機能とブラウザー自己保全機能は、Prisma Browser Extensionには未搭載実行時に機能するブラウザーネイティブ保護とインタラクション制御
ユーザー体験サポートされていない操作の場合はPrisma Browserにリダイレクトネイティブ、リダイレクトなし

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  • シャドーAIと管理されていない利用の検知
  • 機微な情報の漏えい防止
  • AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
  • ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
  • 自信を持ってAIの導入を加速

デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。

  1. フォームを送信する
  2. 弊社チームと時間を調整する