Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browser Extensionの比較

ブラウザーの可視化から、包括的なAI・インタラクションセキュリティへ移行しませんか？

あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。

無料のデモで、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認ください。

シャドーAIと管理されていない利用の検知

機微な情報の漏えい防止

AIインタラクションのリアルタイムガバナンス

ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護

自信を持ってAIの導入を加速

デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。

