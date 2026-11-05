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Background

Vergleich zwischen Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX) und der Prisma-Browsererweiterung

Sicherheit ohne Kompromisse

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Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und der Prisma-Browsererweiterung?

Prisma-Browsererweiterung

Die Prisma-Browsererweiterung bringt ausgewählte Prisma Browser-Kontrollen in kommerzielle Browser, verfügt jedoch nicht über erweiterte Kontrollen für Datenschutz und Browsersicherheit.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector schützt KI- und Nutzerinteraktionen über den Browser hinaus und deckt auch KI-, SaaS-, Web-, Privat- und Desktopanwendungen ab, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Nachteile

Wo liegen die größten Nachteile der Prisma-Browsererweiterung?

Eingeschränkte Durchsetzungsfunktionen

Die Prisma-Browsererweiterung bietet Einblick in Nutzeraktivitäten, jedoch mit eingeschränkten Durchsetzungsfunktionen.

Lücken bei der Browser- und Betriebssystemabdeckung

Die Erweiterung unterstützt nur einen Teil der Chromium-Browser und bietet keinen Schutz in Firefox, Safari, mobilen Browsern, Linux oder im Inkognito-/privaten Modus.

Eingeschränkte DLP auf Interaktionsebene

In der Prisma-Browsererweiterung fehlt eine inhaltsabhängige DLP, die Zwischenablage, Formularausfüllung und Copy/Paste abdeckt.

Begrenzter browsernativer Bedrohungsschutz

Die Prisma-Browsererweiterung unterstützt nicht den erweiterten Browser-Laufzeitschutz, der im vollständigen Prisma Browser verfügbar ist.

Vorteile

Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?

Speziell entwickelt für KI‑Governance und Interaktionssicherheit

Akamai Workforce Protector bietet Echtzeittransparenz und -kontrolle für alle KI‑Interaktionen – über KI-, SaaS-, Web-, Privat- und Desktopanwendungen hinweg.

Umfassende Unterstützung für verschiedene Browser und Geräte

Akamai Workforce Protector funktioniert in allen gängigen Browsern und Betriebssystemen, einschließlich Inkognito-Modus, wodurch häufige Umgehungspfade geschlossen werden.

Inhaltsabhängiger Schutz auf Interaktionsebene

Akamai Workforce Protector überprüft, blockiert oder maskiert sensible Daten in Echtzeit über Texteingaben, Copy/Paste, Uploads, Downloads und KI‑Prompts hinweg.

Reibungslose Bereitstellung

Akamai Workforce Protector lässt sich reibungslos auf verwalteten und nicht verwalteten Geräten bereitstellen, ohne bestehende Nutzer-Workflows zu unterbrechen.

Vergleich

Wie schneiden die Prisma-Browsererweiterung und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?

FähigkeitenPrisma-BrowsererweiterungAkamai Workforce Protector
HauptrolleEin auf Transparenz ausgerichtetes Add‑on, das einen Teil der Prisma Browser-Funktionen in unterstützten Browser bereitstelltKI‑Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten am Punkt der Interaktion
Browser- und Betriebssystem-AbdeckungEingeschränkte Chromium-Browser und unterstützte KI‑BrowserAlle gängigen Browser, Betriebssysteme und Mobilgeräte sowie Inkognito-Modus
DLP‑DurchsetzungNur Transparenz, keine Inhaltsanalyse, keine MaskierungEchtzeit, inhaltsabhängig, mit Maskierung
Identitäts- und Kontokontrolle
Unterstützt mandantenabhängige Richtliniendurchsetzung für unterstützte SaaS- und KI‑AnwendungenVollständige Durchsetzung für geschäftliche und private Konten
Fortschrittlicher Browser-LaufzeitschutzAdvanced Browser Protection und Browser Self‑Protection, die in der vollständigen Prisma Browser-Version verfügbar sind, werden in der Erweiterung nicht unterstützt.Browsernative Sicherheit und Interaktionskontrolle zur Laufzeit
NutzererlebnisLeitet Nutzer bei nicht unterstützten Aktionen zum Prisma Browser weiterNativ, keine Weiterleitung

Sind Sie bereit, von bloßer Browsertransparenz zu umfassender KI- und Interaktionssicherheit überzugehen?

Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.

Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Akamai Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:

  • Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
  • Vertrauliche Daten schützen
  • Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
  • Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
  • KI-Einführung sicher beschleunigen

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Reichen Sie das Formular ein.
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team.