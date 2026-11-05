Vergleich zwischen Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX) und der Prisma-Browsererweiterung

|Fähigkeiten
|Prisma-Browsererweiterung
|Akamai Workforce Protector
|Hauptrolle
|Ein auf Transparenz ausgerichtetes Add‑on, das einen Teil der Prisma Browser-Funktionen in unterstützten Browser bereitstellt
|KI‑Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten am Punkt der Interaktion
|Browser- und Betriebssystem-Abdeckung
|Eingeschränkte Chromium-Browser und unterstützte KI‑Browser
|Alle gängigen Browser, Betriebssysteme und Mobilgeräte sowie Inkognito-Modus
|DLP‑Durchsetzung
|Nur Transparenz, keine Inhaltsanalyse, keine Maskierung
|Echtzeit, inhaltsabhängig, mit Maskierung
|Identitäts- und Kontokontrolle
|Unterstützt mandantenabhängige Richtliniendurchsetzung für unterstützte SaaS- und KI‑Anwendungen
|Vollständige Durchsetzung für geschäftliche und private Konten
|Fortschrittlicher Browser-Laufzeitschutz
|Advanced Browser Protection und Browser Self‑Protection, die in der vollständigen Prisma Browser-Version verfügbar sind, werden in der Erweiterung nicht unterstützt.
|Browsernative Sicherheit und Interaktionskontrolle zur Laufzeit
|Nutzererlebnis
|Leitet Nutzer bei nicht unterstützten Aktionen zum Prisma Browser weiter
|Nativ, keine Weiterleitung
Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und der Prisma-Browsererweiterung?
Nachteile
Wo liegen die größten Nachteile der Prisma-Browsererweiterung?
Vorteile
Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?
Vergleich
Wie schneiden die Prisma-Browsererweiterung und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?
Sind Sie bereit, von bloßer Browsertransparenz zu umfassender KI- und Interaktionssicherheit überzugehen?
Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.
Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Akamai Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:
- Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
- Vertrauliche Daten schützen
- Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
- Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
- KI-Einführung sicher beschleunigen
Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:
- Reichen Sie das Formular ein.
- Buchen Sie einen Termin mit unserem Team.