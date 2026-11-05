Confronto tra Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) e Prisma Browser Extension

|Funzionalità
|Prisma Browser Extension
|Akamai Workforce Protector
|Ruolo principale
|Componente aggiuntivo focalizzato sulla visibilità che fornisce una serie limitata di funzionalità disponibili in Prisma Browser ai browser supportati
|Governance dell'AI e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti nel punto di interazione
|Compatibilità con browser e sistemi operativii
|Alcuni browser Chromium e browser AI supportati
|Tutti i principali browser, sistemi operativi, dispositivi mobili e modalità in incognito
|Applicazione di funzioni DLP
|Solo visibilità, nessuna ispezione dei contenuti, nessun oscuramento
|In tempo reale, in base ai contenuti, con oscuramento
|Controllo di identità e account
|Supporta l'applicazione di policy tenant-aware per le applicazioni basate sull'AI e SaaS supportate
|Applicazione completa delle policy, sia in ambito lavorativo che personale
|Protezione avanzata del browser in fase di runtime
|Le funzioni di protezione avanzata/automatica del browser disponibili nella versione completa di Prisma Browser non sono supportate nella versione Extension
|Protezione browser-native e controlli delle interazioni in fase di runtime
|User experience
|La soluzione reindirizza a Prisma Browser per le azioni non supportate
|Funzionalità native, nessun reindirizzamento
Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Prisma Browser Extension?
Svantaggi
Quali sono i principali svantaggi di Prisma Browser Extension?
Vantaggi
Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?
Confronto
Quali sono le differenze tra Prisma Browser Extension e Akamai Workforce Protector?
Sei pronto a passare dalla visibilità del browser ad una sicurezza completa delle interazioni e dell'AI?
Proteggi i dati e controlla il comportamento degli utenti su qualsiasi browser o dispositivo.
Richiedi una demo gratuita per scoprire come Akamai Workforce Protector aiuta i team addetti alla sicurezza a:
- Individuare l'AI ombra e l'uso di strumenti non gestiti
- Prevenire l'esposizione dei dati sensibili
- Gestire le interazioni con l'AI in tempo reale
- Proteggere gli utenti su browser e dispositivi
- Accelerare l'adozione dell'AI in totale sicurezza
Pianifica una demo in due semplici passaggi:
- Invia il modulo
- Prenota un appuntamento con il nostro team