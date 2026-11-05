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Background

Confronto tra Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) e Prisma Browser Extension

Una sicurezza senza compromessi

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Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Prisma Browser Extension?

Prisma Browser Extension

Prisma Browser Extension introduce alcuni controlli di Prisma Browser nei browser commerciali, ma non dispone di funzioni avanzate di protezione dei dati e di controlli per la sicurezza del browser.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protegge l'AI e le interazioni degli utenti all'interno di app basate sull'AI, SaaS, web, private e desktop, senza influire sulle user experience.

Svantaggi

Quali sono i principali svantaggi di Prisma Browser Extension?

Capacità di applicazione delle policy limitate

Prisma Browser Extension offre visibilità sulle attività degli utenti, con funzionalità di applicazione delle policy limitate.

Lacune nella compatibilità con browser e sistemi operativi

La soluzione supporta solo una serie limitata di browser Chromium e non offre alcuna protezione in Firefox, Safari, browser mobili, Linux o in modalità in incognito/privata.

Funzionalità DLP a livello di interazione limitate

Prisma Browser Extension non dispone di funzionalità DLP in grado di riconoscere i contenuti negli Appunti, nei moduli compilati e nelle operazioni di copia/incolla.

Protezione limitata dalle minacce browser-native

Prisma Browser Extension non supporta le avanzate funzioni di protezione del runtime del browser, che sono disponibili in Prisma Browser.

Vantaggi

Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?

Progettata per la governance dell'AI e la sicurezza delle interazioni

Akamai Workforce Protector offre visibilità e controllo in tempo reale su tutte le interazioni con le applicazioni basate sulll'AI, SaaS, web, private e desktop.

Ampia compatibilità con browser e dispositivi

Akamai Workforce Protector è compatibile con tutti i principali browser e sistemi operativi, inclusa la modalità in incognito, bloccando i percorsi di elusione più comuni.

Protezione in base al contenuto a livello di interazione

Akamai Workforce Protector ispeziona, blocca oppure oscura i dati sensibili in tempo reale in input di testo, operazioni di copia/incolla, caricamenti, download e prompt dell'AI.

Semplice implementazione

Akamai Workforce Protector si installa facilmente su dispositivi gestiti e non gestiti senza interrompere i workflow degli utenti esistenti.

Confronto

Quali sono le differenze tra Prisma Browser Extension e Akamai Workforce Protector?

FunzionalitàPrisma Browser ExtensionAkamai Workforce Protector
Ruolo principaleComponente aggiuntivo focalizzato sulla visibilità che fornisce una serie limitata di funzionalità disponibili in Prisma Browser ai browser supportatiGovernance dell'AI e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti nel punto di interazione
Compatibilità con browser e sistemi operativiiAlcuni browser Chromium e browser AI supportatiTutti i principali browser, sistemi operativi, dispositivi mobili e modalità in incognito
Applicazione di funzioni DLPSolo visibilità, nessuna ispezione dei contenuti, nessun oscuramentoIn tempo reale, in base ai contenuti, con oscuramento
Controllo di identità e account
Supporta l'applicazione di policy tenant-aware per le applicazioni basate sull'AI e SaaS supportateApplicazione completa delle policy, sia in ambito lavorativo che personale
Protezione avanzata del browser in fase di runtimeLe funzioni di protezione avanzata/automatica del browser disponibili nella versione completa di Prisma Browser non sono supportate nella versione ExtensionProtezione browser-native e controlli delle interazioni in fase di runtime
User experienceLa soluzione reindirizza a Prisma Browser per le azioni non supportateFunzionalità native, nessun reindirizzamento

Sei pronto a passare dalla visibilità del browser ad una sicurezza completa delle interazioni e dell'AI?

Proteggi i dati e controlla il comportamento degli utenti su qualsiasi browser o dispositivo.

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  • Individuare l'AI ombra e l'uso di strumenti non gestiti
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