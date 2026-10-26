Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Extensão do navegador Prisma

|Recurso
|Extensão do Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Função principal
|Complemento focado em visibilidade que fornece um subconjunto dos recursos do Prisma Browser para navegadores compatíveis
|Governança de IA e segurança de interação entre usuários e agentes no ponto de interação
|Cobertura de navegadores e sistemas operacionais
|Navegadores Chromium limitados e navegadores compatíveis com IA
|Todos os principais navegadores, sistemas operacionais, dispositivos móveis e modo Anônimo
|Aplicação de DLP
|Apenas visibilidade, sem inspeção de conteúdo, sem supressão
|Em tempo real, com reconhecimento de conteúdo e supressão
|Identidade e controle de conta
|Oferece suporte à aplicação de políticas específicas por locatário para aplicações SaaS e de IA compatíveis
|Aplicação completa tanto no ambiente de trabalho quanto no pessoal
|Proteção avançada do navegador em tempo de execução
|A proteção avançada do navegador e a autoproteção do navegador, disponíveis no Prisma Browser completo, não são compatíveis com a extensão
|Proteção nativa do navegador e controles de interação em tempo de execução
|Experiência do usuário
|Redireciona para o Prisma Browser para ações não compatíveis
|Nativo, sem redirecionamentos
Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e a extensão do Prisma Browser?
Desvantagens
Quais são as principais desvantagens da extensão do Prisma Browser?
Vantagens
Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?
Comparação
Como a extensão do Prisma Browser e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?
Tudo pronto para passar da visibilidade do navegador para uma IA abrangente e segurança de interação?
Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.
Obtenha uma demonstração gratuita para ver como o Akamai Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:
- Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
- Evitar a exposição de dados confidenciais
- Gerenciar as interações com IA em tempo real
- Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
- Acelerar a adoção da IA com confiança
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe