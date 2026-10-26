Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Extensão do navegador Prisma

Tudo pronto para passar da visibilidade do navegador para uma IA abrangente e segurança de interação?

Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.

Obtenha uma demonstração gratuita para ver como o Akamai Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:

Descobrir IA oculta e usos não gerenciados

Evitar a exposição de dados confidenciais

Gerenciar as interações com IA em tempo real

Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos

Acelerar a adoção da IA com confiança

Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:

