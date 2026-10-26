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Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Extensão do navegador Prisma

Segurança sem concessões

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Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e a extensão do Prisma Browser?

Extensão do navegador Prisma

A extensão do Prisma Browser traz controles selecionados do Prisma Browser para navegadores comerciais, mas não oferece proteção avançada de dados nem controles de segurança do navegador.

Akamai Workforce Protector

O Akamai Workforce Protector protege a IA e as interações do usuário além do navegador, abrangendo aplicações de IA, SaaS, web, privadas e para desktop, sem afetar a experiência do usuário.

Desvantagens

Quais são as principais desvantagens da extensão do Prisma Browser?

Recursos limitados de aplicação de políticas

A extensão do Prisma Browser oferece visibilidade sobre a atividade do usuário, com recursos limitados de aplicação de políticas.

Lacunas na cobertura de navegadores e sistemas operacionais

Ela é compatível apenas com um subconjunto de navegadores baseados no Chromium e não oferece proteção no Firefox, Safari, navegadores móveis, Linux ou no modo Anônimo/Privado.

DLP limitado no nível da interação

A extensão do Prisma Browser não possui DLP sensível ao conteúdo para área de transferência, preenchimento de formulários e copiar/colar.

Proteção limitada contra ameaças nativa do navegador

A extensão do Prisma Browser não oferece suporte às proteções avançadas em tempo de execução do navegador disponíveis no Prisma Browser completo.

Vantagens

Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?

Desenvolvido para governança de IA e segurança de interação

O Akamai Workforce Protector oferece visibilidade e controle em tempo real sobre todas as interações de IA em IA, SaaS, web, aplicações privadas e aplicações para desktop.

Ampla cobertura em navegadores e dispositivos

O Akamai Workforce Protector funciona em todos os principais navegadores e sistemas operacionais, incluindo o modo Anônimo, bloqueando caminhos comuns de contorno.

Proteção baseada no conteúdo na camada de interação

O Akamai Workforce Protector inspeciona, bloqueia ou suprime dados confidenciais em tempo real em entradas de texto, operações de copiar/colar, uploads, downloads e prompts de IA.

Implantação sem atrito

O Akamai Workforce Protector é implantado de forma integrada em dispositivos gerenciados e não gerenciados, sem interromper os fluxos de trabalho existentes dos usuários.

Comparação

Como a extensão do Prisma Browser e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?

RecursoExtensão do Prisma BrowserAkamai Workforce Protector
Função principalComplemento focado em visibilidade que fornece um subconjunto dos recursos do Prisma Browser para navegadores compatíveisGovernança de IA e segurança de interação entre usuários e agentes no ponto de interação
Cobertura de navegadores e sistemas operacionaisNavegadores Chromium limitados e navegadores compatíveis com IATodos os principais navegadores, sistemas operacionais, dispositivos móveis e modo Anônimo
Aplicação de DLPApenas visibilidade, sem inspeção de conteúdo, sem supressãoEm tempo real, com reconhecimento de conteúdo e supressão
Identidade e controle de conta
Oferece suporte à aplicação de políticas específicas por locatário para aplicações SaaS e de IA compatíveisAplicação completa tanto no ambiente de trabalho quanto no pessoal
Proteção avançada do navegador em tempo de execuçãoA proteção avançada do navegador e a autoproteção do navegador, disponíveis no Prisma Browser completo, não são compatíveis com a extensãoProteção nativa do navegador e controles de interação em tempo de execução
Experiência do usuárioRedireciona para o Prisma Browser para ações não compatíveisNativo, sem redirecionamentos

Tudo pronto para passar da visibilidade do navegador para uma IA abrangente e segurança de interação?

Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.

Obtenha uma demonstração gratuita para ver como o Akamai Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:

  • Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
  • Evitar a exposição de dados confidenciais
  • Gerenciar as interações com IA em tempo real
  • Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
  • Acelerar a adoção da IA com confiança

Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:

  1. Envie o formulário
  2. Agende um horário com nossa equipe