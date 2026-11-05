Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Prisma Browser 비교

|기능
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|보안 모델
|전용 Chromium 기반 엔터프라이즈 브라우저를 통해 제공되는 보안 및 데이터 제어
|상호작용 지점에서 사용자와 에이전트를 위한 AI 거버넌스 및 상호작용 보안
|브라우저 모델
|전용 브라우저 필요
|기존 브라우저 보호
|사용자 경험
|브라우저를 강제로 변경해야 하므로 새로운 브라우저 작업 환경 도입에 따른 사용자 제약 조건 발생
|운영 중단 없이 기존 브라우저와 워크플로에서 계속 작업 가능
|가시성 범위
|Prisma Browser 내에서 발생하는 활동에 대한 가시성 제공. 다른 브라우저의 사용 활동은 파악할 수 없음
|AI, SaaS, 웹 및 데스크톱 애플리케이션 전반에 대한 가시성 제공
|배포 및 관리
|배포 및 관리해야 할 브라우저가 추가됨
|가볍고, 브라우저 교체 불필요
Akamai Workforce Protector와 Prisma Browser의 주요 차이점은 무엇인가요?
단점
Prisma Browser의 주요 단점은 무엇인가요?
장점
Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?
비교
Prisma Browser와 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?
브라우저를 교체하지 않고 AI 및 사용자 상호 작용을 보호할 준비가 되셨나요?
모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.
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- 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
- 민감한 데이터 노출 방지
- 실시간으로 AI 상호작용 관리
- 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
- 자신감을 가지고 AI 도입 가속
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- 양식 제출
- Akamai와 시간 예약