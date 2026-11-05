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Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)와 Prisma Browser 비교

브라우저 교체 없는 보안

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Akamai Workforce Protector와 Prisma Browser의 주요 차이점은 무엇인가요?

Prisma Browser

Prisma Browser에서 모든 보안 제어를 사용하려면 전용 브라우저를 도입해야 하므로 워크플로에 제약 조건이 발생하고 브라우저 외부에서 보안 범위에 공백이 생깁니다.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector는 브라우저 교체나 네트워크 재설계 없이 AI, SaaS, 웹, 프라이빗 및 데스크톱 앱 전반에서 AI 및 사용자 상호작용을 보호합니다.

단점

Prisma Browser의 주요 단점은 무엇인가요?

브라우저 교체 필요

Prisma Browser를 사용하려면 Chrome, Edge 또는 Safari 대신 전용 브라우저를 사용해야 하므로 사용자의 거부감, 도입 지연 및 지속적인 제약 조건을 초래할 수 있습니다.

Prisma Browser 외부의 실제 사용에 대한 부족

사용자가 다른 브라우저를 열면 Prisma Browser는 가시성을 잃게 되므로 섀도 SaaS, GenAI 및 개인 계정이 전혀 보호되지 않습니다.

Prisma SASE 생태계에 대한 의존성

Prisma의 광범위한 정책 및 트래픽 스티어링 아키텍처에 의존하므로 다른 보안 스택을 사용하는 기업에서는 복잡성이 증가할 수 있습니다.

추가적인 IT 운영 부담

IT팀은 추가 브라우저를 배포하고 패치를 적용하며 지원해야 하므로 운영 복잡성이 증가하고 관리해야 할 애플리케이션 라이프사이클이 하나 더 늘어납니다.

장점

Akamai Workforce Protector의 주요 장점은 무엇인가요?

기존 브라우저 경험 유지

Akamai Workforce Protector는 기존 브라우저에서 직접 작동하므로 기존 워크플로를 유지하면서 재교육이나 사용자의 거부감을 없앨 수 있습니다.

AI 거버넌스 및 상호작용 보안을 위한 설계

Akamai Workforce Protector는 브라우저, 확장 프로그램, 데스크톱 AI 툴 및 AI 에이전트 전반에서 프롬프트, 데이터 교환, 신원 및 사용자 작업에 대한 가시성을 제공합니다.

브라우저 및 신원 전반에 걸친 완전한 가시성

Akamai Workforce Protector는 모든 브라우저와 디바이스에서 업무용 및 개인 계정을 보호해 단일 브라우저에만 의존하는 모델에서 발생하는 우회 보안 공백을 해소합니다.

최소한의 IT 작업으로 빠른 배포

Akamai Workforce Protector는 경량 확장 프로그램 또는 데스크톱 클라이언트로 제공되며, 몇 분 만에 배포해 운영 부담 없이 즉각적인 가치를 제공할 수 있습니다.

비교

Prisma Browser와 Akamai Workforce Protector는 어떻게 다른가요?

기능Prisma Browser  Akamai Workforce Protector
보안 모델전용 Chromium 기반 엔터프라이즈 브라우저를 통해 제공되는 보안 및 데이터 제어상호작용 지점에서 사용자와 에이전트를 위한 AI 거버넌스 및 상호작용 보안
브라우저 모델전용 브라우저 필요기존 브라우저 보호
사용자 경험브라우저를 강제로 변경해야 하므로 새로운 브라우저 작업 환경 도입에 따른 사용자 제약 조건 발생운영 중단 없이 기존 브라우저와 워크플로에서 계속 작업 가능
가시성 범위Prisma Browser 내에서 발생하는 활동에 대한 가시성 제공. 다른 브라우저의 사용 활동은 파악할 수 없음AI, SaaS, 웹 및 데스크톱 애플리케이션 전반에 대한 가시성 제공
배포 및 관리배포 및 관리해야 할 브라우저가 추가됨가볍고, 브라우저 교체 불필요  

브라우저를 교체하지 않고 AI 및 사용자 상호 작용을 보호할 준비가 되셨나요?

모든 브라우저와 디바이스에서 데이터 보호 및 사용자 행동 관리.

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  • 섀도 AI와 관리되지 않는 사용 사례 발견
  • 민감한 데이터 노출 방지
  • 실시간으로 AI 상호작용 관리
  • 모든 브라우저와 디바이스에서 사용자 보호
  • 자신감을 가지고 AI 도입 가속

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  1. 양식 제출
  2. Akamai와 시간 예약