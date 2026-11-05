Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) frente a Prisma Browser

|Capacidad
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Modelo de seguridad
|Seguridad y controles de datos proporcionados a través de un navegador empresarial basado en Chromium dedicado
|Control de IA y seguridad de las interacciones para usuarios y agentes en el punto de interacción
|Modelo de navegador
|Requiere un navegador propietario
|Protege los navegadores existentes
|Experiencia de usuario
|Cambio obligado de navegador; crea fricciones para el usuario a la hora de adoptar un nuevo espacio de trabajo del navegador
|Sin interrupciones; los usuarios siguen trabajando en sus navegadores y flujos de trabajo existentes
|Cobertura de visibilidad
|Visibilidad de la actividad que se produce dentro de Prisma Browser; sin posibilidad de uso en otros navegadores
|Visibilidad en aplicaciones de IA, SaaS, web y de escritorio
|Implementación y administración
|Añade un explorador adicional que implementar y administrar
|Ligeras; no requiere cambiar de navegador
¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Prisma Browser?
Inconvenientes
¿Cuáles son los principales inconvenientes de Prisma Browser?
Ventajas
¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?
Comparación
¿En qué se diferencian Prisma Browser y Akamai Workforce Protector?
¿Está preparado para proteger la IA y las interacciones de los usuarios sin obligar a un cambio de navegador?
Proteja los datos y controle el comportamiento de los usuarios en cualquier navegador o dispositivo.
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- Descubra la IA en la sombra y el uso no gestionado
- Evite la exposición de datos confidenciales
- Controle las interacciones de IA en tiempo real
- Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
- Acelere la adopción de la IA con confianza
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