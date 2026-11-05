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Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) frente a Prisma Browser

Seguridad sin necesidad de cambiar de navegador

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¿Cuál es la diferencia clave entre Akamai Workforce Protector y Prisma Browser?

Prisma Browser

Prisma Browser requiere a los usuarios que adopten un navegador dedicado para controles de seguridad completos, lo que añade fricciones al flujo de trabajo y crea lagunas de cobertura fuera del navegador.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protege la IA y las interacciones de los usuarios en aplicaciones de IA, SaaS, web, privadas y de escritorio sin cambiar de navegador ni rediseñar la red.

Inconvenientes

¿Cuáles son los principales inconvenientes de Prisma Browser?

Obliga a cambiar de navegador

Prisma Browser requiere que los usuarios abandonen Chrome, Edge o Safari en favor de un navegador propietario, lo que genera resistencia, una adopción más lenta y fricciones constantes.

Sin visibilidad del uso real fuera de Prisma Browser

Cuando los usuarios abren otro navegador, Prisma Browser pierde visibilidad y deja las cuentas de SaaS, GenAI y personales totalmente desprotegidas.

Dependencia del ecosistema de Prisma SASE

Se basa en la arquitectura más amplia de políticas y de direccionamiento del tráfico de Prisma, lo que podría añadir complejidad a las organizaciones que utilizan otras pilas de seguridad.

Introduce una sobrecarga de TI adicional

Los equipos de TI deben implantar, aplicar parches y dar asistencia a un navegador adicional, lo que añade complejidad operativa y otro ciclo de vida de aplicación que gestionar.

Ventajas

¿Cuáles son las principales ventajas de Akamai Workforce Protector?

Conserva la experiencia nativa del navegador

Akamai Workforce Protector funciona directamente dentro de los navegadores existentes, preservando los flujos de trabajo y eliminando la necesidad de formación adicional y la resistencia de los usuarios.

Diseñado para el control de la IA y la seguridad de las interacciones

Akamai Workforce Protector proporciona visibilidad de los prompts, intercambios de datos, identidades y acciones del usuario en navegadores, extensiones, herramientas de IA de escritorio y agentes de IA.

Visibilidad completa en todos los navegadores e identidades

Akamai Workforce Protector protege las cuentas personales y de trabajo en todos los navegadores y dispositivos, lo que elimina las brechas de omisión inherentes a los modelos de un navegador único.

Implementación rápida con mínimo esfuerzo de TI

Ofrecida como extensión ligera o cliente de escritorio, Akamai Workforce Protector se implementa en cuestión de minutos para ofrecer valor inmediato sin ninguna carga operativa.

Comparación

¿En qué se diferencian Prisma Browser y Akamai Workforce Protector?

CapacidadPrisma Browser  Akamai Workforce Protector
Modelo de seguridadSeguridad y controles de datos proporcionados a través de un navegador empresarial basado en Chromium dedicadoControl de IA y seguridad de las interacciones para usuarios y agentes en el punto de interacción
Modelo de navegadorRequiere un navegador propietarioProtege los navegadores existentes
Experiencia de usuarioCambio obligado de navegador; crea fricciones para el usuario a la hora de adoptar un nuevo espacio de trabajo del navegadorSin interrupciones; los usuarios siguen trabajando en sus navegadores y flujos de trabajo existentes
Cobertura de visibilidadVisibilidad de la actividad que se produce dentro de Prisma Browser; sin posibilidad de uso en otros navegadoresVisibilidad en aplicaciones de IA, SaaS, web y de escritorio
Implementación y administraciónAñade un explorador adicional que implementar y administrarLigeras; no requiere cambiar de navegador  

¿Está preparado para proteger la IA y las interacciones de los usuarios sin obligar a un cambio de navegador?

Proteja los datos y controle el comportamiento de los usuarios en cualquier navegador o dispositivo.

Consiga una demostración gratuita para ver cómo Akamai Workforce Protector ayuda a los equipos de seguridad:

  • Descubra la IA en la sombra y el uso no gestionado
  • Evite la exposición de datos confidenciales
  • Controle las interacciones de IA en tiempo real
  • Proteja a los usuarios en todos los navegadores y dispositivos
  • Acelere la adopción de la IA con confianza

Concierte una demostración en dos sencillos pasos:

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