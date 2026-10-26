Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Prisma Browser

|Recurso
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Modelo de segurança
|Controles de segurança e de dados fornecidos por meio de um navegador corporativo dedicado baseado no Chromium
|Governança de IA e segurança de interação para usuários e agentes no ponto de interação
|Modelo de navegador
|Requer um navegador proprietário
|Protege os navegadores existentes
|Experiência do usuário
|Mudança forçada de navegador; cria atrito para o usuário na adoção de um novo ambiente de trabalho no navegador
|Sem interrupções; os usuários continuam trabalhando em seus navegadores e fluxos de trabalho existentes
|Cobertura de visibilidade
|Visibilidade das atividades que ocorrem no Prisma Browser; sem visibilidade do uso em outros navegadores
|Visibilidade em aplicações de IA, SaaS, web e para desktop
|Implantação e gerenciamento
|Adiciona um navegador adicional para implantar e gerenciar
|Leve; não requer substituição do navegador
Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e o Prisma Browser?
Desvantagens
Quais são as principais desvantagens do Prisma Browser?
Vantagens
Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?
Comparação
Como o Prisma Browser e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?
Tudo pronto para proteger a IA e as interações dos usuários sem precisar trocar de navegador?
Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.
Obtenha uma demonstração gratuita para ver como o Akamai Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:
- Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
- Evitar a exposição de dados confidenciais
- Gerenciar as interações com IA em tempo real
- Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
- Acelerar a adoção da IA com confiança
Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe