Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) vs. Prisma Browser

Segurança sem troca de navegador

Solicitar demonstração

Qual é a principal diferença entre o Akamai Workforce Protector e o Prisma Browser?

Prisma Browser

O Prisma Browser exige que os usuários adotem um navegador dedicado para controles de segurança completos, o que aumenta o atrito no fluxo de trabalho e cria lacunas de cobertura fora do navegador.

Akamai Workforce Protector

O Akamai Workforce Protector protege a IA e as interações dos usuários em aplicações de IA, SaaS, web, privadas e para desktop, sem a necessidade de substituir o navegador ou reformular a rede.

Desvantagens

Quais são as principais desvantagens do Prisma Browser?

Força a troca de navegador

O Prisma Browser exige que os usuários abandonem o Chrome, o Edge ou o Safari em favor de um navegador proprietário, gerando resistência, adoção mais lenta e atritos constantes.

Não monitora o uso real fora do Prisma Browser

Quando os usuários abrem outro navegador, o Prisma Browser perde a visibilidade — deixando SaaS ocultos, IA generativa e contas pessoais completamente desprotegidos.

Depende do ecossistema Prisma SASE

Ele depende da arquitetura mais ampla de políticas e direcionamento de tráfego da Prisma, o que pode aumentar a complexidade para organizações que usam outros stacks de segurança.

Gera sobrecarga adicional de TI

As equipes de TI precisam implantar, aplicar patches e dar suporte a um navegador adicional, o que aumenta a complexidade operacional e acrescenta mais um ciclo de vida de aplicação para gerenciar.

Vantagens

Quais são as principais vantagens do Akamai Workforce Protector?

Preserva a experiência nativa do navegador

O Akamai Workforce Protector funciona diretamente nos navegadores existentes, preservando os fluxos de trabalho e eliminando a necessidade de novo treinamento ou a resistência dos usuários.

Desenvolvido para governança de IA e segurança de interação

O Akamai Workforce Protector oferece visibilidade sobre solicitações, trocas de dados, identidades e ações dos usuários em navegadores, extensões, ferramentas de IA para desktop e agentes de IA.

Visibilidade total em todos os navegadores e identidades

O Akamai Workforce Protector protege contas profissionais e pessoais em todos os navegadores e dispositivos, eliminando as brechas de contorno inerentes a modelos que dependem de um único navegador.

Implantação rápida com esforço mínimo de TI

Fornecido como uma extensão leve ou um cliente para desktop, o Akamai Workforce Protector é implantado em minutos, oferecendo valor imediato sem qualquer sobrecarga operacional.

Comparação

Como o Prisma Browser e o Akamai Workforce Protector se comparam entre si?

RecursoPrisma Browser  Akamai Workforce Protector
Modelo de segurançaControles de segurança e de dados fornecidos por meio de um navegador corporativo dedicado baseado no ChromiumGovernança de IA e segurança de interação para usuários e agentes no ponto de interação
Modelo de navegadorRequer um navegador proprietárioProtege os navegadores existentes
Experiência do usuárioMudança forçada de navegador; cria atrito para o usuário na adoção de um novo ambiente de trabalho no navegadorSem interrupções; os usuários continuam trabalhando em seus navegadores e fluxos de trabalho existentes
Cobertura de visibilidadeVisibilidade das atividades que ocorrem no Prisma Browser; sem visibilidade do uso em outros navegadoresVisibilidade em aplicações de IA, SaaS, web e para desktop
Implantação e gerenciamentoAdiciona um navegador adicional para implantar e gerenciarLeve; não requer substituição do navegador  

Tudo pronto para proteger a IA e as interações dos usuários sem precisar trocar de navegador?

Proteja dados e controle o comportamento do usuário em qualquer navegador ou dispositivo.

Obtenha uma demonstração gratuita para ver como o Akamai Workforce Protector ajuda as equipes de segurança a:

  • Descobrir IA oculta e usos não gerenciados
  • Evitar a exposição de dados confidenciais
  • Gerenciar as interações com IA em tempo real
  • Proteger os usuários em diferentes navegadores e dispositivos
  • Acelerar a adoção da IA com confiança

Agende sua demonstração em duas etapas fáceis:

  1. Envie o formulário
  2. Agende um horário com nossa equipe