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Akamai Workforce Protector（原 LayerX）与 Prisma Browser 的对比

无需更换浏览器即可获得安全防护

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Akamai Workforce Protector 与 Prisma Browser 之间的主要区别是什么？

Prisma Browser

Prisma Browser 要求用户使用专用浏览器才能获得完整的安全控制，这会增加工作流阻力，并在浏览器之外造成覆盖盲区。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector 可为 AI、SaaS、Web、私有应用和桌面应用中的 AI 及用户交互提供安全防护，无需更换浏览器或重新设计网络。

缺点

Prisma Browser 的主要缺点是什么？

强制更换浏览器

Prisma Browser 要求用户放弃 Chrome、Edge 或 Safari，改用专用浏览器，这会引发抵触情绪，拖慢采用速度，并不断带来阻力。

无法感知 Prisma Browser 之外的实际使用情况

当用户打开其他浏览器时，Prisma Browser 将失去可见性，从而导致影子 SaaS、GenAI 和个人帐户完全不受保护。

依赖 Prisma SASE 生态系统

它依赖 Prisma 更广泛的策略和流量引导架构，可能会为使用其他安全技术栈的企业增加复杂性。

带来额外的 IT 运维开销

IT 团队必须部署、修补和支持额外的浏览器，这增加了运维复杂性，并多出一套需要管理的应用生命周期。

优势

Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？

保留原生浏览器体验

Akamai Workforce Protector 直接在现有浏览器内运行，从而保留用户现有工作流，并免去重新培训或用户抵触的问题。

专为 AI 治理和交互安全而打造

Akamai Workforce Protector 可跨浏览器、扩展程序、桌面 AI 工具和 AI 智能体，对提示词、数据交换、身份标识和用户操作提供可见性。

跨浏览器和身份实现全面可见性

Akamai Workforce Protector 可在各种浏览器和设备上保护工作和个人帐户，堵住仅依靠单一浏览器模式所固有的绕过漏洞。

快速部署，IT 投入少

Akamai Workforce Protector 以轻量扩展程序或桌面客户端的形式交付，可在数分钟内完成部署，无需任何运维负担即可立即创造价值。

对比

Prisma Browser 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？

功能Prisma Browser Akamai Workforce Protector
安全模型通过专用的基于 Chromium 的企业浏览器实现安全与数据控制在交互环节为用户和智能体提供 AI 治理与交互安全
浏览器模式需要使用专用浏览器保护现有浏览器
用户体验强制更换浏览器；用户需适应新的浏览器工作空间，从而产生使用摩擦零中断：用户可继续在现有浏览器和工作流中工作
可见性覆盖范围仅可查看 Prisma Browser 内的活动，无法感知其他浏览器中的使用情况跨 AI、SaaS、Web 和桌面应用提供可见性
部署与管理增加了一个需要部署和管理的额外浏览器轻量级；无需更换浏览器 

准备好无需强制更换浏览器即可保障 AI 与用户交互安全了吗？

在各类浏览器或设备上保护数据安全并管控用户行为。

获取免费演示，了解 Akamai Workforce Protector 如何帮助安全团队：

  • 发现影子 AI 和非受管的使用情况
  • Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
  • Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互
  • Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全
  • Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用

    Schedule your demo in two easy steps:只需两步即可预约演示：

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