Akamai Workforce Protector（原 LayerX）与 Prisma Browser 的对比

|功能
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|安全模型
|通过专用的基于 Chromium 的企业浏览器实现安全与数据控制
|在交互环节为用户和智能体提供 AI 治理与交互安全
|浏览器模式
|需要使用专用浏览器
|保护现有浏览器
|用户体验
|强制更换浏览器；用户需适应新的浏览器工作空间，从而产生使用摩擦
|零中断：用户可继续在现有浏览器和工作流中工作
|可见性覆盖范围
|仅可查看 Prisma Browser 内的活动，无法感知其他浏览器中的使用情况
|跨 AI、SaaS、Web 和桌面应用提供可见性
|部署与管理
|增加了一个需要部署和管理的额外浏览器
|轻量级；无需更换浏览器
Akamai Workforce Protector 与 Prisma Browser 之间的主要区别是什么？
缺点
Prisma Browser 的主要缺点是什么？
优势
Akamai Workforce Protector 的主要优势是什么？
对比
Prisma Browser 与 Akamai Workforce Protector 相比如何？
准备好无需强制更换浏览器即可保障 AI 与用户交互安全了吗？
在各类浏览器或设备上保护数据安全并管控用户行为。
获取免费演示，了解 Akamai Workforce Protector 如何帮助安全团队：
- 发现影子 AI 和非受管的使用情况
- Prevent sensitive data exposure防止敏感数据泄露
- Govern AI interactions in real time实时治理 AI 交互
- Protect users across browsers and devices在各种浏览器和设备上保护用户安全
- Accelerate AI adoption with confidence自信从容地加速 AI 技术的应用
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- Submit the form提交表格与我们的团队预约时间