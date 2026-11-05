Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browserの比較

|機能
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|セキュリティモデル
|専用のChromiumベースのエンタープライズブラウザーを介してセキュリティとデータ制御を実現
|インタラクションの時点で機能するユーザー／エージェント向けのAIガバナンスとインタラクションセキュリティ
|ブラウザーモデル
|独自のブラウザーが必要
|既存のブラウザーを保護
|ユーザー体験
|ブラウザーの変更が避けられず、新しいブラウザーワークスペースの導入によりユーザー負担が生じる
|大きな変化はなく、ユーザーは既存のブラウザーとワークフローで業務を継続
|可視化の範囲
|Prisma Browser内のアクティビティを可視化するが、他のブラウザーで起きることに対しては無力
|AI、SaaS、Web、デスクトップアプリケーション全体を可視化
|展開と管理
|展開、管理する必要のあるブラウザーが増える
|軽量で、ブラウザーの変更は不要
Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browserの主な違い
欠点
Prisma Browserの主な欠点
利点
Akamai Workforce Protectorの主な利点
比較
対比で見るPrisma BrowserとAkamai Workforce Protectorの違い
ブラウザーの乗り換えを強要することなく、AIとユーザーインタラクションを保護しませんか？
あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。
無料のデモでは、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。
- シャドーAIと管理されていない利用の検知
- 機微な情報の漏えい防止
- AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
- ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
- 自信を持ってAIの導入を加速
デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する