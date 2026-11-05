Akamai
メインコンテンツにスキップ
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する
Background

Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browserの比較

ブラウザーを乗り換えずにセキュリティを強化

デモを申し込む

Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browserの主な違い

Prisma Browser

Prisma Browserでは、セキュリティを完全に制御するためには専用のブラウザーを使用する必要があるので、ワークフローが煩雑になり、ブラウザーの外側に制御が及ばない領域が生まれます。

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protectorでは、ブラウザーを替えたり、ネットワークを再設計したりすることなく、AI、SaaS、Web、プライベート、デスクトップの各種アプリにわたってAIとユーザーのインタラクションを保護できます。

欠点

Prisma Browserの主な欠点

ブラウザーの乗り換えが必須

Prisma Browserでは、Chrome、Edge、Safariから独自のブラウザーに乗り換えなければならないので、抵抗感が生まれ、導入のペースが遅くなり、常にストレスがかかります。

Prisma Browserの外部で実際に起きていることに対して無力

ユーザーが別のブラウザーを操作するとPrisma Browserは可視化できず、シャドーSaaS、生成AI、個人アカウントは全く保護されないままになります。

Prisma SASEのエコシステムへの依存

Prisma Browserは、Prismaの広範なポリシーとトラフィック制御アーキテクチャに依存していて、他のセキュリティスタックを使用している組織では複雑さが増す可能性があります。

IT部門に余計な負担が発生

ITチームが新たに追加されたブラウザーを展開し、パッチを適用し、サポートする必要が生じるので、運用が複雑化し、管理が必要なアプリケーションライフサイクルが増えます。

利点

Akamai Workforce Protectorの主な利点

ネイティブなブラウザー体験を維持

Akamai Workforce Protectorは、既存のブラウザー内で直接動作するので、ワークフローを維持でき、再トレーニングは不要で、ユーザーに反感を持たれることもありません。

AIガバナンスとインタラクションセキュリティを目的に開発

Akamai Workforce Protectorは、ブラウザー、拡張機能、デスクトップAIツール、AIエージェントにわたって、プロンプト、データ交換、ID、ユーザーによる操作を可視化します。

ブラウザーとIDを全面的に可視化

Akamai Workforce Protectorは、すべてのブラウザーとデバイスにわたって業務用アカウントと個人用アカウントを保護するので、単一ブラウザー限定モデルにつきものの侵入の死角をなくせます。

IT部門の負担を最小限に抑える迅速な導入

軽量の拡張機能またはデスクトップクライアントとして提供されるAkamai Workforce Protectorは数分で展開でき、運用上の負担をかけることなく、すぐに効果を発揮します。

比較

対比で見るPrisma BrowserとAkamai Workforce Protectorの違い

機能Prisma Browser  Akamai Workforce Protector
セキュリティモデル専用のChromiumベースのエンタープライズブラウザーを介してセキュリティとデータ制御を実現インタラクションの時点で機能するユーザー／エージェント向けのAIガバナンスとインタラクションセキュリティ
ブラウザーモデル独自のブラウザーが必要既存のブラウザーを保護
ユーザー体験ブラウザーの変更が避けられず、新しいブラウザーワークスペースの導入によりユーザー負担が生じる大きな変化はなく、ユーザーは既存のブラウザーとワークフローで業務を継続
可視化の範囲Prisma Browser内のアクティビティを可視化するが、他のブラウザーで起きることに対しては無力AI、SaaS、Web、デスクトップアプリケーション全体を可視化
展開と管理展開、管理する必要のあるブラウザーが増える軽量で、ブラウザーの変更は不要 

ブラウザーの乗り換えを強要することなく、AIとユーザーインタラクションを保護しませんか？

あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。

無料のデモでは、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。

  • シャドーAIと管理されていない利用の検知
  • 機微な情報の漏えい防止
  • AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
  • ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
  • 自信を持ってAIの導入を加速

デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。

  1. フォームを送信する
  2. 弊社チームと時間を調整する