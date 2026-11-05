Akamai Workforce ProtectorとPrisma Browserの比較

ブラウザーの乗り換えを強要することなく、AIとユーザーインタラクションを保護しませんか？

あらゆるブラウザーやデバイスでデータを保護し、ユーザーのふるまいを制御します。

無料のデモでは、Akamai Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。

シャドーAIと管理されていない利用の検知

機微な情報の漏えい防止

AIインタラクションのリアルタイムガバナンス

ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護

自信を持ってAIの導入を加速

デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。