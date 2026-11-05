Vergleich zwischen Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX) und Prisma Browser

|Fähigkeiten
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Sicherheitsmodell
|Sicherheits- und Datenkontrollen werden über einen dedizierten Chromium-basierten Browser bereitgestellt
|KI‑Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten am Punkt der Interaktion
|Browsermodell
|Erfordert einen neuen Browser
|Schützt bestehende Browser
|Nutzererlebnis
|Erfordert einen Browserwechsel; führt zu Nutzerproblemen durch die Nutzung eines neuen Browser-Arbeitsbereichs.
|Keine Beeinträchtigungen: Nutzer können weiterhin mit ihren gewohnten Browsern und Workflows arbeiten.
|Transparenzabdeckung
|Einblick in Aktivitäten im Prisma Browser; keine Einblicke in die Nutzung in anderen Browsern
|Transparenz über KI-, SaaS-, Web- und Desktopanwendungen hinweg
|Bereitstellung und Verwaltung
|Fügt einen zusätzlichen Browser hinzu, der bereitgestellt und verwaltet werden muss
|Kompakt; erfordert keinen Austausch des Browsers
Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und Prisma Browser?
Nachteile
Wo liegen die größten Nachteile von Prisma Browser?
Vorteile
Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?
Vergleich
Wie schneiden Prisma Browser und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?
Sind Sie bereit, KI- und Nutzerinteraktionen zu schützen, ohne den Browser wechseln zu müssen?
Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.
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- Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
- Vertrauliche Daten schützen
- Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
- Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
- KI-Einführung sicher beschleunigen
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