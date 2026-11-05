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Background

Vergleich zwischen Akamai Workforce Protector (ehemals LayerX) und Prisma Browser

Sicherheit ohne Browserwechsel

Demo anfordern

Was ist der Hauptunterschied zwischen Akamai Workforce Protector und Prisma Browser?

Prisma Browser

Prisma Browser erfordert, dass Nutzer einen dedizierten Browser verwenden, um vollständige Sicherheitskontrollen zu erhalten – das sorgt für Workflow-Unterbrechungen und Abdeckungslücken außerhalb des Browsers.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector schützt KI- und Nutzerinteraktionen über KI-, SaaS-, Web-, Privat- und Desktopanwendungen hinweg, ohne dass der Browser ausgetauscht oder das Netzwerk umgestaltet werden muss.

Nachteile

Wo liegen die größten Nachteile von Prisma Browser?

Erfordert einen Wechsel des Browsers

Prisma Browser erfordert, dass Nutzer Chrome, Edge oder Safari zugunsten eines neuen Browsers aufgeben, was Widerstand, langsamere Akzeptanz und konstante Probleme verursachen kann.

Erkennt nicht die echte Nutzung außerhalb von Prisma Browser

Wenn Nutzer einen anderen Browser öffnen, bietet Prisma Browser keine Transparenz, wodurch Schatten-SaaS, GenAI und persönliche Konten völlig ungeschützt bleiben.

Verlässt sich auf das Prisma-SASE‑Ökosystem

Prisma Browser stützt sich auf die umfassendere Prisma-Architektur für Richtlinien und Trafficumleitung, was potenziell die Komplexität für Unternehmen steigert, die andere Sicherheitsstacks verwenden.

Verursacht zusätzlichen IT‑Aufwand

IT‑Teams müssen einen zusätzlichen Browser bereitstellen, patchen und unterstützen, was die betriebliche Komplexität erhöht und dafür sorgt, dass ein weiterer Anwendungslebenszyklus verwaltet werden muss.

Vorteile

Wie lauten die wichtigsten Vorteile von Akamai Workforce Protector?

Bewahrt das native Browsererlebnis

Akamai Workforce Protector funktioniert direkt in vorhandenen Browsern, wodurch Workflows erhalten bleiben und Umschulungen oder Widerstand unter Nutzern vermieden werden.

Speziell entwickelt für KI‑Governance und Interaktionssicherheit

Akamai Workforce Protector bietet Einblick in Prompts, Datenaustausch, Identitäten und Nutzeraktionen über Browser, Erweiterungen, Desktop-KI‑Tools und KI‑Agenten hinweg.

Vollständige Transparenz über alle Browser und Identitäten hinweg

Akamai Workforce Protector schützt geschäftliche und private Konten über alle Browser und Geräte hinweg und schließt so die Umgehungslücken, die bei reinen Browsermodellen entstehen.

Schnelle Bereitstellung mit minimalem IT‑Aufwand

Akamai Workforce Protector wird als kompakte Erweiterung oder als Desktop-Client innerhalb von Minuten bereitgestellt und bietet so sofortige Vorteile ohne betrieblichen Aufwand.

Vergleich

Wie schneiden Prisma Browser und Akamai Workforce Protector im Vergleich zueinander ab?

FähigkeitenPrisma Browser  Akamai Workforce Protector
SicherheitsmodellSicherheits- und Datenkontrollen werden über einen dedizierten Chromium-basierten Browser bereitgestelltKI‑Governance und Interaktionssicherheit für Nutzer und Agenten am Punkt der Interaktion
BrowsermodellErfordert einen neuen BrowserSchützt bestehende Browser
NutzererlebnisErfordert einen Browserwechsel; führt zu Nutzerproblemen durch die Nutzung eines neuen Browser-Arbeitsbereichs.Keine Beeinträchtigungen: Nutzer können weiterhin mit ihren gewohnten Browsern und Workflows arbeiten.
TransparenzabdeckungEinblick in Aktivitäten im Prisma Browser; keine Einblicke in die Nutzung in anderen BrowsernTransparenz über KI-, SaaS-, Web- und Desktopanwendungen hinweg
Bereitstellung und VerwaltungFügt einen zusätzlichen Browser hinzu, der bereitgestellt und verwaltet werden mussKompakt; erfordert keinen Austausch des Browsers

Sind Sie bereit, KI- und Nutzerinteraktionen zu schützen, ohne den Browser wechseln zu müssen?

Schützen Sie Daten und kontrollieren Sie das Nutzerverhalten über Browser und Geräte hinweg.

Erhalten Sie eine kostenlose Demo, um zu erfahren, wie Akamai Workforce Protector Sicherheitsteams bei Folgendem unterstützt:

  • Schatten-KI und nicht verwaltete Nutzung entdecken
  • Vertrauliche Daten schützen
  • Interaktionen mit KI-Systemen in Echtzeit kontrollieren
  • Nutzer über Browser und Geräte hinweg schützen
  • KI-Einführung sicher beschleunigen

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Reichen Sie das Formular ein.
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team.