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Confronto tra Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) e Prisma Browser

La sicurezza senza scambio del browser

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Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Prisma Browser?

Prisma Browser

La soluzione Prisma Browser richiede agli utenti di adottare un browser dedicato per effettuare controlli di sicurezza completi, il che aggiunge i problemi legati al workflow e crea lacune di compatibilità all'esterno del browser.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector protegge l'AI e le interazioni degli utenti all'interno di app basate sull'AI, SaaS, web, private e desktop, senza richiedere di sostituire il browser o riprogettare la rete.

Svantaggi

Quali sono i principali svantaggi di Prisma Browser?

Forza uno scambio del browser

Prisma Browser richiede agli utenti di abbandonare Chrome, Edge o Safari a favore di un browser proprietario, creando un senso di riluttanza negli utenti, rallentando l'adozione del browser e aumentando costantemente i problemi correlati.

Non visibile durante l'utilizzo all'esterno di Prisma Browser

Quando gli utenti aprono un altro browser, Prisma Browser perde visibilità, lasciando le soluzioni SaaS ombra, la GenAI e gli account personali completamente non protetti.

Dipendenza dall'ecosistema SASE di Prisma

La soluzione si affida alla più ampia architettura di Prisma per la gestione del traffico e delle policy, aumentando potenzialmente le complessità per le organizzazioni che utilizzano altri stack di sicurezza.

Aumenta il carico di lavoro per l'IT

I team IT devono implementare, applicare patch e supportare un browser aggiuntivo, il che aumenta la complessità operativa e richiede la gestione di un altro ciclo di vita delle applicazioni.

Vantaggi

Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?

Preserva l'experience nativa del browser

Akamai Workforce Protector funziona direttamente all'interno dei browser esistenti, preservando i workflow ed eliminando la necessità di effettuare una nuova formazione o la nascita di un senso di riluttanza da parte degli utenti.

Progettata per la governance dell'AI e la sicurezza delle interazioni

Akamai Workforce Protector offre visibilità su prompt, scambi di dati, identità e azioni degli utenti all'interno di browser, estensioni, strumenti di AI desktop e agenti AI.

Visibilità completa su browser e identità

Akamai Workforce Protector protegge gli account di lavoro e quelli personali su tutti i tipi di browser e dispositivi, colmando le lacune che, nei modelli limitati a un solo browser, consentirebbero di bypassare i sistemi di protezione.

Implementazione rapida con il minimo sforzo da parte dell'IT

Fornita come un'estensione agile o un client desktop, la soluzione Akamai Workforce Protector viene implementata in pochi minuti, offrendo così un valore immediato senza richiedere alcun onere operativo.

Confronto

Quali sono le differenze tra Prisma Browser e Akamai Workforce Protector?

FunzionalitàPrisma Browser  Akamai Workforce Protector
Modello di sicurezzaControlli di sicurezza e dati forniti tramite un browser aziendale dedicato basato su ChromiumGovernance dell'AI e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti AI nel punto di interazione
Modello del browserRichiede un browser proprietarioProtegge i browser esistenti
User experienceCambio forzato del browser; crea problemi all'utente che deve adottare una nuova area di lavoro del browserNessuna interruzione: gli utenti continuano a lavorare nei browser e nei workflow esistenti
Supporto della visibilitàVisibilità sulle attività che si verificano all'interno di Prisma Browser; nessuna vibilità durante l'utilizzo in altri browserVisibilità in applicazioni basate sull'AI, SaaS, web e desktop
Implementazione e gestioneAggiunge un altro browser da distribuire e gestireAgile; non richiede la sostituzione del browser  

Sei pronto a proteggere le interazioni con l'AI e gli utenti senza forzare uno scambio del browser?

Proteggi i dati e controlla il comportamento degli utenti su qualsiasi browser o dispositivo.

Richiedi una demo gratuita per scoprire come Akamai Workforce Protector aiuta i team addetti alla sicurezza a:

  • Individuare l'AI ombra e l'uso di strumenti non gestiti
  • Prevenire l'esposizione dei dati sensibili
  • Gestire le interazioni con l'AI in tempo reale
  • Proteggere gli utenti su browser e dispositivi
  • Accelerare l'adozione dell'AI in totale sicurezza

Pianifica una demo in due semplici passaggi:

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