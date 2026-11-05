Confronto tra Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) e Prisma Browser

|Funzionalità
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Modello di sicurezza
|Controlli di sicurezza e dati forniti tramite un browser aziendale dedicato basato su Chromium
|Governance dell'AI e sicurezza delle interazioni per utenti e agenti AI nel punto di interazione
|Modello del browser
|Richiede un browser proprietario
|Protegge i browser esistenti
|User experience
|Cambio forzato del browser; crea problemi all'utente che deve adottare una nuova area di lavoro del browser
|Nessuna interruzione: gli utenti continuano a lavorare nei browser e nei workflow esistenti
|Supporto della visibilità
|Visibilità sulle attività che si verificano all'interno di Prisma Browser; nessuna vibilità durante l'utilizzo in altri browser
|Visibilità in applicazioni basate sull'AI, SaaS, web e desktop
|Implementazione e gestione
|Aggiunge un altro browser da distribuire e gestire
|Agile; non richiede la sostituzione del browser
Qual è la differenza principale tra Akamai Workforce Protector e Prisma Browser?
Svantaggi
Quali sono i principali svantaggi di Prisma Browser?
Vantaggi
Quali sono i principali vantaggi di Akamai Workforce Protector?
Confronto
Quali sono le differenze tra Prisma Browser e Akamai Workforce Protector?
Sei pronto a proteggere le interazioni con l'AI e gli utenti senza forzare uno scambio del browser?
Proteggi i dati e controlla il comportamento degli utenti su qualsiasi browser o dispositivo.
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- Prevenire l'esposizione dei dati sensibili
- Gestire le interazioni con l'AI in tempo reale
- Proteggere gli utenti su browser e dispositivi
- Accelerare l'adozione dell'AI in totale sicurezza
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