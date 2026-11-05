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Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) face à Prisma Browser

La sécurité sans changer de navigateur

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Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et Prisma Browser ?

Prisma Browser

Prisma Browser impose aux utilisateurs d'adopter un navigateur dédié pour bénéficier de tous les contrôles de sécurité. Cela complexifie les flux de travail et crée des lacunes de couverture en dehors du navigateur.

Akamai Workforce Protector

Akamai Workforce Protector sécurise l'IA et les interactions avec l'utilisateur dans les applications d'IA, SaaS, Web, privées et de bureau, sans nécessiter le remplacement du navigateur ou la refonte de l'architecture réseau.

Inconvénients

Quels sont les principaux inconvénients de Prisma Browser ?

Changement de navigateur obligatoire

Avec Prisma Browser, les utilisateurs doivent abandonner Chrome, Edge ou Safari et adopter un navigateur propriétaire, ce qui provoque de la réticence, ralentit l'adoption et crée des frictions constantes.

Pas de prise en compte de l'utilisation réelle en dehors du navigateur Prisma

Lorsque les utilisateurs ouvrent un autre navigateur, Prisma Browser perd toute visibilité, ce qui signifie que les applications SaaS, l'IA générative et les comptes personnels ne sont pas du tout protégés.

Dépendance à l'écosystème Prisma SASE

Prisma Browser s'appuie sur les règles générales de Prisma et sur son architecture d'acheminement du trafic, ce qui est susceptible de complexifier la situation pour les entreprises qui utilisent d'autres systèmes de sécurité.

Coûts informatiques supplémentaires

Les équipes informatiques doivent déployer, appliquer des correctifs et prendre en charge un navigateur supplémentaire, augmentant de ce fait la complexité opérationnelle et ajoutant un cycle de vie applicatif supplémentaire à gérer.

Avantages

Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?

Préservation de l'expérience native du navigateur

Akamai Workforce Protector fonctionne directement dans les navigateurs existants, ce qui permet de conserver les flux de travail, sans formation supplémentaire et en évitant la réticence des utilisateurs.

Conçu pour la gouvernance de l'IA et la sécurité des interactions

Akamai Workforce Protector assure la visibilité des prompts, des échanges de données, des identités et des actions des utilisateurs dans les navigateurs, extensions, outils d'IA de bureau et agents d'IA.

Visibilité totale sur tous les navigateurs et identités

Akamai Workforce Protector protège les comptes professionnels et personnels sur tous les navigateurs et terminaux, empêchant les contournements inhérents aux modèles à un seul navigateur.

Déploiement rapide avec un effort informatique minimal

Fourni sous la forme d'une extension légère ou d'un client de bureau, Akamai Workforce Protector se déploie en quelques minutes seulement, assurant ainsi une valeur ajoutée immédiate, sans surcharge opérationnelle.

Comparaison

Comparaison entre Prisma Browser et Akamai Workforce Protector

CapacitéPrisma Browser  Akamai Workforce Protector
Modèle de sécuritéContrôles de sécurité et de données assurés par un navigateur d'entreprise dédié basé sur ChromiumGouvernance de l'IA et sécurité des interactions pour les utilisateurs et les agents au point d'interaction
Modèle de navigateurNécessite un navigateur propriétaireSécurise les navigateurs existants
Expérience utilisateurObligation de changement de navigateur ; crée des difficultés pour l'utilisateur qui doit adopter un nouvel environnement de navigationAucune perturbation : les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs navigateurs et leurs flux de travail habituels
Couverture de la visibilitéVisibilité des activités effectuées dans Prisma Browser ; aucune visibilité de l'utilisation dans d'autres navigateursVisibilité sur l'ensemble des applications d'IA, SaaS, Web et de bureau
Déploiement et gestionAjoute un navigateur supplémentaire à déployer et à gérerLéger ; ne nécessite pas le remplacement du navigateur  

Prêt à sécuriser l'IA et les interactions des utilisateurs sans imposer un changement de navigateur ?

Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.

Profitez d'une démonstration gratuite pour savoir comment Akamai Workforce Protector aide les équipes de sécurité à :

  • Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
  • Prévenir l'exposition de données sensibles
  • Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
  • Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
  • Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance

Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe