Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) face à Prisma Browser

|Capacité
|Prisma Browser
|Akamai Workforce Protector
|Modèle de sécurité
|Contrôles de sécurité et de données assurés par un navigateur d'entreprise dédié basé sur Chromium
|Gouvernance de l'IA et sécurité des interactions pour les utilisateurs et les agents au point d'interaction
|Modèle de navigateur
|Nécessite un navigateur propriétaire
|Sécurise les navigateurs existants
|Expérience utilisateur
|Obligation de changement de navigateur ; crée des difficultés pour l'utilisateur qui doit adopter un nouvel environnement de navigation
|Aucune perturbation : les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs navigateurs et leurs flux de travail habituels
|Couverture de la visibilité
|Visibilité des activités effectuées dans Prisma Browser ; aucune visibilité de l'utilisation dans d'autres navigateurs
|Visibilité sur l'ensemble des applications d'IA, SaaS, Web et de bureau
|Déploiement et gestion
|Ajoute un navigateur supplémentaire à déployer et à gérer
|Léger ; ne nécessite pas le remplacement du navigateur
Quelle est la principale différence entre Akamai Workforce Protector et Prisma Browser ?
Inconvénients
Quels sont les principaux inconvénients de Prisma Browser ?
Avantages
Quels sont les principaux avantages d'Akamai Workforce Protector ?
Comparaison
Comparaison entre Prisma Browser et Akamai Workforce Protector
Prêt à sécuriser l'IA et les interactions des utilisateurs sans imposer un changement de navigateur ?
Protégez les données et contrôlez le comportement des utilisateurs sur n'importe quel navigateur ou terminal.
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- Identifier l'IA fantôme et son utilisation non gérée
- Prévenir l'exposition de données sensibles
- Gouverner les interactions avec l'IA en temps réel
- Protéger les utilisateurs sur tous les navigateurs et terminaux
- Accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance
Planifiez votre démonstration en deux étapes simples :
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