공격자가 발견하기 전에 외부 공격 표면을 먼저 알아보기

Akamai 이용약관* 참조
외부에 노출된 공격 표면에 어떤 문제가 있는지
확인하세요.
무료 평가 신청하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 전반적인 리스크, 보안 점검 및 잠재적 취약점이 발견된 API에 대한 요약 보고서를 확인할 수 있습니다.
- 공개 도메인, API 엔드포인트, 호스팅 인프라, 그리고 노출된 AI 또는 MCP 항목을 발견할 수 있습니다.
- 접속 제어, 데이터 노출, DNS, 인증서 및 전송 보안과 관련된 잠재적 격차를 파악할 수 있습니다.
- 대화형 보고서 미리보기를 통해 영향받은 자산과 근거 자료를 살펴볼 수 있습니다.
- Akamai API 보안 전문가와 함께 전체 분석 결과를 검토하고 종합 평가를 받을 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai는 인증된 비즈니스 이메일과 연결된 공개 도메인을 분석해 노출된 API, 하위 도메인, 인프라를 파악하고 보안 체계의 잠재적인 격차를 찾아냅니다.
아니요. 평가는 비침습적으로 진행되며 공개적으로 이용 가능한 자산을 분석합니다. 소프트웨어 배포, 인증정보 또는 내부 시스템에 대한 접속 권한이 필요하지 않습니다.
결과는 보통 몇 분 이내에 확인 가능합니다. 보고서 미리보기가 준비되면 이메일로 안내해 드리겠습니다.
리스크 요약 보고서, 발견된 공개 자산, 잠재적 보안 격차, 영향받은 API 및 주요 근거 자료를 포함한 대화형 보고서 미리보기를 확인할 수 있습니다. 그 후에는 Akamai API 보안 전문가와 함께 분석 결과를 검토해 종합 평가 보고서를 받을 수 있습니다.
미리보기에서는 리스크 체계, 발견된 자산 및 선택한 분석 결과에 대한 개요를 제공합니다. Akamai API 보안 전문가와의 검토 세션을 거치고 나면 제공된 모든 결과와 상세한 근거 자료를 포함한 종합 평가 보고서를 받을 수 있습니다.
공개적으로 확인 가능한 사항에 따라, 평가를 통해 인증 및 접속 제어상의 취약점, 노출된 비밀 정보 또는 민감한 데이터, 누락된 보안 헤더, DNS 및 이메일 보안 격차, 인증서 및 TLS 관련 문제, API 게이트웨이의 적용 범위 격차, 공개적으로 접속 가능한 AI 엔드포인트 또는 MCP 서버 등이 탐지될 수 있습니다.
아니요. 평가는 특정 시점을 기준으로 외부 관점에서 잠재적 리스크 노출도를 분석합니다. 해당 결과는 검증되어야 하며 종합 보안 테스트나 지속적인 모니터링을 대체하지 않습니다.
무료 평가를 통해 외부 관점에서 공개 도메인을 분석할 수 있습니다. Akamai API Security는 다양한 환경에서 API를 지속적으로 탐색하고, 보안 체계를 평가하고, 런타임 위협 및 악용을 탐지하고, API의 전체 수명 주기에서 API 테스트를 자동화할 수 있도록 지원합니다.
*별도의 소프트웨어 배포 또는 내부 접속 권한이 필요하지 않습니다. 비즈니스 이메일을 사용해 연결된 회사 도메인에 대한 평가를 신청할 수 있습니다. 결과는 보통 몇 분 이내에 확인 가능합니다. 평가를 신청함으로써 귀하는 Akamai에서 퍼블릭 웹사이트를 스캔할 수 있다는 점에 동의하는 것으로 간주됩니다.