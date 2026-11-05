공격자가 발견하기 전에 외부 공격 표면을 먼저 알아보기

미리보기에서는 리스크 체계, 발견된 자산 및 선택한 분석 결과에 대한 개요를 제공합니다. Akamai API 보안 전문가와의 검토 세션을 거치고 나면 제공된 모든 결과와 상세한 근거 자료를 포함한 종합 평가 보고서를 받을 수 있습니다.