攻撃者より先に、自社の外部アタックサーフェスを把握しましょう

利用規約をご参照ください*
公開されているアタックサーフェスが明らかにする内容を
ご確認ください。
次のことを実施するには、無料評価をお申し込みください。
- 全体的なリスク、セキュリティチェックの結果、問題が検出される可能性のあるAPIに関する経営陣視点の概要を入手する。
- 公開ドメイン、APIエンドポイント、ホスティングインフラ、観測可能なAIまたはMCPの露出状況を探索する。
- アクセス制御、データ露出、DNS、証明書、トランスポートセキュリティの潜在的な欠陥を特定する。
- インタラクティブなレポートプレビューで、影響を受ける資産と裏付け証拠を確認する。
- AkamaiのAPIセキュリティエキスパートと共に完全な分析結果を確認し、完全な評価結果を受け取る。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamaiが認証済みの業務用メールアドレスに関連する公開ドメインを分析して、観測可能なAPI、サブドメイン、インフラを探索し、セキュリティポスチャの潜在的な欠陥を明らかにします。
いいえ。この評価は非侵入型であり、一般に公開されている資産を分析します。ソフトウェアの展開、認証情報、または内部システムへのアクセスを必要としません。
通常、数分以内に結果が出ます。レポートのプレビューが準備でき次第、メールでお知らせいたします。
リスクに関するエグゼクティブサマリー、探索された公開資産、セキュリティ上の潜在的な欠陥、影響を受けるAPI、選択された裏付け証拠を含むインタラクティブなレポートプレビューが提供されます。その後、AkamaiのAPIセキュリティエキスパートと共に分析結果を確認し、完全な評価を受けることができます。
プレビューでは、リスクポスチャ、探索された資産、抽出された分析結果の概要が提示されます。AkamaiのAPIセキュリティエキスパートとのレビューセッションの後、利用可能なすべての分析結果と詳細な裏付け証拠を含む完全な評価を受けることができます。
何が一般に公開されているかによりますが、この評価によって認証およびアクセス制御の脆弱性、露出している機密や機微な情報、セキュリティヘッダーの欠落、DNSおよびEメールセキュリティの欠陥、証明書やTLSの問題、APIゲートウェイのカバレッジの欠陥、一般に公開されているAIエンドポイントやMCPサーバーが特定される場合があります。
いいえ。この評価は、ある時点における、外部からの視点で見た潜在的なリスクの状況を提示します。分析結果は検証する必要があり、包括的なセキュリティテストや継続的なモニタリングに代わるものではありません。
無料評価では、公開ドメインを外部視点から把握できます。Akamai API Securityは、APIライフサイクルを通じて、環境全体のAPIの継続的な探索、セキュリティポスチャの評価、ランタイムの脅威や攻撃の検知、APIテストの自動化を行います。
*ソフトウェア、展開、内部ネットワークへのアクセスは不要です。業務用メールアドレスを使用し、関連する会社のドメインの評価をお申し込みください。通常、数分以内に結果が出ます。評価を申し込むことにより、Akamaiがお客様の公開Webサイトのスキャンを許可することに同意したものとみなされます。