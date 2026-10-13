攻撃者より先に、自社の外部アタックサーフェスを把握しましょう

何が一般に公開されているかによりますが、この評価によって認証およびアクセス制御の脆弱性、露出している機密や機微な情報、セキュリティヘッダーの欠落、DNSおよびEメールセキュリティの欠陥、証明書やTLSの問題、APIゲートウェイのカバレッジの欠陥、一般に公開されているAIエンドポイントやMCPサーバーが特定される場合があります。