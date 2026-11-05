Visualisez votre surface d'attaque externe avant les attaquants

Selon les éléments observables publiquement, l'évaluation peut mettre en évidence des faiblesses en matière d'authentification et de contrôle d'accès, des secrets ou des données sensibles exposés, l'absence d'en-têtes de sécurité, des lacunes dans la sécurité DNS et des e-mails, des problèmes liés aux certificats et au protocole TLS, des insuffisances de couverture au niveau de la passerelle d'API, ainsi que des points de terminaison d'IA ou des serveurs MCP accessibles publiquement.