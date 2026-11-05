Visualisez votre surface d'attaque externe avant les attaquants

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Découvrez ce que révèle votre surface
d'attaque publique.
Demandez une évaluation gratuite pour :
- obtenir une vue d'ensemble des risques globaux, des contrôles de sécurité et des API, ainsi que des vulnérabilités potentielles identifiées ;
- identifier les domaines accessibles au public, les points de terminaison d'API, l'infrastructure d'hébergement, ainsi que les expositions observables liées à l'IA ou au MCP ;
- identifier les éventuelles lacunes en matière de contrôle d'accès, d'exposition des données, de DNS, de certificats et de sécurité du transport ;
- explorer les actifs concernés et les éléments justificatifs dans un aperçu de rapport interactif ;
- examiner l'ensemble des résultats avec un expert en sécurité des API d'Akamai et obtenir une évaluation complète.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Akamai analyse le domaine public associé à votre adresse e-mail professionnelle vérifiée afin de recenser les API, sous-domaines et infrastructures observables, et de détecter d'éventuelles failles de sécurité.
Non. L'évaluation est non intrusive et analyse les ressources accessibles au public. Elle ne nécessite ni déploiement de logiciel, ni identifiants, ni accès aux systèmes internes.
L'évaluation utilise le domaine associé à votre adresse e-mail professionnelle vérifiée. Pour demander une évaluation pour un autre domaine, contactez Akamai.
Les résultats sont généralement disponibles en quelques minutes. Nous vous enverrons un e-mail lorsque l'aperçu de votre rapport sera prêt.
Vous aurez accès à un aperçu interactif du rapport, comprenant un résumé exécutif des risques, la liste des actifs exposés sur Internet, les vulnérabilités de sécurité potentielles, les API concernées et une sélection de justificatifs. Vous pourrez ensuite examiner les résultats avec un expert en sécurité des API d'Akamai et recevoir l'évaluation complète.
L'aperçu présente un résumé de votre niveau de risque, des actifs découverts et de certains résultats. À l'issue d'une session d'examen avec un expert en sécurité des API d'Akamai, vous recevrez une évaluation complète comprenant l'ensemble des résultats ainsi que des preuves détaillées à l'appui de ces conclusions.
Selon les éléments observables publiquement, l'évaluation peut mettre en évidence des faiblesses en matière d'authentification et de contrôle d'accès, des secrets ou des données sensibles exposés, l'absence d'en-têtes de sécurité, des lacunes dans la sécurité DNS et des e-mails, des problèmes liés aux certificats et au protocole TLS, des insuffisances de couverture au niveau de la passerelle d'API, ainsi que des points de terminaison d'IA ou des serveurs MCP accessibles publiquement.
Non. L'évaluation offre un aperçu ponctuel et externe des risques potentiels. Les résultats doivent être validés et ne sauraient remplacer des tests de sécurité complets ou une surveillance continue.
L'évaluation gratuite offre une perspective externe sur votre domaine accessible au public. Akamai API Security vous permet de détecter en continu les API dans tous vos environnements, d'évaluer leur niveau de sécurité, d'identifier les menaces et les abus lors de l'exécution, et d'automatiser les tests des API tout au long de leur cycle de vie.
*Aucun logiciel, déploiement ou accès interne n'est requis. Utilisez votre adresse e-mail professionnelle pour demander une évaluation du domaine de l'entreprise qui y est associé. Les résultats sont généralement disponibles en quelques minutes. En demandant cette évaluation, vous acceptez qu'Akamai soit autorisé à analyser votre site Web accessible au public.