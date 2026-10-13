Conheça sua superfície de ataque externa antes que os invasores a descubram

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Veja o que sua superfície de ataque pública
revela.
Solicite sua avaliação gratuita para:
- Obter uma visão executiva dos riscos gerais, das verificações de segurança e das APIs com possíveis problemas identificados.
- Descobrir domínios públicos, endpoints de API, infraestrutura de hospedagem e possíveis exposições de IA ou MCP observáveis.
- Identificar possíveis lacunas nos controles de acesso, na exposição de dados, no DNS, nos certificados e na segurança do transporte de dados.
- Explorar os ativos afetados e as evidências relacionadas em uma prévia interativa do relatório.
- Analisar todas as descobertas com um especialista em segurança de APIs da Akamai e receber a avaliação completa.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A Akamai analisa o domínio público associado ao seu e-mail corporativo verificado para descobrir APIs, subdomínios e infraestrutura observáveis, além de identificar possíveis lacunas na postura de segurança.
Não. A avaliação é não intrusiva e analisa ativos acessíveis publicamente. Não é necessário instalar software, fornecer credenciais nem conceder acesso a sistemas internos.
A avaliação utiliza o domínio associado ao seu endereço de e-mail corporativo verificado. Para solicitar uma avaliação de outro domínio, entre em contato com a Akamai.
Os resultados geralmente ficam disponíveis em poucos minutos. Enviaremos um e-mail quando a prévia do seu relatório estiver pronta.
Você terá acesso a uma prévia interativa do relatório, que inclui um resumo executivo dos riscos, os ativos públicos descobertos, possíveis lacunas de segurança, as APIs afetadas e uma seleção de evidências que fundamentam as descobertas. Em seguida, você poderá analisar as descobertas com um especialista em segurança de APIs da Akamai e receber a avaliação completa.
A prévia oferece uma visão geral da sua postura de risco, dos ativos descobertos e de algumas das descobertas. Após uma sessão de análise com um especialista em segurança de APIs da Akamai, você receberá a avaliação completa, com todas as descobertas disponíveis e evidências detalhadas que as fundamentam.
Dependendo do que estiver publicamente visível, a avaliação poderá identificar vulnerabilidades de autenticação e controle de acesso, segredos ou dados confidenciais expostos, cabeçalhos de segurança ausentes, lacunas na segurança de DNS e e-mail, problemas com certificados e TLS, lacunas na cobertura de gateways de API e endpoints de IA ou servidores MCP acessíveis publicamente.
Não. A avaliação oferece uma visão externa da exposição potencial em um determinado momento. As descobertas devem ser validadas e não substituem testes abrangentes de segurança nem o monitoramento contínuo.
A avaliação gratuita oferece uma visão externa do seu domínio público. O Akamai API Security ajuda você a descobrir continuamente APIs em diferentes ambientes, avaliar a postura de segurança, detectar ameaças e abusos em tempo de execução e automatizar testes de API durante todo o ciclo de vida das APIs.
*Não é necessário instalar software, realizar implantações nem conceder acesso a sistemas internos. Use seu e-mail corporativo para solicitar uma avaliação do domínio da empresa associado a ele. Os resultados geralmente ficam disponíveis em poucos minutos. Ao solicitar a avaliação, você concorda em conceder à Akamai permissão para realizar uma varredura no seu site público.