Conheça sua superfície de ataque externa antes que os invasores a descubram

Você terá acesso a uma prévia interativa do relatório, que inclui um resumo executivo dos riscos, os ativos públicos descobertos, possíveis lacunas de segurança, as APIs afetadas e uma seleção de evidências que fundamentam as descobertas. Em seguida, você poderá analisar as descobertas com um especialista em segurança de APIs da Akamai e receber a avaliação completa.