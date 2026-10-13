Erkennen Sie Ihre externe Angriffsfläche, bevor Angreifer es tun

Siehe Geschäftsbedingungen von Akamai*
Gewinnen Sie einen Einblick in Ihre öffentliche Angriffsfläche
Fordern Sie eine kostenlose Bewertung an, die Ihnen Folgendes bietet:
- Erhalten Sie eine Übersicht über das allgemeine Risiko, über Sicherheitskontrollen und APIs, einschließlich potenzieller Befunde.
- Identifizieren Sie öffentlich zugängliche Domains, API‑Endpoints, Hosting-Infrastrukturen, KI‑Endpoints und MCP‑Server.
- Erkennen Sie potenzielle Schwachstellen in den Bereichen Zugriffskontrolle, Datenoffenlegung, DNS, Zertifikate und Transportsicherheit.
- Untersuchen Sie betroffene Assets und die dazugehörigen Nachweise in einer interaktiven Berichtsvorschau.
- Besprechen Sie die vollständigen Ergebnisse mit einem API‑Sicherheitsexperten von Akamai und erhalten Sie die umfassende Bewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Akamai analysiert die öffentliche Domain, die mit Ihrer verifizierten geschäftlichen E‑Mail-Adresse verknüpft ist, um zugängliche APIs, Subdomains und Infrastrukturen zu ermitteln und potenzielle Schwachstellen in der Sicherheitsstruktur aufzudecken.
Nein. Die Bewertung erfolgt nicht-invasiv und analysiert nur öffentlich zugängliche Assets. Sie erfordert keine Softwarebereitstellung, keine Anmeldedaten und keinen Zugriff auf interne Systeme.
Die Bewertung verwendet die Domain, die mit Ihrer verifizierten geschäftlichen E‑Mail-Adresse verknüpft ist. Um eine Bewertung für eine andere Domain anzufordern, wenden Sie sich bitte an Akamai.
Die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb weniger Minuten vor. Wir senden Ihnen eine E‑Mail, sobald die Vorschau Ihres Berichts verfügbar ist.
Sie erhalten Zugriff auf eine interaktive Berichtsvorschau mit einer Übersicht über die Risikobewertung, einer Liste der identifizierten öffentlich zugänglichen Assets, potenziellen Sicherheitslücken, betroffenen APIs sowie ausgewählten Belegen. Anschließend können Sie die Ergebnisse gemeinsam mit einem API‑Sicherheitsexperten von Akamai besprechen und erhalten die vollständige Bewertung.
Die Vorschau bietet einen Überblick über Ihre Risikosituation, die erkannten Assets und ausgewählte Befunde. Nach einer Besprechung mit einem API‑Sicherheitsexperten von Akamai erhalten Sie die vollständige Bewertung mit allen verfügbaren Erkenntnissen sowie detaillierten Nachweisen.
Je nachdem, was öffentlich einsehbar ist, kann die Bewertung Schwachstellen in Authentifizierung und Zugriffskontrolle, offengelegte Geheimnisse oder sensible Daten, fehlende Sicherheitsheader, DNS- oder E‑Mail-Sicherheitslücken, Probleme mit Zertifikaten und TLS, Lücken in der API‑Gateway-Abdeckung sowie öffentlich zugängliche KI‑Endpoints oder MCP‑Server aufdecken.
Nein. Die Bewertung bietet eine Momentaufnahme der potenziellen Risiken aus externer Perspektive. Die Ergebnisse sollten validiert werden und ersetzen weder umfassenden Sicherheitstests noch eine kontinuierliche Überwachung.
Die kostenlose Bewertung bietet eine externe Perspektive auf Ihre öffentlich zugängliche Domain. Akamai API Security unterstützt Sie dabei, APIs kontinuierlich in allen Umgebungen zu identifizieren, ihre Sicherheit zu bewerten, Bedrohungen und Missbrauch zur Laufzeit zu erkennen sowie API‑Tests über den gesamten API‑Lebenszyklus hinweg zu automatisieren.
* Es ist keine Software, keine Bereitstellung und kein interner Zugriff erforderlich. Verwenden Sie Ihre geschäftliche E‑Mail-Adresse, um eine Bewertung der zugehörigen Unternehmensdomain anzufordern. Die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb weniger Minuten vor. Mit der Anforderung der Bewertung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Akamai Ihre öffentlich zugängliche Website scannen darf.