Erkennen Sie Ihre externe Angriffsfläche, bevor Angreifer es tun

Sie erhalten Zugriff auf eine interaktive Berichtsvorschau mit einer Übersicht über die Risikobewertung, einer Liste der identifizierten öffentlich zugänglichen Assets, potenziellen Sicherheitslücken, betroffenen APIs sowie ausgewählten Belegen. Anschließend können Sie die Ergebnisse gemeinsam mit einem API‑Sicherheitsexperten von Akamai besprechen und erhalten die vollständige Bewertung.