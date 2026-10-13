Esamina la tua superficie di attacco esterna prima dei criminali

A seconda di ciò che è pubblicamente osservabile, la valutazione potrebbe identificare vari elementi: punti deboli nel sistema di autenticazione e controllo degli accessi, segreti esposti o dati sensibili, intestazioni di sicurezza mancanti, lacune della sicurezza del DNS e del programma di e-mail, problemi relativi a certificati e TLS, lacune nella copertura dei gateway API ed endpoint dell'AI o server MCP accessibili al pubblico.