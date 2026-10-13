Esamina la tua superficie di attacco esterna prima dei criminali

Visualizza termini e condizioni*
Guarda cosa rivela la tua superficie
di attacco pubblica.
Richiedi una valutazione gratuita per:
- Ottenere una visione dei rischi generali, dei controlli di sicurezza e delle API con i potenziali risultati da parte dei dirigenti.
- Scoprire domini pubblici, endpoint delle API, infrastruttura di hosting e esposizione di AI o MCP osservabile.
- Identificare le potenziali lacune nei sistemi di controllo degli accessi, esposizione dei dati, DNS, certificati e sicurezza dei contenuti trasmessi.
- Esaminare le risorse interessate e le prove di supporto in un'anteprima interattiva del rapporto.
- Rivedere i risultati completi con un esperto di sicurezza delle API di Akamai e ricevere la valutazione completa.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Akamai analizza il dominio pubblico associato alle e-mail aziendali verificate per scoprire API, sottodomini e infrastrutture osservabili e per identificare potenziali lacune nel sistema di sicurezza.
No. La valutazione non è intrusiva e analizza le attività accessibili al pubblico. Non richiede l'implementazione di software, l'utilizzo di credenziali o l'accesso ai sistemi interni.
La valutazione utilizza il dominio associato all'indirizzo e-mail aziendale verificato. Per richiedere una valutazione per un dominio diverso, contatta Akamai.
I risultati sono generalmente disponibili in pochi minuti. Ti invieremo un'e-mail quando sarà disponibile l'anteprima del rapporto.
Potrai accedere ad un'anteprima interattiva del rapporto con un riepilogo dei rischi stilato dai dirigenti, delle risorse pubbliche individuate, di potenziali lacune nel sistema di sicurezza, delle API interessate e di specifiche prove di supporto. Potrai quindi esaminare i risultati con un esperto di sicurezza delle API di Akamai e ricevere la valutazione completa.
L'anteprima fornisce una panoramica sul livello di rischio, sulle risorse rilevate e su specifici risultati relativi alla tua azienda. Dopo una sessione di revisione con un esperto di sicurezza delle API di Akamai, riceverai la valutazione completa con tutti i risultati disponibili e le prove di supporto dettagliate.
A seconda di ciò che è pubblicamente osservabile, la valutazione potrebbe identificare vari elementi: punti deboli nel sistema di autenticazione e controllo degli accessi, segreti esposti o dati sensibili, intestazioni di sicurezza mancanti, lacune della sicurezza del DNS e del programma di e-mail, problemi relativi a certificati e TLS, lacune nella copertura dei gateway API ed endpoint dell'AI o server MCP accessibili al pubblico.
No. La valutazione fornisce una visione ad-hoc e dall'esterno della potenziale esposizione del tuo dominio. I risultati devono essere verificati e non sostituiscono i test sulla sicurezza completi o il monitoraggio continuo.
La valutazione gratuita offre una visione del dominio pubblico dall'esterno. La soluzione Akamai API Security consente di rilevare continuamente le API in tutti gli ambienti, valutare il livello di sistema, rilevare minacce e abusi del runtime e automatizzare i test delle API per tutto il loro ciclo di vita.
*Non è richiesto alcun software, distribuzione o accesso interno. Utilizza l'e-mail aziendale per richiedere una valutazione del dominio aziendale associato. I risultati sono generalmente disponibili in pochi minuti. Richiedendo la valutazione, l'utente autorizza Akamai ad analizzare il proprio sito web pubblico.