Localice la superficie de ataque externa antes de que los atacantes lo hagan

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pública.
Solicite su evaluación gratuita para:
- Obtener una visión ejecutiva del riesgo general, las comprobaciones de seguridad y las API con posibles hallazgos.
- Descubrir dominios orientados al público, terminales de API, infraestructura de alojamiento y exposición observable de IA o MCP.
- Identificar posibles deficiencias en el control de acceso, la exposición de datos, el DNS, los certificados y la seguridad del transporte.
- Explorar los activos afectados y las evidencias acreditativas en una vista previa interactiva del informe.
- Revisar todos los resultados con un experto en Akamai API Security y recibir una evaluación completa.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Akamai analiza el dominio público asociado a su correo electrónico empresarial verificado para detectar API, subdominios e infraestructura observables, así como para identificar posibles brechas en la estrategia de seguridad.
No. La evaluación no es intrusiva y analiza los activos de acceso público. No requiere implementación de software, credenciales ni acceso a sistemas internos.
La evaluación utiliza el dominio asociado a su dirección de correo electrónico empresarial verificada. Para solicitar una evaluación para un dominio diferente, póngase en contacto con Akamai.
Los resultados suelen estar disponibles en unos minutos. Le enviaremos un correo electrónico cuando la vista previa de su informe esté lista.
Recibirá acceso a una vista previa interactiva del informe con un resumen ejecutivo de riesgos, los activos orientados al público detectados, posibles brechas de seguridad, API afectadas y las evidencias acreditativas más destacadas. A continuación, puede revisar los resultados con un experto en Akamai API Security y recibir la evaluación completa.
La vista previa proporciona una descripción general de su estrategia ante los riesgos, los activos detectados y los hallazgos más destacados. Tras una sesión de revisión con un experto en Akamai API Security, recibirá la evaluación completa con todos los resultados disponibles y las evidencias acreditativas detalladas.
En función de lo que se pueda observar públicamente, la evaluación puede identificar debilidades de autenticación y control de acceso, secretos o datos confidenciales expuestos, la ausencia de encabezados de seguridad, brechas de seguridad de DNS y correo electrónico, problemas de certificados y TLS, brechas de cobertura de puerta de enlace de API y terminales de IA o servidores MCP de acceso público.
No. La evaluación proporciona una visión puntual y externa de la posible exposición. Los resultados deben validarse y no sustituyen a unas pruebas de seguridad exhaustivas ni a la supervisión continua.
La evaluación gratuita proporciona una visión externa de su dominio público. Akamai API Security le ayuda a detectar de forma continua las API en todos los entornos, evaluar la estrategia, detectar amenazas y usos indebidos en el tiempo de ejecución y automatizar las pruebas de API durante todo el ciclo de vida de las API.
*No se requiere software, implementación ni acceso interno. Utilice su correo electrónico empresarial para solicitar una evaluación del dominio asociado de la compañía. Los resultados suelen estar disponibles en unos minutos. Al solicitar la evaluación, acepta que Akamai tiene permiso para explorar su sitio web público.