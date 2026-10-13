Localice la superficie de ataque externa antes de que los atacantes lo hagan

En función de lo que se pueda observar públicamente, la evaluación puede identificar debilidades de autenticación y control de acceso, secretos o datos confidenciales expuestos, la ausencia de encabezados de seguridad, brechas de seguridad de DNS y correo electrónico, problemas de certificados y TLS, brechas de cobertura de puerta de enlace de API y terminales de IA o servidores MCP de acceso público.