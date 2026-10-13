抢在攻击者之前，掌握您的外部攻击面

根据可公开观察到的内容，评估可能会识别身份验证和访问控制弱点、暴露的密钥或敏感数据、缺失的安全标头、DNS 和电子邮件安全缺口、证书和 TLS 问题、API 网关覆盖缺口，以及可公开访问的 AI 端点或 MCP 服务器。