抢在攻击者之前，掌握您的外部攻击面

查看条款与条件*
看看您的公共攻击面
揭示了什么。
申请免费评估，以：
- 获取整体风险、安全检查以及可能存在问题的 API 的高管视图。
- 发现面向公众的域名、API 端点、托管基础设施，以及可观察到的 AI 或 MCP 暴露。
- 识别访问控制、数据暴露、DNS、证书和传输安全方面的潜在缺口。
- 在交互式报告预览中查看受影响的资产和支持证据。
- 与 Akamai API 安全专家一起查看完整发现，并获取完整评估。
常见问题
常见问题
Akamai 会分析与您已验证企业邮箱相关的面向公众的域名，以发现可观察的 API、子域名和基础设施，并识别潜在的安全态势缺口。
不会。该评估是非侵入式的，仅分析可公开访问的资产。它不需要部署软件、提供凭据或访问内部系统。
结果通常在几分钟内即可获取。报告预览准备好后，我们会通过电子邮件通知您。
您将获得交互式报告预览的访问权限，其中包含高管风险摘要、发现的面向公众的资产、潜在安全缺口、受影响的 API 以及精选的支持证据。随后，您可以与 Akamai API 安全专家一起查看发现，并获取完整评估。
预览版提供您的风险态势、已发现资产和精选发现的概览。在与 Akamai API 安全专家进行审查会议后，您将收到包含所有可用发现和详细支持证据的完整评估。
根据可公开观察到的内容，评估可能会识别身份验证和访问控制弱点、暴露的密钥或敏感数据、缺失的安全标头、DNS 和电子邮件安全缺口、证书和 TLS 问题、API 网关覆盖缺口，以及可公开访问的 AI 端点或 MCP 服务器。
不能。该评估提供的是某一时间点的、由外向内的潜在暴露视图。发现结果应经过验证，且不能替代全面的安全测试或持续监控。
免费评估提供您面向公众域名的由外向内视图。Akamai API Security 可帮助您持续发现跨环境的 API、评估安全态势、检测运行时威胁和滥用行为，并在整个 API 生命周期中自动化 API 测试。
*无需任何软件、部署或内部访问权限。使用您的企业邮箱申请对相关公司域名的评估。结果通常在几分钟内即可获取。申请该评估即表示您同意 Akamai 有权扫描您面向公众的网站。